Оружейный экспорт ФРГ в страны Ближнего Востока превысил 1 млрд евро

Страны-участники двух конфликтов на Ближнем Востоке - в Йемене и Ливии - получили от Германии вооружения на общую сумму 1,16 млрд евро. Такая сумма фигурирует в ответе министерства экономики ФРГ на запрос эксперта фракции "зеленых" по вопросам внешней политики Омид Нурипур (Omid Nouripour), который в воскресенье, 3 января, публикует немецкое информагентство dpa.

В то же время общие объемы оружейного экспорта Германии в 2020 году сократились. До 10 декабря были выданы разрешения на поставки вооружений и техники на общую сумму в 5,635 миллиарда евро. Годом ранее был поставлен рекорд в 8,015 млрд евро.

Большая часть оружейного экспорта на Ближний Восток из Германии в 2020 году приходится на Египет - в эту страну правительство Германии разрешило военный экспорт на 752 миллиона евро. Крупные поставки оружия были одобрены для Катара (305,1 млн евро), Объединенных Арабских Эмиратов (51,3 млн евро), Кувейта (23,4 млн евро), Турции (22,9 млн евро), Иордании (1,7 миллиона евро) и Бахрейна (1,5 миллиона евро).

Немецкое оружие получают страны-участники конфликтов в Йемене и Ливии

В Йемене правительственные войска при участии сил коалиции во главе с Саудовской Аравией, в которую входят также Египет, Кувейт, Иордания и Бахрейн воюют против поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов. В бундестаге напоминают, что по настоянию социал-демократов в коалиционное соглашение с ХДС/ХСС в 2018 году был включен пункт о прекращении экспорта оружия в страны, участвующие в войне в Йемене.

В декабре правительство ФРГ продлило запрет на экспорт вооружений Саудовской Аравии до конца 2021 года, одновременно ужесточив действовавшие до сих пор предписания. Отмене подлежат даже те разрешения, которые уже выданы, но заморожены.

В ливийском конфликте Катар и Турция участвуют на стороне международно признанного правительства Сараджа в Триполи. Его противников, во главе с генералом Хафтаром поддерживает ОАЭ, Египет, а также Россия. Сейчас в Ливии действует режим прекращения огня. При этом Германия играла роль посредника в ливийском конфликте, который продолжается после свержения Муаммара Каддафи в 2011 году.

Год назад в Берлине прошла встреча на высшем уровне для урегулирования конфликта. Ее участники взяли на себя обязательство придерживаться эмбарго на поставки оружия, которое было введено уже девять лет назад. Но даже после этого, по данным ООН, оружие все равно доставлялось в Ливию, в том числе из Турции и ОАЭ.

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