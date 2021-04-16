 Глава МИД Украины: Угроза со стороны России еще не миновала | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 16.05.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

Глава МИД Украины: Угроза со стороны России еще не миновала

Верит ли Киев, что Запад вступится за Украину в случае открытого военного конфликта с Россией? И почему Зеленский отказывается от переговоров с сепаратистами? На эти и другие вопросы Дмитрий Кулеба ответил в интервью DW.

Отвод российских войск после учений в Крыму, апрель 2021 года

Отвод российских войск после учений в Крыму, апрель 2021 года

Глава Госдепа США Энтони Блинкен 6 мая посетил Киев и выразил поддержку украинской стороне на фоне недавнего обострения обстановки на границе с Россией. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в интервью DW о том, какой помощи ожидает его страна от Запада и почему Киев медлит с выполнением минских соглашений.

DW: За несколько дней до приезда Энтони Блинкена в Киев президент Украины Владимир Зеленский опубликовал твит с призывом дать четкий сигнал по поводу европейских и евроатлантических перспектив Украины. Вы получили от госсекретаря США этот сигнал?

Дмитрий Кулеба: Обе этих перспективы - евроатлантического и европейского членства - должны были быть предоставлены уже давно.

И я хотел бы напомнить, что, например, когда речь заходит о НАТО, на саммите в Бухаресте в 2008 году союзники дали обещания. Прошло уже 13 лет, и наш президент повторяет наши намерения достичь этого (вступления Украины в НАТО. - Ред.). Пока мы не получили позитивной реакции. Но, как вы знаете, мы стремимся к членству, так что будем продолжать настаивать на этом.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (справа) и госсекретарь США Энтони Блинкен в Киеве, 6 мая 2021 года

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (справа) и госсекретарь США Энтони Блинкен

- Насколько были удовлетворены ваши пожелания по поводу поставок оружия? Известно, что вы хотели получить продвинутые системы ПВО, оружие против беспилотников и системы ПВО "Патриот".

- Мы передали США список экстренных нужд украинской армии. Некоторые позиции из этого списка найти легче, некоторые сложнее. Мы не рассчитываем получить все сразу, но мы добиваемся прогресса по тем позициям, которые возможно получить на данный момент.

- Мы видим определенную деэскалацию на востоке Украины. Россия отвела от границы значительную часть войск, внезапно переброшенных туда ранее. Но, как вы думаете, чем бы помог вам Запад, если бы эти войска границу перешли? Выразил бы сожаление? Ввел бы какие-то санкции?

- Во-первых, мы не видим отвода российских войск, адекватного их количеству, сосредоточенному вдоль границы Украины и оккупированных территорий. Российские войска в массе своей остались на своих местах. Что действительно изменилось - так это переброска войсковых частей. Это так, но угроза не миновала, и нам следует оставаться бдительными.

Что касается вашего второго вопроса, то это наша земля. Это наши люди. Мы будем бороться за них и защищать их. Мы не ожидаем прибытия иностранных войск, чтобы помочь нам. Но мы ожидаем от наших партнеров всю ту поддержку, которую они могут предложить, чтобы помочь нам выстоять в этом конфликте за нашу страну.

- Ваш президент очень четко дает понять, что он не считает, что минские соглашения - это путь вперед. Это потому, что ни российская сторона, ни сепаратисты не выполнили то, под чем подписались шесть лет назад?

- Ключевым требованием России в ходе минских переговоров было признание так называемых Луганской и Донецкой "народных республик" сторонами конфликта, что превратило бы международный вооруженный конфликт между Украиной и Россией во внутренний вооруженный конфликт между Украиной и сепаратистами. Это был краеугольный камень дискуссий в Минске. Мой президент говорит, что нашей первоочередной задачей должно быть достижение мира и безопасности, а также сохранение человеческих жизней, а не вопросы политических признаний.

- Соглашение "Минск-2" содержит политические обязательства как с вашей, так и с противоположной стороны. Например, статья 4 - диалог о местных выборах, который предполагалось начать на следующий день после отвода тяжелых вооружений от линии соприкосновения. Статья 11 - новая Конституция Украины, которая должна была вступить в силу до конца 2015 года и закреплять децентрализацию власти. Но ничего этого не произошло.

