Каково внешнеполитическое наследие Ангелы Меркель

За пределами Германии практически никто не знал Ангелу Меркель (Angela Merkel), когда она в 2005 году заняла пост федерального канцлера. И вряд ли кто-то тогда мог себе представить, какой след она оставит в мировой политике.

Но Меркель быстро освоилась в новой роли, в том числе и во внешней политике. С самого начала канцлер самостоятельно выстраивала внешнеполитический курс Германии, не отдавая его на откуп министру иностранных дел. Будучи организатором встречи "большой восьмерки" в немецком Хайлигендамме в 2007 году, Меркель уже с легкостью общалась с наиболее важными главами государств и правительств мира. Оглядываясь назад, можно сказать, что тогда это был почти идеальный мир.

Германия возглавила борьбу с кризисом евро

Но вскоре канцлеру пришлось перейти в нештатный режим работы: в 2008 году разразился мировой финансовый кризис. Евро, один из главных символов объединения Европы, испытывал сильное давление. "Если евро рухнет, рухнет Европа", - предупреждала тогда глава правительства ФРГ.

Плакат в Афинах во время финансового кризиса в Греции

С большой неохотой самая экономически сильная страна в Евросоюзе взяла на себя ведущую роль в нем. С одной стороны, федеральное правительство вынудило страны с особенно большой задолженностью придерживаться жесткого курса экономии и реформ. В Греции некоторые его критики даже проводили параллели с немецкой оккупацией во время Второй мировой войны. С другой стороны, Меркель одобрила масштабную помощь пострадавшим от кризиса странам ЕС. Ответственность Берлина по долгам других стран значительно возросла.

Тот факт, что в ЕС в целом приняли новую руководящую роль Германии, объясняется также и деликатным поведением Меркель. Оно сочетает в себе "культуру сдержанности" с "культурой ответственности", как выразился в интервью DW эксперт по вопросам международных отношений и европейской политики, профессор Йоханнес Фарвик (Johannes Varwick) из Университета Галле.

Ослабление тесного партнерства с Францией

Растущая роль Германии также привела к дисбалансу в отношениях с Францией. Меркель безоговорочно привержена этому ближайшему партнеру Берлина. Из-за тесного сотрудничества с президентом Николя Саркози СМИ даже придумали симбиоз имен "Меркози".

Эмманюэль Макрон и Ангела Меркель

Но требование различных французских президентов, в последний раз повторенное также и Эммануэлем Макроном, об углублении интеграции ЕС, например путем введения поста министра финансов Евросоюза, Меркель так и не удовлетворила.

Хеннинг Хофф (Henning Hoff) из Германского общества внешней политики называет это "упущенной возможностью". В свою очередь, Йоханнес Фарвик говорит DW о "растущем отчуждении" от Франции. У Меркель, по его словам, "нет больших идей" относительно углубления интеграции ЕС.

Восхищение Китаем

В остальном немецкий канцлер продолжала внешнюю политику прежних федеральных правительств: прагматично, без больших жестов, по возможности в согласии со всеми сторонами, при этом преследуя глобальные экономические интересы Германии.

Ангела Меркель в Пекине в 2019 году

Это окупается: торговля, особенно с Китаем, стремительно растет. Меркель часто ездит в Пекин и кажется очарованной. Хофф видит в ней "восхищение экономической мощью Китая, граничащее с трепетом". Вопросы прав человека в КНР Меркель затрагивает очень осторожно.

На обратную сторону растущей зависимости от Китая больше указывали американцы. Хофф считает, что Меркель "долго недооценивала или преуменьшала опасность, исходящую от автократических систем, особенно от Китая и России, которые делают ставку на геоэкономическую мощь, дезинформацию и дискредитацию Запада".

Санкции против России и "Северный поток - 2"

В отношениях с Россией Меркель прошла путь от сдержанного прагматизма до отчуждения после аннексии Крыма. Опыт жизни в ГДР и знание русского языка делали ее уникальным канцлером. Главными принципами политики Меркель на российском направлении были готовность называть вещи своими именами и желание сохранять контакты с Москвой, чтобы ни произошло.

Пресс-конференция Путина и Меркель во время ее последнего визита в Москву, 20 августа 2021 года

Именно поэтому канцлер в присутствии Путина произнесла слова о "преступной" аннексии Крыма, убеждала Евросоюз ввести экономические санкции на фоне войны в Донбассе, помогала ее остановить в Минске, но отстаивала строительство газопровода "Северный поток - 2". Под конец правления ее инициатива провести саммит ЕС с РФ стала продолжением этой политики. В Брюсселе Меркель оказалась в меньшинстве и отправилась к Путину одна - в том числе, чтобы возложить венок к могиле Неизвестного солдата. Хорошая историческая память - часть ее наследия.

