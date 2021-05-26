 Немецкое оружие для Киева? Посол Украины ″за″, правительство ФРГ ″против″ | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 26.05.2021

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Германия

Немецкое оружие для Киева? Посол Украины "за", правительство ФРГ "против"

Неожиданное предложение сопредседателя партии "зеленых" начать экспорт оружия из ФРГ в Украину встретило в Германии преимущественно негативную реакцию. Но есть и сторонники такого подхода.

Военнослужащий украинской армии с автоматом и рацией

Посол Украины в Германии Андрей Мельник был одним из очень немногих берлинских ньюсмейкеров, которые положительно отнеслись к неожиданному предложению Роберта Хабека (Robert Habeck) начать поставки немецких оборонительных вооружений для украинской армии. Такую идею сопредседатель партии "Союз-90"/"зеленые" обронил в интервью радиостанции Deutschlandfunk во вторник, 25 мая, во время посещения передовой линии на востоке Украины.

Роберт Хабек и Анналена Бербок

Роберт Хабек уступил право стать кандидатом "зеленых" в канцлеры Анналене Бербок

"Украине, по моему мнению, трудно отказать в оружии для обороны, для самообороны, в оборонительных вооружениях", - заявил тогда Хабек, едва не ставший на предстоящих в Германии осенью выборах  кандидатом "зеленых" в канцлеры. День спустя он уточнил, что под оборонительными вооружениями имел в виду, в частности, приборы ночного видения, разведывательную технику, средства для разминирования и транспорт для эвакуации раненых. Но сути дела это не изменило. Оружие есть оружие, и почти всякое можно применить как в оборонительных, так и в наступательных целях. Политический Берлин отреагировал на предложение одного из двух "зеленых" лидеров преимущественно негативно.

Оружие для Киева может спровоцировать Россию

"Россия использовала бы поставки оружия Украине в качестве повода для наращивания своих войск в Крыму, на востоке Украины, а также вдоль российско-украинской границы", - заявил внешнеполитический эксперт парламентской фракции правящего в Германии блока ХДС/ХСС Юрген Хардт (Jürgen Hardt). Не в интересах немецкого правительства, пояснил он, подогревать конфликт в Донбассе.

Рольф Мютцених

Рольф Мютцених

Такую точку зрения разделяет и Рольф Мютцених (Rolf Mützenich), председатель фракции социал-демократов - партнеров консерваторов по правящей коалиции. "Требование поставить Украине так называемые оборонительные вооружения легкомысленно и показывает в очередной раз, насколько неискренны "зеленые" и насколько мало они способны править страной", - заявил он, явно намекая на последние опросы, сулящие этой партии относительное большинство на предстоящих в сентябре выборах, а с ним - шанс возглавить следующее правительство Германии.

"Оружие - последнее, в чем нуждается этот регион, оно способно только подлить масла в конфликт, а не разрядить его", - уверен и лидер фракции посткоммунистической Левой партии Дитмар Барч (Dietmar Bartsch). Примечательно, что не только политические оппоненты, но и некоторые однопартийцы Роберта Хабека, который пользуется в среде "зеленых" беспрекословным авторитетом, отнеслись к его предложению негативно.

Так, "зеленый" "патриарх", бывший председатель партии Юрген Триттин (Jürgen Trittin) высказался против его предложения: "Поставки оружия в Украину стали бы нарушением нашего основополагающего принципа, согласно которому мы не экспортируем вооружения в регионы боевых действий".

Что осталось от "зеленого" пацифизма?

Пацифизм - одна из основополагающих догм немецких "зеленых", они традиционно выступают против экспорта вооружений. Вот и в проекте своей предвыборной программы они требуют "путем строгого контроля за экспортом положить конец поставкам вооружений в кризисные регионы и регионы, охваченные войнами". Украина - или по крайней мере ее восток - несомненно один из таких регионов. По оценкам ООН, конфликт в Донбассе уже унес жизни более 13 тысяч человек.