- Вы абсолютно правы. Это слово в слово повторение российского нарратива по поводу минских соглашений, когда Москва молчит о том простом факте, что первый пункт минского договора - о безопасности. То есть сначала вы прекращаете стрельбу, а после этого переходите к политическому урегулированию. Украина не жалела сил и пошла на ряд болезненных уступок для поддержания прекращения огня. К сожалению, перемирие нарушается на постоянной основе, очень много украинских солдат были убиты. Я бы хотел еще раз заверить, что мы придерживаемся обязательств в политической части минских соглашений. Однако безопасность - на первом месте.

- Россия утверждает, что разговаривает с сепаратистами. А президент Украины отказывается. Почему ваш президент отказывается говорить с украинцами, если он якобы хочет вернуть эти территории под свой контроль?

- Мой президент будет вести переговоры с законно избранными представителями частей Донецкой и Луганской областей, которые оккупированы в настоящее время. Но мы не собираемся разговаривать с обладателями российских паспортов, которые жестко и линейно выполняют инструкции, поступающие из Москвы. И нам не надо смешивать эти две категории. Когда мы организуем выборы в соответствии с минскими соглашениями, когда там будут легитимно избранные представители, они станут составной частью политической системы и мы будем говорить с ними. Но на сегодняшний день все решения принимает одна сторона, и она же инструктирует людей, как вести себя на месте. Эта сторона - Москва, а не так называемые сепаратисты.

- Если вы хотите больше помощи от Вашингтона и от Запада в целом, вам придется усилить борьбу с масштабной политической коррупцией в стране, не так ли? Почему у вас нет прогресса в этом направлении?

- Вы или дезинформированы, или преувеличиваете. Именно во время пребывания Зеленского в должности президента в Украине наконец-то начал работу Антикоррупционный суд, и его основанию и приведению в готовность к работе предшествовали довольно долгие дискуссии. К сожалению, предыдущий президент не позволял этому произойти. А президент Зеленский позволил и не вмешивается в дела суда. Когда Конституционный суд Украины, еще один орган юридической системы нашей страны, попытался разрушить антикоррупционную реформу, именно президент немедленно вмешался, и за ним последовали правительство и парламент, который восстановил части критически важного законодательства, объявленного Конституционным судом никчемным.

- Вы говорите о том, как вы защищаете вашу страну и о возвращении территорий. Вы что, всерьез ждете дня, когда русские скажут вам: извините, мы забрали Крым, большая ошибка, берите обратно. Или этот поезд уже ушел?

- А вы могли себе представить день, когда СССР скажет, что ГДР может воссоединиться с ФРГ? Я уверен, что, если бы ваши политические лидеры не представляли этого, у них бы ничего и не получилось.

Смотрите также:

Смотреть видео 20:03

Путин так и не отвел все войска от границ Украины? Зеленский и Блинкен бьют тревогу. DW Новости

  • Российская самоходная гаубица делает залп

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Проверка систем вооружения

    Пока что артиллерийские стрельбы по обе стороны российско-украинской границы проводятся в тестовых целях. По официальным данным, войска проверяют боевую готовность своих систем вооружения. На видео, обнародованном Минобороны РФ, делает залп российская самоходная гаубица.

  • Механик танка украинской армии рядом с танком

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Запад выражает поддержку Украине

    Запад заверяет Киев в своей солидарности. В первом телефонном разговоре со своим украинским коллегой президент США Джо Байден подтвердил Владимиру Зеленскому "непоколебимую поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и Крыму". Похожие заявления сделали представители НАТО и ЕС.

  • Российская военная техника вблизи российско-украинской границы

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Войска подтягивают к Донбассу

    В начале марта Россия начала усиливать свое военное присутствие на границе с Украиной. Москва заявила, что таким образом отвечает на провокации Киева, направленные на эскалацию конфликта в Донбассе. По мнению наблюдателей от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), никаких провокаций не было.

  • Один из двух американских эсминцев, прошедших через пролив в сторону Черного моря 20 марта

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Американские эсминцы уже в Черном море

    США, НАТО и ЕС пообещали Украине поддержку в защите ее территориальной целостности. 9 апреля из Анкары сообщили, что США уже в конце марта объявили о проходе двух своих военных кораблей через Босфор в Черное море. На снимке - один из двух американских эсминцев, прошедших через пролив в сторону Черного моря 20 марта.

