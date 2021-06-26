 Почему кандидат в канцлеры ФРГ Анналена Бербок попала под шквал критики | Выборы в Германии: муниципальные, в ландтаги, в бундестаг | DW | 03.07.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Выборы в Германии

Почему кандидат в канцлеры ФРГ Анналена Бербок попала под шквал критики

Плагиат, приукрашенное резюме, нереалистичные политические требования - в адрес кандидата в канцлеры от "зеленых" Анналены Бербок выдвигают серьезные обвинения. Что это, черный пиар?

Анналена Бербок

Анналена Бербок

Немецкие "зеленые" впервые за свою 40-летнюю историю выдвинули кандидата в канцлеры. Но не проходит и дня, чтобы о выдвиженке от партии "Союз-90"/"зеленые" Анналене Бербок (Annalena Baerbock) не появились новые истории, слухи и вымыслы. Особенно ими пестрят соцсети. С тех пор как в апреле сорокалетнюю сопредседательницу партии и депутата бундестага официально объявили кандидатом, расслабиться ей не дают. 

На тот момент рейтинг "зеленых" резко пошел вверх, по некоторым опросам, они даже опередили консервативный блок Ангелы Меркель (Angela Merkel) ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз. Это произошло впервые за всю историю существования партии: рейтинг "зеленых" в начале июня составлял  28%, а блока ХДС/ХСС - 26%.

Но теперь уровень поддержки партии защитников природы, согласно опросу социологического института Forsa, понизился до 20 процентов. Не в последнюю очередь - из-за потока нелестной информации о Бербок. Но сыграли свою роль и многочисленные ошибки ее партии. 

Охотник за плагиатом из Австрии

Самый свежий пример: в конце июня Бербок выпустила книгу под названием "Сейчас. Как мы обновляем свою страну". Австрийский охотник за плагиатом Штефан Вебер утверждает, что Бербок списала ее из самых разных источников. Он якобы нашел несколько подозрительных мест, напоминающих публикации германского Федерального центра политического образования (Bundeszentrale für politische Bildung). 

Обложка книги Анналены Бербок

Обложка книги Анналены Бербок

При этом книга не претендует на научность, никаких ссылок на источники в ней в принципе нет. Это скорее классический пример публикации политиков, которые таким образом стремятся донести до широких масс свои и партийные тезисы. 

Теперь в связи с серьезным обвинением в плагиате "Союз-90"/"зеленые" намерены подать иск, поскольку считают это смертельным ударом по репутации.

"Крайне небрежный" подход к составлению резюме

Спор по поводу книги Бербок - это лишь самое последнее звено в цепочке предполагаемых и реальных скандальных историй о ней. Непосредственно после объявления о выдвижении ее кандидатуры на пост канцлера в опубликованном в интернете резюме Бербок были обнаружены ложные данные. Например, она никогда не состояла в нескольких известных организациях, таких как "Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов" (The German Marshall Fund of the United States), вопреки утверждениям в ее резюме.

В одном из интервью немецкой общественно-правовой медиакомпании ARD сопредседательница "зеленых" признала, что с ее стороны это был "крайне небрежный" подход. "Очевидно, что я допустила ошибку, и мне очень, очень жаль, ведь в эти моменты нашей стране нужно решать другие, более важные проблемы", - сказала она. 

Спор о повышении цен на бензин

Сильно ударили по избирательной кампании Бербок и ее призывы. Политика критиковали за то, что она выступала за запрет на авиарейсы на короткие расстояния и за повышение цен на бензин. Между тем и нынешняя правящая коалиция в составе ХДС, ХСС и СДПГ указывает на предстоящий рост  цен на бензин примерно на 15 центов за литр вследствие новой, более решительной политики по охране климата. При этом горячие дебаты разразились исключительно вокруг Бербок, которая была лишь одной из высказавшихся в поддержку повышения цен.

Но если все эти примеры еще как-то укладываются в привычные рамки жесткой предвыборной гонки, то происходящее в соцсетях - это уже сплошные удары ниже пояса по репутации женщины-политика. Причем, приемы дискредитации применяются хрестоматийные. 

Анналена Бербок дарит игрушки детям в детском саду

Бербок обвиняют в пренебрежении собственными детьми, на ее соперников на выборах такая критика не распространяется

Так, всплывают некие фото якобы обнаженной Анналены Бербок в юности, которые, правда, сразу разоблачают как фейк. Ставится под сомнение ее пригодность к выполнению высших государственных функций как "всего лишь" сорокалетней женщины без опыта работы в правительстве. Бербок регулярно обвиняют в том, что она пренебрегает своим материнским долгом по отношению к двум дочерям, хотя известно, что заботу о них взял на себя муж востребованной на политической сцене главы партии "зеленых".

Анналена Бербок как образ врага

Примечательно, что сразу несколько кампаний дискредитации начались буквально на следующий день после выдвижения Бербок, указывает в интервью DW социальный психолог Рольф Поль (Rolf Pohl), до 2017 года преподававший в Ганноверском университете. 

