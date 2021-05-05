 США призвали Россию вернуть ″полный контроль″ над Крымом | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.05.2021

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Мир

США призвали Россию вернуть "полный контроль" над Крымом

В посольстве США в Киеве подчеркивают, что "Крым - это Украина". Заявление размещено после визита госсекретаря Блинкена в украинскую столицу.

Российская военная техника в Крыму

Российская военная техника в Крыму

Соединенные Штаты призывают Россию вернуть Украине "полный контроль" над аннексированным у нее Крымом. Такое заявление размещено в воскресенье, 9 мая, в Facebook посольства США в Киеве.

"Крым - это Украина", - подчеркивается в записи.

Обращение размещено после встречи госсекретаря США Энтони Блинкена с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Украина попросила Вашингтон о расширении тренировочной миссии армии США

В ходе визита Блинкена в Киев Украина, в частности, попросила Вашингтон о расширении тренировочной миссии армии США для украинских ВС.

Кроме того, по словам Кулебы, была достигнута договоренность о заседании Комиссии по стратегическому партнерству Украина - США. "Мы обсудили, как сделать этот инструмент более эффективным для того, чтобы он действовал на постоянной основе, и между заседаниями комиссии рабочие органы работали над повесткой дня", - подчеркнул глава МИД. Наконец, во время визита шла речь о возобновлении должности спецпредставителя Госдепартамента США на переговорах по вопросам Украины.

Ситуация на границе Украины и РФ

Россия в начале весны перебросила в аннексированный Крым и к границе с Донбассом около 120 тысяч солдат и офицеров, вызвав в Украине и на Западе опасения, что Москва готовится к войне с Украиной. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник заявил, что его страна будет еще энергичнее добиваться членства в НАТО. Минобороны РФ объяснил переброску войск реакцией на "угрожающие действия" Североатлантического альянса и необходимостью проверить боеготовность российской армии.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 22 апреля объявил о возвращении в пункты постоянной дислокации десятков тысяч военнослужащих, которые в последние недели были переброшены к границе с Донбассом и в аннексированный Крым. Одновременно Шойгу приказал войскам быть готовыми к немедленному реагированию в случае "неблагоприятного развития обстановки в районах учений НАТО Defender Europe".

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    Автор: Игорь Бурдыга


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