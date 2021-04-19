 Сопредседатель ″зеленых″ считает возможной поставку Киеву оборонительного вооружения | Новости из Германии о Германии | DW | 28.05.2021

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Германия

Сопредседатель "зеленых" считает возможной поставку Киеву оборонительного вооружения

Роберт Хабек прокомментировал в интервью DW свои слова о перспективах поставок военной техники в Украину из Германии, сказанные во время визита в Украину.

Сопредседатель немецкой партии зеленых Роберт Хабек в Донбассе

Сопредседатель "зеленых" Роберт Хабек в Донбассе

"В ситуации, когда речь идет о защите жизни людей, стоит пересмотреть принципиальное "нет" Германии (в вопросе поставок вооружений в зоны конфликтов. - Ред.)", - считает сопредседатель партии "зеленых" Роберт Хабек (Robert Habeck). Об этом он заявил в интервью DW в четверг, 27 мая, комментируя тему возможных поставок оружия Киеву из ФРГ, которая обсуждалась им с президентом страны Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой во время поездки в Украину.

"Поездка в Донбасс, на линию соприкосновения, очень впечатлила меня, а также вызвала тревогу. Но позицию, связанную с поддержкой украинской армии, защите жизни солдат и, прежде всего, гражданского населения, и с тем, что Германия, по моему мнению, должна внести в это свой вклад, я обозначил уже прежде", - отметил он.

Что говорил Хабек о поставках оружия в Украину

25 мая, находясь в Украине, Хабек сделал следующее заявление: "В оружии для обороны, для самозащиты, по моему мнению, в оборонительном вооружении Украине тяжело отказать". Эти слова сопредседателя партии "зеленых" вызвали в Германии бурю критики, так что уже утром 26 мая Хабеку пришлось делать дополнительные заявления, объясняя, что он имел в виду, говоря об "оборонительных вооружениях", - "приборы ночного видения, приборы наблюдения, оборудование для расчистки местности от снарядов, техника для транспортировки раненых".

При этом он подчеркнул, что мысль о поставке такого рода военной техники относилась исключительно к Украине и он не выступает за поставки вооружения в другие регионы мира.

Со свей стороны, кандидат в канцлеры от партии "зеленые" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) 26 мая заявила в эфире общественно-правового телеканала ARD следующее: "Сегодня утром Хабек четко объяснил, что речь идет не об оборонительном вооружении, а о ликвидации боеприпасов, спасении раненых, гражданского населения при помощи бронированных машин и о поддержке миссии ОБСЕ".

Отказ Германии от поставок оружия в зоны конфликтов

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert), комментируя высказывания Хабека, заявил, что ФРГ остается верна принципу запрет на поставки вооружения в регионы, где ведется война. "Мы преследуем ограничительную и ответственную политику в области вооружений и не даем разрешения на поставки военного оружия в Украину", - подчеркнул представитель кабинета канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel).

По данным онлайн-издания Merkur, в последние годы Германия практически не поставляла в Украину военное оборудование. Сумма такого экспорта составила в 2018 и 2019 году по 2,1 млн евро, при этом речь шла о спортивном и охотничьем оружии. В 2019 году это соответствовало 0,03 процента объема всех поставок немецких вооружений за границу, которые были одобрены правительством ФРГ.

Что думают в партии "зеленых" о Минских соглашениях

Отвечая на вопрос DW о том, должен ли измениться минский формат переговоров по установлению мира на востоке Украины после инцидента с принудительной посадкой лайнера Ryanair и задержанием оппозиционного журналиста Романа Протасевича в Минске, Хабек отметил: "Минский формат - лучшее, что у нас есть". Он добавил, что, по его мнению, пришла пора оживить как нормандский формат, так и Минские соглашения.

С точки зрения Хабека, на фоне заморозки процесса обмена пленными, развертывания войск России на границе с Украиной в апреле, а также перехвата Беларусью самолета, "который, несомненно, произошло не против воли России", и запрета на деятельность в России трех немецких НКО, необходимо найти новый подход к переговорам.

Возможными путями его поиска могло бы стать расширение мандата ОБСЕ в Донбассе и усиление дипломатического давления на Москву, "например, благодаря "Северному потоку - 2", считает немецкий политик.

"Зеленые" добивают отказа от "Северного потока - 2"

Сегодня, за четыре месяца до выборов бундестага, "зеленые" в Германии весьма популярны. Отвечая на вопрос от том, будет ли возможен отказ от достройки "Северного потока - 2" после выборов, Роберт Хабек констатировал: "Для меня важно, чтобы "Северный поток - 2" не был завершен. Это главный и важный пункт. Если газопровод все-таки будет достроен, необходимо выяснить юридические вопросы относительно того, можно ли вводить газопровод в эксплуатацию. С моей точки зрения, третий энергетический пакет ЕС этого не позволяет. И если это так, то ситуацию нужно решать. Но мы еще не на этом этапе".

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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Немецкая помощь для украинской армии: что сказал лидер "зеленых" ФРГ после поездки в Донбасс

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