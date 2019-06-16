 ФРГ продлила на год запрет на экспорт вооружений в Саудовскую Аравию | Новости из Германии о Германии | DW | 10.12.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

ФРГ продлила на год запрет на экспорт вооружений в Саудовскую Аравию

Германия не только продлила, но и ужесточила действующие предписания. Отменяются даже те разрешения, которые уже выданы, но заморожены.

Немецкий танк Leopard на выставке в ОАЭ

Немецкий танк Leopard на выставке в ОАЭ

Правительство ФРГ продлило запрет на экспорт вооружений Саудовской Аравии до конца 2021 года, одновременно ужесточив действовавшие до сих пор предписания. Отмене подлежат даже те разрешения, которые уже выданы, но заморожены. Исключение допускается лишь для тех поставок, которые осуществляются в рамках европейских проектов сотрудничества, сообщил представитель федерального правительства в ответ на запрос агентства dpa в среду, 9 декабря.

Новых разрешений на поставку вооружений Саудовской Аравии в предстоящем году также выдаваться не будет. Здесь тоже предусмотрены исключения для поставок в рамках общеевропейских проектов, но немецким компаниям, участвующим в таких проектах, надлежит настаивать на том, чтобы полностью смонтированная продукция пока не отправлялась в Саудовскую Аравию или Объединенные Арабские Эмираты.

Запрет в отношении стран, участвующих в войне в Йемене

Запрет на поставку вооружений Саудовской Аравии действует с Германии 2018 года и уже многократно продлевался. Эта мера основана на коалиционном соглашении между блоком христианских партий ХДС/ХСС и социал-демократами, которое запрещает поставки оружия всем государствам, непосредственно участвующим в войне в Йемене. Запрет, однако, стал применяться в полной мере лишь в ноябре 2018 года после убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Саудовская Аравия уже более пяти лет возглавляет альянс арабских стран, который в войне в Йемене ведет боевые действия против повстанцев-хуситов, получающих поддержку от Ирана. Вооруженный конфликт в Йемене вызвал одну из самых крупных гуманитарных катастроф во всем мире. Правительство в Эр-Рияде обосновывает свои действия тем, что его попросило о помощи легитимное правительство Йемена.

Смотрите также:

  • Джамаль Хашогги

    Убийство Джамаля Хашогги

    Пропавший журналист

    Джамаль Хашогги, проживавший в США 59-летний обозреватель американской газеты The Washington Post, пропал 2 октября 2018 года после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы оформить документы, необходимые для вступления в брак. Турецкие власти начали расследование.

  • Журналист Джамаль Хашогги. Кадр видеозаписи с камер наблюдения

    Убийство Джамаля Хашогги

    Главная улика

    С самого начала появились сообщения, что турецкие спецслужбы располагают аудозаписью допроса, пыток и убийства Хашогги. Однако само происхождение аудиозаписи вызывает вопросы.

  • Apple Watch

    Убийство Джамаля Хашогги

    Запись с часов?

    Согласно первой версии, которую опубликовали турецкие журналисты, Хашогги включил запись на своих "умных" часах Apple Watch. Запись якобы появилась на iPhone Хашогги благодаря синхронизации через iCloud. Однако некоторые эксперты сомневаются, что это было возможно технически, и предполагают, что турецкие спецслужбы просто прослушивали консульство.

  • Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман

    Убийство Джамаля Хашогги

    Подтверждение убийства

    Спустя почти три недели после исчезновения Хашогги официальные лица Саудовской Аравии признали его смерть. "Ссора" между журналистом и "тем, с кем он встретился в консульстве", привела к драке, которая "закончилась его смертью", говорилось в заявлении генпрокуратуры страны. Задержаны 18 подданных королевства.

  • Канцлер Германии Ангела Меркель

    Убийство Джамаля Хашогги

    Реакция Германии

    Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что Германия приостанавливает поставки оружия Саудовской Аравии до тех пор, пока Эр-Рияд не предоставит объяснения обстоятельств "чудовищной" смерти журналиста Джамаля Хашогги.

  • Глава Siemens Джо Кезер

    Убийство Джамаля Хашогги

    Бойкот конференции

    Глава Siemens Джо Кезер (Joe Kaeser) отказался от ранее запланированной поездки на инвестиционную конференцию Future Investment Initiative (FII) в Саудовскую Аравию. От посещения конференции также отказались министры финансов США, Франции и Нидерландов, а также главы банков BNP Paribas, Credit Suisse, HSBC, JPMorgan Chase и Societe Generale.

  • Фотография Джамаля Хашогги

    Убийство Джамаля Хашогги

    Запланированное убийство

    Генеральная прокуратура Саудовской Аравии, ознакомившись с информацией саудовско-турецкой группы следователей, объявила, что считает убийство Джамаля Хашогги преднамеренным. Следствие продолжается.

    Автор: Максим Филимонов


Смотреть видео 26:06

Глава МИД Йемена Мухаммед аль-Хадрами о войне, конфликте с хуситами и роли Саудовской Аравии

Аудио- и видеофайлы по теме

Горячая точка Йемен: все больше страдают дети  

Геофактор 02.04.2014: Пороховая бочка Йемен - Россия спасает своих граждан  

Также по теме

Rüstungsexporte Kampfpanzer Leopard

ФРГ поставит оружия на 1 млрд евро странам-участницам конфликта в Йемене 16.06.2019

Альянс, воюющий в Йемене, получит от Берлина оружие на миллиард евро. Кроме того, вопреки запрету на экспорт, в Саудовскую Аравию были поставлены внедорожники.

Saudi-Arabien Drohnenangriffe

Иран отверг свою причастность к атаке на нефтяные заводы в Саудовской Аравии 15.09.2019

Иран назвал абсурдными американские обвинения в причастности к нападению в Саудовской Аравии на нефтезаводы Saudi Aramco. Ранее ответственность за эти атаки взяли на себя йеменские повстанцы.    

Saudi-Arabiens Energieminister Chalid al-Falih

В Саудовской Аравии дроны атаковали нефтяные станции 14.05.2019

В Эр-Рияде назвали случившееся нападением на безопасность нефтяных поставок по всем мире. Саудовский государственный нефтяной концерн приостановил прокачку нефти по восточно-западному трубопроводу.

Реклама

Самые читаемые

Выборы в мажилис Казахстана: дочь Назарбаева поквитается с Токаевым?  

Западные дипломаты встретились с главой МИД Беларуси Макеем  

Генпрокурор Техаса оспаривает итоги выборов в США в четырех штатах  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно