Почему кандидат в канцлеры ФРГ Анналена Бербок попала под шквал критики

Немецкие "зеленые" впервые за свою 40-летнюю историю выдвинули кандидата в канцлеры. Но не проходит и дня, чтобы о выдвиженке от партии "Союз-90"/"зеленые" Анналене Бербок (Annalena Baerbock) не появились новые истории, слухи и вымыслы. Особенно ими пестрят соцсети. С тех пор как в апреле сорокалетнюю сопредседательницу партии и депутата бундестага официально объявили кандидатом, расслабиться ей не дают.

На тот момент рейтинг "зеленых" резко пошел вверх, по некоторым опросам, они даже опередили консервативный блок Ангелы Меркель (Angela Merkel) ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз. Это произошло впервые за всю историю существования партии: рейтинг "зеленых" в начале июня составлял 28%, а блока ХДС/ХСС - 26%.

Но теперь уровень поддержки партии защитников природы, согласно опросу социологического института Forsa, понизился до 20 процентов. Не в последнюю очередь - из-за потока нелестной информации о Бербок. Но сыграли свою роль и многочисленные ошибки ее партии.

Охотник за плагиатом из Австрии

Самый свежий пример: в конце июня Бербок выпустила книгу под названием "Сейчас. Как мы обновляем свою страну". Австрийский охотник за плагиатом Штефан Вебер утверждает, что Бербок списала ее из самых разных источников. Он якобы нашел несколько подозрительных мест, напоминающих публикации германского Федерального центра политического образования (Bundeszentrale für politische Bildung).

Обложка книги Анналены Бербок

При этом книга не претендует на научность, никаких ссылок на источники в ней в принципе нет. Это скорее классический пример публикации политиков, которые таким образом стремятся донести до широких масс свои и партийные тезисы.

Теперь в связи с серьезным обвинением в плагиате "Союз-90"/"зеленые" намерены подать иск, поскольку считают это смертельным ударом по репутации.

"Крайне небрежный" подход к составлению резюме

Спор по поводу книги Бербок - это лишь самое последнее звено в цепочке предполагаемых и реальных скандальных историй о ней. Непосредственно после объявления о выдвижении ее кандидатуры на пост канцлера в опубликованном в интернете резюме Бербок были обнаружены ложные данные. Например, она никогда не состояла в нескольких известных организациях, таких как "Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов" (The German Marshall Fund of the United States), вопреки утверждениям в ее резюме.

В одном из интервью немецкой общественно-правовой медиакомпании ARD сопредседательница "зеленых" признала, что с ее стороны это был "крайне небрежный" подход. "Очевидно, что я допустила ошибку, и мне очень, очень жаль, ведь в эти моменты нашей стране нужно решать другие, более важные проблемы", - сказала она.

Спор о повышении цен на бензин

Сильно ударили по избирательной кампании Бербок и ее призывы. Политика критиковали за то, что она выступала за запрет на авиарейсы на короткие расстояния и за повышение цен на бензин. Между тем и нынешняя правящая коалиция в составе ХДС, ХСС и СДПГ указывает на предстоящий рост цен на бензин примерно на 15 центов за литр вследствие новой, более решительной политики по охране климата. При этом горячие дебаты разразились исключительно вокруг Бербок, которая была лишь одной из высказавшихся в поддержку повышения цен.

Но если все эти примеры еще как-то укладываются в привычные рамки жесткой предвыборной гонки, то происходящее в соцсетях - это уже сплошные удары ниже пояса по репутации женщины-политика. Причем, приемы дискредитации применяются хрестоматийные.

Бербок обвиняют в пренебрежении собственными детьми, на ее соперников на выборах такая критика не распространяется

Так, всплывают некие фото якобы обнаженной Анналены Бербок в юности, которые, правда, сразу разоблачают как фейк. Ставится под сомнение ее пригодность к выполнению высших государственных функций как "всего лишь" сорокалетней женщины без опыта работы в правительстве. Бербок регулярно обвиняют в том, что она пренебрегает своим материнским долгом по отношению к двум дочерям, хотя известно, что заботу о них взял на себя муж востребованной на политической сцене главы партии "зеленых".

