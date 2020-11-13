 Министр по делам семьи ФРГ подала в отставку из-за обвинений в плагиате | Новости из Германии о Германии | DW | 19.05.2021

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Германия

Министр по делам семьи ФРГ подала в отставку из-за обвинений в плагиате

Полгода назад Франциска Гиффай отказалась от ученой степени из-за обвинений в плагиате при написании диссертации, теперь она подала в отставку с поста министра по делам семьи. Ее прошение должен подписать президент ФРГ.

Ангела Меркель и Франциска Гиффай

Ангела Меркель и Франциска Гиффай

Министр по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи ФРГ Франциска Гиффай (Franziska Giffey) подала в отставку из-за скандала, вызванного выдвинутыми против нее обвинениями в плагиате при написании диссертации. Ходатайство об отставке она подала канцлеру ФРГ Ангеле Меркель (Angela Merkel) на заседании правительства, сообщила Гиффай в среду, 19 мая. Прошение об отставке должен утвердить президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier).

При этом 43-летняя Гиффай по-прежнему будет возглавлять избирательный список Социал-демократической партии Германии на выборах в берлинский парламент. Именно на подготовке к ним она теперь намерена сосредоточиться, заявила Франциска Гиффай.

В августе 2019 года Гиффай пообещала отказаться от министерской должности в случае аннулирования ее кандидатской степени, присужденной ей берлинским Свободным университетом. Однако вуз не стал отзывать ученую степень министра, ограничившись предупреждением. Это решение было встречено шквалом критики, после чего университет пообещал пересмотреть его.

В ноябре 2020 года Гиффай была вынуждена отказаться от научной степени. Тогда же она заявляла, что писала диссертацию "честно и добросовестно" и полагается на заключение Свободного университета, согласно которому аннулирование ее ученой степени было бы "несоразмерным" погрешностям, допущенным в ее работе.

Каких немецких политиков обвиняли в плагиате

Скандал вокруг диссертации министра по делам семьи - не единственный в своем роде в Германии. Из-за обвинений в плагиате при написании кандидатских диссертаций несколько известных политиков ФРГ за последние годы были вынуждены оставить свои посты. Самый известный в этом списке - член Христианско-социального союза Карл-Теодор цу Гуттенберг (Karl-Theodor zu Guttenberg), на момент выявления плагиата в 2011 году являвшийся министром обороны страны.

Цу Гуттенберг был чрезвычайно популярным молодым политиком. Некоторые эксперты даже полагали, что он может стать следующим канцлером. Однако после скандала с плагиатом цу Гуттенберг завершил политическую карьеру и уехал на несколько лет в США.

В августе 2020 года немецкие СМИ сообщили, что политик защитил диссертацию в Великобритании и снова обладает ученой степенью. Сам он тогда сказал журналистам, что сделал это для себя "и уж точно не ради политического камбэка".

Обвинения в плагиате против Аннетте Шаван и Сильваны Кох-Мерин

В апреле 2012 года обвинения в плагиате были выдвинуты против тогдашнего министра образования ФРГ Аннетте Шаван (Annette Schavan). В 2013 году университет Дюссельдорфа лишил ее кандидатской степени, после чего Шаван ушла в отставку. В 2014 году она попыталась оспорить аннулирование своей ученой степени в суде, однако проиграла процесс. С июля 2014 года по июнь 2018 года Шаван была послом ФРГ в Ватикане.

В мае 2011 года на фоне обвинений в плагиате при написании диссертации член президиума Свободной демократической партии Германии (СвДП) Сильвана Кох-Мерин (Silvana Koch-Mehrin) сделала заявление о том, что немедленно уходит в отставку со всех занимаемых ею политических постов. Кроме прочего, она перестала тогда исполнять обязанности заместителя председателя Европейского парламента и председателя фракции СвДП в Европарламенте.

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    Автор: Ксения Сафронова


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