Он специализируется на гендерных исследованиях и подчеркивает, что "постоянно повторяющиеся мотивы кампании - это намеки на статус Анналены Бербок как женщины, обсуждение ее внешности и участия в жизни детей". Из этого Поль делает вывод, что совмещение семьи и карьеры для многих является исключительно женской задачей. "Анналена Бербок в принципе стала проекционным полем для различного рода образов врага, отчасти даже с антисемитской подоплекой", - говорит эксперт по социальной психологии.   

Он имеет в виду опубликованные в интернете фотографии Бербок вместе с известным американским инвестором и меценатом Джорджем Соросом, который у себя на родине в Венгрии неоднократно становился жертвой антисемитской агитации. Главный тезис пропагандистов - Сорос финансирует приход Бербок к власти с целью ее захвата. Подобные сообщения опубликовал и депутат бундестага от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). На самом деле Сорос просто поздравил Бербок с выдвижением ее кандидатуры в канцлеры.

"Мобилизация традиционного электората"

Нападки на кандидата настолько ужесточились, что на них обратили внимание даже в министерстве внутренних дел Германии. По информации журнала Spiegel в МВД написали отчет, в котором говорится, что Бербок "многократно становилась объектом ужесточенной риторики в СМИ", причем практически сразу после ее выдвижения.

Черный пиар в политике - это не новшество, указывает специалист по коммуникациям Франк Бреттшнайдер (Frank Brettschneider). Он напоминает, что в истории, в том числе и современной немецкой, было множество примеров недостойных кампаний против оппонентов - оскорблений, провокаций, вплоть до полного унижения и клеветы. "По сравнению с этим ажиотаж по поводу деталей резюме Анналены Бербок - это мелочь", - говорит он. 

Обращение пиарщиков к громкой риторике и избитым приемам он связывает с попытками политических конкурентов мобилизовать их традиционный электорат. "Лучший способ сделать это - нарисовать четкую картину мира и ясный образ врага, а также напомнить о традициях. После этого принято бить в барабан, и чертить отчетливую линию фронта", - поясняет исследователь коммуникаций Бреттшнайдер.  

Оказались ли "зеленые" слишком наивными?

Кампания дискредитации, а особенно переход на личности и сексистские выпады в адрес кандидата в канцлеры застали врасплох руководство партии "Союз-90"/"зеленые". Социального психолога Рольфа Поля это удивляет. "В данном вопросе они оказались слишком наивными. Ведь уже давно известно, что женщины, которые попадают в поле общественного внимания, постоянно подвергаются сексистским нападкам", - говорит он.

Сопредседатели зеленых Анналена Бербок и Роберт Хабек

Сопредседатели "зеленых" Анналена Бербок и Роберт Хабек

Между тем, многие запросы на интервью с кандидатом в канцлеры были отклонены, теперь "зеленые" стараются чаще выдвигать на передний план сопредседателя партии Роберта Хабека (Robert Habeck), который отказался от выдвижения в пользу Бербок. С недавних пор для защиты от вербальных атак партия задействует адвокатов. 

Доверие избирателей к кандидату - один из важнейших факторов на выборах, говорит Бреттшнайдер, а если с этим возникают проблемы, то положение кандидата может существенно ухудшиться. Однако попытку Бербок преодолеть конфуз с помощью формулы покаяния "mea culpa" ("моя вина" - лат.) он считает наивной, а фразу "я осознаю" из уст политиков - общим местом, средством успокоиться после горького поражения. "Отреагировал бы, например, Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder) так же, как Бербок? Сказал бы он, что больше всего злится на самого себя? Вряд ли", - считает эксперт. 

А вот по мнению Рольфа Поля, Анналене Бербок - возможно, вместе с другими "зелеными" политиками - следует выступить с неким основополагающим публичным заявлением, в котором надо не только признать допущенные ошибки, но и уверенно заявить о своем праве выдвигаться в канцлеры.

Смотрите также:

Смотреть видео 03:51
  • Ангела Меркель (Angela Merkel)

    Самые влиятельные женщины-политики

    Ангела Меркель

    Ангела Меркель (Angela Merkel) была избрана на пост федерального канцлера в 2005 году. Это первая женщина-канцлер в истории Германии. В 2015 году журналы The New York Times, Тime и Financial Times назвали Ангелу Меркель человеком года. Кроме того, канцлер многократно возглавляла список 100 самых влиятельных женщин мира по версии журнала Forbes.

  • Шейх Хасина Вазед

    Самые влиятельные женщины-политики

    Шейх Хасина Вазед

    Из-за ее оппозиционных взглядов в 2004 году на Шейх Хасину Вазед было совершено покушение, в 2007 году ее попытались арестовать. Политик сумела бежать в США и вернулась на родину только в 2008 году. Спустя месяц она одержала победу на парламентских выборах и стала премьер-министром Бангладеш.

  • Тереза Мэй

    Самые влиятельные женщины-политики

    Тереза Мэй

    Тереза Мэй - вторая женщина в истории, которая стала премьер-министром Великобритании. Ее часто называют "новой железной леди" и сравнивают с Маргарет Тэтчер и канцлером Германии. Мэй заняла пост главы британского правительства в непростое время для страны - сразу после проведения референдума по Brexit.

