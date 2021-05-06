 Итоги визита госсекретаря США Блинкена в Киев. О чем договорились? | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 06.05.2021

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Украина

Итоги визита госсекретаря США Блинкена в Киев. О чем договорились?

Военная угроза со стороны России, реформы в Украине и борьба с коррупцией стали главными темами визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев. О чем он договорился с украинскими властями?

Владимир Зеленский и Энтони Блинкен во время пресс-конференции

Владимир Зеленский и Энтони Блинкен во время пресс-конференции в Киеве

Насыщенный встречами визит в Украину 5-6 мая американских дипломатов во главе с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Киеве расценили как важное проявление поддержки Украины администрацией президента Джозефа Байдена. Глава Госдепартамента США заявил, что его страна "совместно с партнерами работает над тем, чтобы Украина могла защитить себя от российской агрессии". На переданное ему приглашение для президента Байдена от президента Зеленского посетить Украину Блинкен ответил, что этот визит состоится, как только будут ослаблены карантинные ограничения.

Американский дипломат отметил, что для Украины сейчас есть два главных вызова: внешние силы, такие как Россия, и внутренние, "такие как олигархи и могущественные лица, которые преследуют собственные узкие интересы", и что "Россия также использует коррупцию и лиц, которые помогут ей продвигать свои интересы".

Визит Блинкена  - демонстрация поддержки для Киева

В Киеве Энтони Блинкен сначала встретился с депутатами Верховной рады, министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и почтил возложением цветов к "Стене памяти" украинских военных, погибших в Донбассе. Лишь потом госсекретарь США встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Госсекретарь США Энтони Блинкен возлагает цветы к Стене памяти

Госсекретарь США Энтони Блинкен возлагает цветы к "Стене памяти"

"Мы поддерживаем суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины", - заявил Блинкен на пресс-конференции с главой украинского государства. Американский дипломат добавил, что это разделяют все страны G7, с представителями которых он на днях говорил в Лондоне. Блинкен заявил, что США наблюдают наибольшую с 2014 года концентрацию российских вооруженных сил  вблизи украинской границы и призывают Россию прекратить применение агрессии против Украины.

Что сказал Блинкен о реформах и коррупции в Украине 

Оба участника пресс-конференции вместо традиционных рукопожатий обменялись прикосновением локтей. Их лица были закрыты масками и во время произнесения речей и ответов на вопросы журналистов. Но, тем не менее, чувствовалось, что Энтони Блинкен уверен и расслаблен. Тогда как президент Зеленский вел себя несколько суетливо и напряженно. Он выразил благодарность американскому гостю за поддержку Украины, анонсировал совместные действия, важные для безопасности Черноморского региона, и перспективы заключения с США "возможного двухстороннего очень серьезного соглашения", детали которого обещал раскрыть позже. Зеленский поблагодарил США за санкции в отношении России, в том числе за те, которые направлены против проекта газопровода "Северный поток - 2".

Энтони Блинкен и Дмитрий Кулеба в Киеве

Госсекретарь США Энтони Блинкен (слева) и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (справа) в Киеве

Отвечая на вопросы журналистов, президент Украины нервно отреагировал на замечание о возможном замедлении реформ в стране, в частности, после смены руководства "Нафтогаза Украины". Он не дал прямого ответа журналистам, отметив вместо этого достижения властей, в том числе в борьбе с коррупцией, - запуск Высшего антикоррупционного суда, а также земельную и другие реформы, проведение которых затягивала прежняя власть. Блинкен согласился, что у украинской власти во главе с Зеленским есть успехи, но отметил, что остаются и вызовы. "Это не только "Нафтогаз", это касается и основных институтов. Мы говорили о важности независимости Антикоррупционного совета, также говорили о реформе судебной власти, каким образом избираются судьи, мы обсудили ту работу, которую Верховная рада провела по реформе Службы безопасности (СБУ)", - сказал Блинкен.

После пресс-конференции с Зеленским Блинкен провел встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, на которой, по словам дипломата, речь шла о реформе корпоративного управления, судебной реформе и реформе СБУ. В ходе видеоконференции с активистами антикоррупционных общественных организаций американский гость назвал одной из важнейших тем его общения со всеми официальными лицами Украины борьбу с коррупцией. Он призвал собеседников рассказать об их оценке ситуации и о том, каким образом США могут способствовать проведению украинских реформ. "Есть очень храбрые солдаты, сражающиеся на фронте в Донбассе. А во многих случаях, на второй линии защиты, вы также храбро боретесь с коррупцией за демократию, сильные институты, прозрачность и ответственные действия", - такими словами приветствовал Блинкен общественных активистов.

Что говорят о визите в Украине

Опрошенные DW эксперты сказали, что не ожидали от визита Блинкена сенсаций или впечатляющих прорывов. Тем не менее, они считают приезд в Киев госсекретаря США важным с точки зрения подтверждения украинского-американского партнерства. Жесткие заявления Блинкена об агрессивной политике России, по мнению киевского политолога Владимира Фесенко, продиктованы желанием официального Вашингтона подать сигнал не только Украине, но и Москве. 

В программе визита Энтони Блинкена встреча с главой Православной церкви Украины

В программе визита Энтони Блинкена в Киев и встреча с главой Православной церкви Украины

Руководитель администрации президента Украины Андрей Ермак сообщил, что во время встречи Блинкена с президентом Зеленским американская сторона "полностью поддержала" предоставление Украине Плана действий по членству в НАТО (ПДЧ) и вступление страны в альянс. Однако Зеленский и Блинкен ограничились лишь туманными заявлениями об этой перспективе. "Есть проблема с ПДЧ, которая существует с 2008 года. Американцы не против, но как тогда, так и сейчас, против выступают европейцы, считающие, что это будет провоцировать напряжение в отношениях с Россией. Поэтому посмотрим, какую конфету или морковку изобретут союзники к летнему саммиту НАТО и предложат Киеву что-то вместо ПДЧ", - сказал в интервью DW Фесенко.

Кроме того, эксперты, наблюдавшие за визитом главы Госдепа в Украину, назвали символичным тот факт, что Блинкен нашел время для встречи с предстоятелем Православной церкви Украины митрополитом Епифанием, который провел для дипломата экскурсию по своему кафедральному храму - Михайловскому Злаотоверхиму собору в Киеве.

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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