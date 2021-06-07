 Немецкие ″зеленые″ утвердили Анналену Бербок кандидатом в канцлеры | Новости из Германии о Германии | DW | 12.06.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Немецкие "зеленые" утвердили Анналену Бербок кандидатом в канцлеры

Кандидатуру Анналены Бербок на пост главы правительства Германии поддержали 98,5 процента участников съезда "зеленых". Ее соперниками станут консерватор Армин Лашет и социал-демократ Олаф Шольц.

Сопредседательница партии Союз-90/зеленые Анналена Бербок

Анналена Бербок

Сопредседательница партии "Союз-90"/"зеленые" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) утверждена в качестве кандидата на пост канцлера Германии. Ее кандидатуру поддержали 98,5 процента участников партийного съезда, состоявшегося в субботу, 12 июня. Политик поблагодарила соратников за поддержку, расценив результаты голосования как признак солидарности.

"Зеленые" выдвинули своего кандидата в канцлеры впервые за свою 40-летнюю историю. Соперниками Бербок в борьбе за пост главы правительства ФРГ являются кандидат от консервативного блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза Армин Лашет (Armin Laschet) и кандидат от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), действующий министр финансов и вице-канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Критик "Северного потока - 2"

Бербок выступает за ускорение темпов отказа от угольной энергетики, который запланирован в ФРГ на 2038 год. Кроме того, сопредседательница "зеленых" критикует действия России в Украине, а также является противником завершения строительства газопровода "Северный поток - 2".

Выборы в бундестаг ФРГ пройдут 26 сентября. В нынешнем составе высшего законодательного органа республики "зеленые" располагают 67 местами из 709.

Смотрите также:

  • Возрастная структура нового состава депутатов бундестага

    Факты о депутатах бундестага нового созыва

    Парламент среднего возраста

    Больше половины депутатов в новом составе бундестага приходится на парламентариев в возрасте от 45 до 59 лет. А вот молодых членов парламента совсем немного - всего 1,8 процента от общего числа.

  • Выходцы из семей мигрантов среди депутатов бундестага

    Факты о депутатах бундестага нового созыва

    Фракция "левых" - лидер по числу выходцев из семей мигрантов

    Граждане ФРГ с иностранными корнями составляют 8 процентов от общего числа депутатов бундестага. Самая большая доля таких парламентариев - во фракции Левой партии.

  • Доля женщин в бундестаге

    Факты о депутатах бундестага нового созыва

    Треть депутатов - женщины

    Женщины составляют треть депутатов в парламенте нового созыва. И снова фракция Левой партии всех опередила: на долю прекрасной половины здесь приходится 53,6 процента мандатов.

    Автор: Ирина Филатова


Смотреть видео 03:51

"Зеленые" займут место партии Меркель и изменят курс в отношении России? (07.05.2021)

Контекст

Уголь из России теряет рынок Германии: в ФРГ закроют 11 электростанций

Немецкая электроэнергетика отказывается от угля быстрее, чем ожидалось. Уже к 1 января 2021 года отключат 4,8 ГВт мощности. После этого поставки из Кузбасса еще больше сократятся.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Кандидат в канцлеры от "зеленых" Анналена Бербок (19.04.2021)  

Армин Лашет может стать канцлером ФРГ. Кто он? (20.04.2021)  

Также по теме

Landtagswahl Sachsen-Anhalt - CDU

Партия Меркель прошла последний тест перед выборами в бундестаг 07.06.2021

Вопреки прогнозам правопопулистская АдГ не смогла составить конкуренцию ХДС в земле Саксония-Анхальт. Что означает для политических партий ФРГ исход последних перед федеральными региональных выборов - у DW.

Ukraine Schyrokyne | Frontlinie | Robert Habeck

Сопредседатель "зеленых" считает возможной поставку Киеву оборонительного вооружения 28.05.2021

Роберт Хабек прокомментировал в интервью DW свои слова о перспективах поставок военной техники в Украину из Германии, сказанные во время визита в Украину.

G20 Finanzminister Treffen Olaf Scholz Videokonferenz

Олаф Шольц возглавил партийный список СДПГ на выборах в бундестаг в Бранденбурге 02.05.2021

Кандидаты в канцлеры от СДПГ и "зеленых" - Олаф Шольц и Анналена Бербок - поспорят за мандат депутата бундестага на избирательном участке в Потсдаме.

Реклама

Самые читаемые

Родители Романа Протасевича просят помощи у Ангелы Меркель  

Наказать нельзя помиловать. Политзаключенных в Беларуси отпустят?  

Уволить несогласных. Как и почему в Беларуси изменили Трудовой кодекс  