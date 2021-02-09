 Что даст Украине план действий по членству в НАТО | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 15.04.2021

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Украина

Что даст Украине план действий по членству в НАТО

Угроза эскалации конфликта в Донбассе побуждает Киев активнее искать поддержки НАТО. Следующим шагом в отношениях Украины и альянса мог бы стать план действий по членству (ПДЧ). Что он дает Киеву?

Флаги НАТО и Украины

На фоне повышенной опасности эскалации конфликта в Донбассе украинские власти не только всячески пытаются продемонстрировать готовность дать отпор пророссийским сепаратистам и самой России, но и стремятся заручиться поддержкой западных партнеров. Во время разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский назвал план действий по членству (ПДЧ) в Североатлантическом альянсе "наиболее актуальным вопросом" для Киева и потенциальным "настоящим сигналом для РФ". "НАТО - это единственный путь к окончанию войны на Донбассе", - заявил Зеленский.

Украина стремится получить ПДЧ в НАТО уже в 2021 году

Позже министр обороны Украины Андрей Таран конкретизировал цель Киева. Получить ПДЧ, по его словам, страна хочет уже в этом году. При этом он сослался на саммит НАТО в Бухаресте в 2008 году - мол, предоставив Украине ПДЧ, альянс ускорит выполнение своего же решения 13-летней давности. Тогда страны НАТО пообещали Украине вместе с Грузией в будущем членство в организации, на пути к которому ПДЧ должен был стать "следующим шагом", как сказано в итоговой декларации по результатам того саммита.

Владимир Зеленский на фоне эмблемы НАТО и герба Украины

Владимир Зеленский назвал ПДЧ в НАТО "наиболее актуальным вопросом" для Киева

За 13 лет ни Украина, ни Грузия ПДЧ не получили. Сейчас же Украина, не будучи членом альянса, уже имеет особый статус сотрудничества с НАТО - партнера с расширенными возможностями (Enhanced Opportunities Partner - EOP). Цель этой программы - усилить оперативную совместимость войск стран-партнеров с силами НАТО.

Чем выше эта совместимость, тем эффективнее и проще участие партнеров в миссиях и операциях Североатлантического альянса. К конкретным преимуществам относятся регулярные политические консультации по вопросам безопасности, расширенный доступ к учениям и обмену информацией, тесное сотрудничество во время кризисов. Статус EOP, кроме Украины, имеют лишь пять стран: Швеция, Финляндия, Австралия, Грузия и Иордания.

Тесное сотрудничество с НАТО и без ПДЧ

"Технический по сути" план действий по членству мало что изменит в кооперации НАТО и Украины, объясняет эксперт брюссельского аналитического центра Friends of Europe Джейми Ши, ранее работавший в структурах альянса. Он обращает внимание на то, что НАТО уже сейчас чрезвычайно тесно взаимодействует с Украиной. Аналогов этому сотрудничеству, по его оценке, в мире практически нет.

Американские военные во время учений в районе Львова, сентябрь 2020 года

Американские военные во время учений в районе Львова, сентябрь 2020 года

"В Украине уже есть комиссия Украина - НАТО. У НАТО есть представительство в Киеве. Кроме того, НАТО имплементировала очень много элементов ПДЧ в общую ежегодную программу с Украиной. Сюда относятся военная доктрина, военные учения, оборудование, научное сотрудничество и так далее", - перечислил Ши в беседе с DW. По его словам, де-факто НАТО уже сейчас выполняет ПДЧ в отношении Украины, "не называя его таким словом".

Ши считает, что для Украины значение ПДЧ является скорее символическим: "Из-за слова "членство" в нем, чтобы показать украинской общественности и России, что Украина на пути в НАТО и активно движется по этому пути. Ведь другие страны, которые за последние годы присоединились к НАТО, также имели такой ПДЧ - Черногория, Северная Македония, страны Балтии".

ПДЧ в НАТО - символический шаг вперед

Но даже символический шаг может иметь реальную пользу, убежден брюссельский эксперт Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов Бруно Лете. "Страна с ПДЧ получает такие же стандарты и процедуры, как НАТО. Это отличает их от стран-партнеров, ведь партнерство само по себе ни к чему не обязывает, - уточняет он. - Финальным результатом ПДЧ может быть только членство, никакой другой вариант не предусмотрен".

Впрочем, к существенным изменениям в отношениях Украины и НАТО по сравнению с теми, которые сегодня существуют между сторонами, может привести только членство. "Когда страна становится членом НАТО, к ней применяется статья 5 устава НАТО, гласящая: как только одну страну-члена атакуют, весь альянс будет ее защищать. Учитывая конфликт с Россией, для Украины это очень привлекательная модель", - отмечает Бруно Лете.

От ПДЧ до членства в НАТО могут пройти годы

Но даже если представить, что Украина получит план действий по членству в НАТО уже в этом году, никакие сроки начала фактического членства для нее после этого предусмотрены не будут. Опыт других государств показывает, что промежуток между получением ПДЧ и членством может длиться годами - никаких стандартов здесь не существует. К примеру, в случае с Хорватией это было шесть лет, а в случае с Северной Македонией - 12 лет.

"Членство базируется на трех критериях. Первый: готова ли страна? В случае с Украиной - еще нет. Готовы ли страны-члены (ее принять. - Ред.)? Учитывая сложные дискуссии во Франции, Германии и Нидерландах - нет, еще не готовы. Готова ли к этому политическая ситуация в Европе? Можно позволить себе расширение НАТО, не рискуя дестабилизацией Европы? НАТО будет пытаться найти ответ на этот вопрос в ближайшее время", - добавляет Джейми Ши.

А вот Бруно Лете вполне может себе представить, что Киев получит ПДЧ уже на ближайшем саммите НАТО в июне в Брюсселе. "Даже если Украина не станет членом завтра, и процесс будет длиться годы, это очень важно с политической точки зрения - как символ. НАТО таким образом может продемонстрировать Украине, что прикрывает ей спину", - заключил Лете.

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    Автор: Александра Елкина


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