Герхард Шрёдер (слева) и Йошка Фишер

Герхард Шрёдер (слева) и Йошка Фишер

Можно напомнить, что и инициатором ограничения немецкого экспорта вооружений в свое время было правительство социал-демократического канцлера Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder), заместителем которого и министром иностранных дел был "зеленый" Йошка Фишер (Joschka Fischer). С тех пор в Германии действует запрет на экспорт вооружений в страны, "которые вовлечены в вооруженные столкновения или таковые им угрожают".

И менять такую практику правительство ФРГ не намерено, заявил в среду, 26 мая, официальный представитель канцлера Штеффен Зайберт (Steffen Seibert). "Немецкое правительство остается при своем мнении, что это конфликт (в Донбассе. - Ред.) между Россией и Украиной, который требует политического решения, предпосылкой которого является всеобъемлющая реализация минских договоренностей", - заявил Зайберт и напомнил, что Германия оказывает Украине дипломатическую, политическую и экономическую помощь. "Что же касается экспорта вооружений, то мы проводим ограничительную и ответственную политику, - добавил Зайберт, - и не выдаем разрешений на поставки в Украину боевого оружия".

Германия продает в Украину только охотничье и спортивное оружие

По данным минэкономики ФРГ, выдающего разрешения на экспорт любых видов оружия, в 2019 году в Украину были проданы только охотничьи и спортивные ружья и пистолеты на общую сумму в 2,1 миллиона евро. Это составило 0,03% от общих поставок немецких вооружений за рубеж, сумма которых в том году превысила 8 миллиардов евро.

Точные цифры за 2020 год будут указаны в отчете, который правительство намерено представить в июне. Но отвечая на запрос DW, минэкономики, уже сообщило, что, по предварительным данным, в 2020 году оно выдало в общей сложности 63 лицензии на продажу в Украину охотничьего и спортивного оружия на сумму в 3,5 миллиона евро.

Андрей Мельник

Андрей Мельник

Посол Украины уполномочен заявить…

Немецкий подход к экспорту вооружений не устраивает посла Украины в Германии Андрея Мельника. В интервью агентству DPA он приветствовал предложение Роберта Хабека и раскритиковал политику правительства Ангелы Меркель (Angela Merkel), заявив, что оно ведет себя как "моральный апостол".

"Путин намерен стереть Украину с карты и уничтожить украинское государство, - цитирует посла DPA. - Поэтому мы, украинцы, не можем понять сдержанность правительства Германии в том, что касается поставок Украине немецких оборонительных вооружений".

Мельник призвал официальный Берлин отказаться от такой "странной позиции" и относится к Украине так же, как к Израилю. "Киев имеет такое же право на самооборону, как и Израиль, который то и дело подвергается нападениям и угрозам. Одновременно именно Германия несет такую же историческую ответственность за право Украины на существование, как перед государством Израиль", - пояснил посол, имея в виду миллионы украинцев, погибших в войне с нацистской Германией.

В отношении Израиля и в самом деле действует исключение из строгих немецких правил экспорта вооружений. Мотивируя исторической ответственностью за Холокост, Германия продает Израилю подводные лодки, боевые корабли и прочую военную технику.

Ральф Фюкс

Ральф Фюкс

Новая "зеленая" Realpolitik?

В своей критике немецкой экспортной политики украинский посол не совсем одинок. С ним согласен директор Центра либеральной современности (Zentrum Liberale Moderne) Ральф Фюкс (Ralf Fücks), который называет тезис об отказе от экспорта вооружений в кризисные регионы "аполитичной отговоркой".

Такой "псевдо-нейтралитет", по его убеждению, создает преимущество для агрессора. "А жертве агрессии тем самым отказывают в праве себя защищать. Поставки в Украину систем ПВО, противотанковых вооружений и разведывательной техники повысило бы для Кремля порог нападения, - заявил Фюкс. - Это называется сдерживанием".

Кстати, до перехода в Центр либеральной современности Ральф Фюкс возглавлял Фонд имени Генриха Бёлля (Heinrich-Böll-Stiftung) - не просто близкий к партии "зеленых", но и считавшимся ее "мозговым центром".

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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