Анналена Бербок как образ врага

Примечательно, что сразу несколько кампаний дискредитации начались буквально на следующий день после выдвижения Бербок, указывает в интервью DW социальный психолог Рольф Поль (Rolf Pohl), до 2017 года преподававший в Ганноверском университете.

Он специализируется на гендерных исследованиях и подчеркивает, что "постоянно повторяющиеся мотивы кампании - это намеки на статус Анналены Бербок как женщины, обсуждение ее внешности и участия в жизни детей". Из этого Поль делает вывод, что совмещение семьи и карьеры для многих является исключительно женской задачей. "Анналена Бербок в принципе стала проекционным полем для различного рода образов врага, отчасти даже с антисемитской подоплекой", - говорит эксперт по социальной психологии.

Он имеет в виду опубликованные в интернете фотографии Бербок вместе с известным американским инвестором и меценатом Джорджем Соросом, который у себя на родине в Венгрии неоднократно становился жертвой антисемитской агитации. Главный тезис пропагандистов - Сорос финансирует приход Бербок к власти с целью ее захвата. Подобные сообщения опубликовал и депутат бундестага от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). На самом деле Сорос просто поздравил Бербок с выдвижением ее кандидатуры в канцлеры.

"Мобилизация традиционного электората"

Нападки на кандидата настолько ужесточились, что на них обратили внимание даже в министерстве внутренних дел Германии. По информации журнала Spiegel в МВД написали отчет, в котором говорится, что Бербок "многократно становилась объектом ужесточенной риторики в СМИ", причем практически сразу после ее выдвижения.

Черный пиар в политике - это не новшество, указывает специалист по коммуникациям Франк Бреттшнайдер (Frank Brettschneider). Он напоминает, что в истории, в том числе и современной немецкой, было множество примеров недостойных кампаний против оппонентов - оскорблений, провокаций, вплоть до полного унижения и клеветы. "По сравнению с этим ажиотаж по поводу деталей резюме Анналены Бербок - это мелочь", - говорит он.

Обращение пиарщиков к громкой риторике и избитым приемам он связывает с попытками политических конкурентов мобилизовать их традиционный электорат. "Лучший способ сделать это - нарисовать четкую картину мира и ясный образ врага, а также напомнить о традициях. После этого принято бить в барабан, и чертить отчетливую линию фронта", - поясняет исследователь коммуникаций Бреттшнайдер.

Оказались ли "зеленые" слишком наивными?

Кампания дискредитации, а особенно переход на личности и сексистские выпады в адрес кандидата в канцлеры застали врасплох руководство партии "Союз-90"/"зеленые". Социального психолога Рольфа Поля это удивляет. "В данном вопросе они оказались слишком наивными. Ведь уже давно известно, что женщины, которые попадают в поле общественного внимания, постоянно подвергаются сексистским нападкам", - говорит он.

Сопредседатели "зеленых" Анналена Бербок и Роберт Хабек

Между тем, многие запросы на интервью с кандидатом в канцлеры были отклонены, теперь "зеленые" стараются чаще выдвигать на передний план сопредседателя партии Роберта Хабека (Robert Habeck), который отказался от выдвижения в пользу Бербок. С недавних пор для защиты от вербальных атак партия задействует адвокатов.

Доверие избирателей к кандидату - один из важнейших факторов на выборах, говорит Бреттшнайдер, а если с этим возникают проблемы, то положение кандидата может существенно ухудшиться. Однако попытку Бербок преодолеть конфуз с помощью формулы покаяния "mea culpa" ("моя вина" - лат.) он считает наивной, а фразу "я осознаю" из уст политиков - общим местом, средством успокоиться после горького поражения. "Отреагировал бы, например, Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder) так же, как Бербок? Сказал бы он, что больше всего злится на самого себя? Вряд ли", - считает эксперт.

А вот по мнению Рольфа Поля, Анналене Бербок - возможно, вместе с другими "зелеными" политиками - следует выступить с неким основополагающим публичным заявлением, в котором надо не только признать допущенные ошибки, но и уверенно заявить о своем праве выдвигаться в канцлеры.

