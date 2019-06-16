ФРГ продлила на год запрет на экспорт вооружений в Саудовскую Аравию

Правительство ФРГ продлило запрет на экспорт вооружений Саудовской Аравии до конца 2021 года, одновременно ужесточив действовавшие до сих пор предписания. Отмене подлежат даже те разрешения, которые уже выданы, но заморожены. Исключение допускается лишь для тех поставок, которые осуществляются в рамках европейских проектов сотрудничества, сообщил представитель федерального правительства в ответ на запрос агентства dpa в среду, 9 декабря.
Новых разрешений на поставку вооружений Саудовской Аравии в предстоящем году также выдаваться не будет. Здесь тоже предусмотрены исключения для поставок в рамках общеевропейских проектов, но немецким компаниям, участвующим в таких проектах, надлежит настаивать на том, чтобы полностью смонтированная продукция пока не отправлялась в Саудовскую Аравию или Объединенные Арабские Эмираты.
Запрет в отношении стран, участвующих в войне в Йемене
Запрет на поставку вооружений Саудовской Аравии действует с Германии 2018 года и уже многократно продлевался. Эта мера основана на коалиционном соглашении между блоком христианских партий ХДС/ХСС и социал-демократами, которое запрещает поставки оружия всем государствам, непосредственно участвующим в войне в Йемене. Запрет, однако, стал применяться в полной мере лишь в ноябре 2018 года после убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.
Саудовская Аравия уже более пяти лет возглавляет альянс арабских стран, который в войне в Йемене ведет боевые действия против повстанцев-хуситов, получающих поддержку от Ирана. Вооруженный конфликт в Йемене вызвал одну из самых крупных гуманитарных катастроф во всем мире. Правительство в Эр-Рияде обосновывает свои действия тем, что его попросило о помощи легитимное правительство Йемена.
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Убийство Джамаля Хашогги
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Главная улика
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Убийство Джамаля Хашогги
Запланированное убийство
Генеральная прокуратура Саудовской Аравии, ознакомившись с информацией саудовско-турецкой группы следователей, объявила, что считает убийство Джамаля Хашогги преднамеренным. Следствие продолжается.
Автор: Максим Филимонов