  • Участник вооруженных формирований в Донецке

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Война, которая длится уже семь лет

    Конфликт на востоке Украины вспыхнул в начале 2014 года, когда пророссийские сепаратисты взяли под контроль часть Донецкой и Луганской областей Украины. По мнению властей в Киеве и их западных союзников, Кремль помогает сепаратистам нелегальными поставками оружия и отправкой наемников. С тех пор стороны конфликта не раз договаривались о прекращении огня, но эти соглашения постоянно нарушались.

  • Мужчина стоит на руинах своего дома, расположенного на территории самопровозглашенной ДНР

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Разбомблены и разрушены

    Этот мужчина стоит на руинах своего дома, расположенного на территории самопровозглашенной "ДНР". Дом был разрушен во время боев между сепаратистами и украинской армией. В них участвуют солдаты, наемники, сепаратисты и бойцы военизированных подразделений. Но бои вновь и вновь затрагивают и гражданское население. На начало 2019 года, по данным ООН, в Донбассе погибло около 3300 мирных жителей.

  • Украинские военные в районе Донецка

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Столкновения и погибшие несмотря на перемирие

    Всего же с 2014 года в результате боев в Донбассе погибли более 13 000 человек. По данным ОБСЕ, нынешнее прекращение огня, действующее с июля 2020 года, было относительно устойчивым. Однако в последнее время обстрелы вновь участились. За последние дни были убиты как минимум пять украинских солдат и пятилетний мальчик на территории "ДНР". Киев отрицает причастность к его гибели.

  • Зеленский награждает украинских солдат, отличившихся в несении службы

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Зеленский вручил награды украинским солдатам

    8 апреля президент Украины Владимир Зеленский побывал в Донбассе и попытался на месте разобраться в сложившейся ситуации. Он наградил украинских солдат, отличившихся в несении службы на фронте. А 10 апреля Зеленский встретится с президентом Турции Эрдоганом. Украинские СМИ сообщают, что также запланирована встреча Зеленского с президентом Франции Макроном.

  • Боец одного из подразделений ДНР в пригороде Донецка

    Хроника нового обострения конфликта в Донбассе

    Российское гражданство по упрощенной процедуре

    В 2019 году Россия начала по упрощенной процедуре выдавать гражданство жителям "ДНР"/"ЛНР". По разным данным, сейчас там проживает около 600 тысяч человек, имеющих гражданство РФ. В Москве уже сообщили, что для их защиты Россия примет все необходимые меры. Пресс-секретарь президента США заявила, что российское военное присутствие на границе с Украиной сейчас самое многочисленное с 2014 года.

    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


Контекст

Комментарий: Россия и НАТО не смогут избежать противостояния в Черном море

По мнению Константина Эггерта, стремление Украины и Грузии в НАТО рано или поздно поставит альянс перед выбором: либо поддержать Киев и Тбилиси, либо уступить России и потерпеть политическое поражение.  

"Нормандская четверка" в Минске: хроника переговоров по Украине

Минская встреча лидеров Украины, России, Германии и Франции, обсуждавших урегулирование конфликта в Донбассе, длилась более 15 часов. DW - о ключевых моментах переговоров (время московское).  

Аудио- и видеофайлы по теме

Саакашвили о роли Путина и Зеленского в конфликте вокруг Украины. DW Новости (03.05.2021)  

Отставной британский генерал о реакции Запада на угрозу войны РФ с Украиной  

Также по теме

Weltspiegel 15.04.2021 | Ukraine Militärübung Panzer

Украина снова потребовала членства в ЕС и НАТО 16.04.2021

"Мы не можем бесконечно сидеть в зале ожидания ЕС и НАТО", - заявил президент Владимир Зеленский. "Если Россия перейдет черту, она пострадает", - предупредил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Wahlkampf in Donbass

Как Евросоюз и НАТО реагируют на войска РФ у границы с Украиной 06.04.2021

В Евросоюзе, НАТО и США быстро отреагировали на сообщения о том, что Россия стягивает войска у границ с Украиной. DW о том, как комментируют эту ситуацию политики и депутаты.

Ukraine Donezk Region Zerstörung nach Beschuss

США и ЕС обвинили Россию в блокировке решений конфликта в Донбассе 12.02.2021

Дипломат из США на видеоконфереции Совбеза ООН призвал Москву прекратить агрессию в Донбассе и выполнять Минские соглашения. Европейские участники Совбеза осудили нарушение Россией суверенитета Украины.

Реклама