  • Колинда Грабар-Китарович

    Самые влиятельные женщины-политики

    Колинда Грабар-Китарович

    До того, как стать первой женщиной-президентом в истории Хорватии, Колинда Грабар-Китарович была помощником Генерального секретаря НАТО по вопросам публичной дипломатии, а до этого - министром иностранных дел Хорватии. Грабар-Китарович замужем и воспитывает двоих детей - Луку и Катарину.

  • Цай Инвэнь

    Самые влиятельные женщины-политики

    Цай Инвэнь

    В январе 2016 года Цай Инвэнь стала первой женщиной-президентом Тайваня. Глава Демократической прогрессивной партии (ДПП) выступает против сближения с Китайской Народной Республикой.

  • Даля Грибаускайте

    Самые влиятельные женщины-политики

    Даля Грибаускайте

    Даля Грибаускайте стала президентом Литвы после выборов с рекордно высокой явкой в 2009 году. В 2014 году ее переизбрали на второй срок. Эта леди действительно "железная": у Грибаускайте - черный пояс карате. Она владеет пятью языками.

  • Элен Джонсон-Серлиф

    Самые влиятельные женщины-политики

    Элен Джонсон-Серлиф

    Недавно Элен Джонсон-Серлиф исполнилось 78 лет, она занимает пост президента Либерии с 2006 года. В 2011 году получила Нобелевскую премию мира за активную борьбу за безопасность и права женщин. Джонсон-Серлиф - первая женщина-президент африканской страны.

  • Эрна Сульберг

    Самые влиятельные женщины-политики

    Эрна Сульберг

    Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг с детства страдает от дислексии. Несмотря на проблемы, связанные с письменной речью, она получила диплом социолога и политолога в Бергенском университете. Сульберг выступила за изменение политики по отношению к мигрантам, в частности, получение статуса беженца.

  • Пак Кын Хе

    Самые влиятельные женщины-политики

    Пак Кын Хе

    В 2013 году журнал Forbes назвал Пак Кын Хе одной из самых влиятельных женщин мира. В 64 года она стала первой женщиной-президентом в истории Корейской Республики, продолжив, таким образом, дело своего отца. Но в декабре 2016 года ее полномочия были приостановлены в связи с процедурой импичмента. В результате политического скандала рейтинг Пак Кын Хе упал до 5 %. Так проходит мирская слава...

    Автор: Ксения Сафронова


Контекст

Как Германию - в том числе от России - хотят защищать немецкие "зеленые"

На смену Ангеле Меркель может прийти политик из другой партии: Анналена Бербок. Внешнюю политику ФРГ она представляет себе иначе, чем уходящий канцлер.  

На смену Меркель: кандидаты в канцлеры и их отношение к РФ, Украине и Беларуси

Эпоха Ангелы Меркель подходит к концу. Каких изменений в отношениях с Москвой, Киевом и Минском можно ждать от следующего канцлера? DW изучила поступки и заявления кандидатов на этот пост.  

Канцлер Анналена Бербок? "Зеленых" на выборы поведет критик "Северного потока - 2"

Новым канцлером Германии может стать сопредседатель "зеленых" Анналена Бербок. На выборах в бундестаг она станет кандидатом на пост главы правительства от партии, у которой есть шанс его возглавить.  

Женщины-политики в Европе

Фотогалерея DW.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Меркель уходит: почему Путину стоит бояться немецких "зеленых". DW Новости (07.05.2021)  

Кандидат в канцлеры от "зеленых" Анналена Бербок (19.04.2021)  

Немецкая помощь для украинской армии: что сказал лидер "зеленых" ФРГ после поездки в Донбасс  

Также по теме

Deutschland Triell l Zukunft Deutscher Außen- und Sicherheitspolitik l Scholz

Кандидат в канцлеры от СДПГ настаивает на прямом диалоге между ЕС и Россией 26.06.2021

По мнению Олафа Шольца, Брюссель должен последовать примеру Байдена, который провел переговоры с Путиным. Кандидат в канцлеры ФРГ от "зеленых" Анналена Бербок критикует эту идею.

Vor der Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen - Annalena Baerbock

Немецкие "зеленые" утвердили Анналену Бербок кандидатом в канцлеры 12.06.2021

Кандидатуру Анналены Бербок на пост главы правительства Германии поддержали 98,5 процента участников съезда "зеленых". Ее соперниками станут консерватор Армин Лашет и социал-демократ Олаф Шольц.

Deutschland Triell l Zukunft Deutscher Außen- und Sicherheitspolitik l Laschet, Baerbock, Scholz

Еще два кандидата в канцлеры ФРГ готовы отказаться от "Северного потока - 2" 26.06.2021

И Армин Лашет, и Олаф Шольц допускают заморозку проекта газопровода "Северный поток - 2" в случае, если Москва будет использовать его для давления на Украину.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Литва объявила ЧС из-за притока нелегальных мигрантов из Беларуси  

Лукашенко поручил полностью перекрыть границу Беларуси с Украиной  

Экономист: "Внешнеторговое чудо" Беларуси близится к концу  