Щедрая политика в отношении беженцев

Если бы Ангела Меркель ушла в отставку в начале 2015 года, о ее успешной деятельности на посту канцлера, пожалуй, быстро забыли бы. Но ничто не принесло Меркель такой известности во всем мире и ничто не вызвало такого противоречивого отношения к ней в Германии и за рубежом, как ее единоличное решение в конце лета 2015 года открыть границы Германии для беженцев и мигрантов.

Она оправдывает его христианской любовью к ближнему, а также своим опытом жизни в ГДР с неприступными границами. Меркель охотно позволяет фотографироваться с сирийскими беженцами, Германия становится желанным местом для людей со всего мира.

Некоторые поклоняются ей почти как святой. В 2015 году журнал Time назвал ее "человеком года" и даже "канцлером свободного мира". Другие, особенно правительства стран ЕС в Восточной Европе, возмущены тем, что она пытается навязать свою щедрую политику предоставления убежища всему Евросоюзу. С тех пор в Европе значительно усилился правый популизм.

Охлаждение отношений с США

Меркель изначально была страстным приверженцем трансатлантических отношений. Еще являясь оппозиционным политиком, она поддержала войну в Ираке, начатую президентом США Джорджем Бушем-младшем, которую в то время отвергало подавляющее большинство населения Германии.

Но отношения охладились, в том числе и потому, что США при Буше и его преемнике Бараке Обаме все больше стали ориентироваться на Азию. При Обаме, который, оглядываясь назад, назвал Меркель своим самым важным внешнеполитическим партнером, в 2013 году стало известно, что американские спецслужбы шпионили за канцлером в течение многих лет, прослушивая ее телефон. Меркель была возмущена: "Шпионить за друзьями нельзя".

Ухудшение ситуации в мире

А затем политическая ситуация в мире внезапно очень быстро ухудшилась: Россия аннексировала украинский полуостров Крым в 2014 году, британцы на референдуме в 2016 году проголосовали за выход из ЕС, а вскоре после этого Дональд Трамп под лозунгом "Америка прежде всего" стал президентом США. Ему было наплевать на мультилатерализм, он даже поставил под вопрос необходимость существования НАТО.

Что касается США, то Меркель с разочарованием заявила в 2017 году: "Времена, когда мы могли полностью полагаться на других, давно прошли". Сгущающиеся грозовые тучи на политическом небосклоне побудили Меркель снова выдвинуть свою кандидатуру в канцлеры на выборах 2017 года, и она в четвертый раз возглавила правительство ФРГ.

Провал западной политики в Афганистане

Самое позднее с тех пор она видела себя скалой среди бури в мировой политике. "Германия больше других зависит от многосторонних отношений", - объясняет Фарвик мотивы Меркель. А Хофф говорит о ее "исключительной способности сохранять единство Европы и Запада и поддерживать диалог между конфликтующими сторонами". Последнее канцлер многократно пыталась в связи с конфликтом в Украине, однако не достигла успеха. Вместе с тем, поддерживая европейско-российский проект газопровода "Северный поток - 2", она оказалась в оппозиции к США и восточноевропейским странам ЕС.

Отношения с США значительно улучшились после вступления в должность Джо Байдена в 2021 году. В июле Байден пригласил Меркель в Вашингтон первой из глав правительств европейских стран и назвал ее политическую деятельность "исторической". В самом конце ее правления, в середине августа, стали очевидными последствия колоссальной неверной оценки ситуации как Байденом, так и Меркель, поразившие Вашингтон и Берлин: вскоре после вывода западных войск талибы захватили весь Афганистан.

Может быть утрачено практически все, что было достигнуто для улучшения жизни гражданского населения страны. Правительство Германии отреагировало слишком поздно и поначалу спорило о приеме афганских сотрудников немецких организаций, которые опасаются кровавой мести талибов. Вероятно, это станет одним из самых мрачных моментов в правлении Меркель.

"Ничто не может считаться само собой разумеющимся"

Какое наследие оставит Меркель во внешней политике? Возможно, то, что она сказала в 2019 году в Гарвардском университете, когда ей была присуждена ее 16-я почетная докторская степень: "Ничто не может считаться само собой разумеющимся: ни наши индивидуальные свободы (это еще станет острой темой во время пандемии коронавируса. - Ред.), ни демократия, ни мир, ни процветание".

Ангела Меркель на фоне здания ведомства федерального канцлера, где она проработала 16 лет

Час Меркель наступал в основном в кризисных ситуациях, и их было немало за время ее долгого пребывания на посту канцлера. Она никогда не была оратором, речи которого захватывают дух, не излучала энтузиазма. Но особенно во время кризисов у Меркель проявлялось то, что Фарвик называет "смесью прагматизма, способности достигать поставленных целей и выносливости".

Хофф также считает ее "неутомимым кризисным менеджером", который "добился больших успехов". Однако Меркель "всегда в первую очередь заботилась о сохранении существующего". Она "слишком мало использовала кризис как возможность для новых начинаний и фундаментальных изменений", например, продвигая более активные интеграционные шаги в ЕС.

Фарвик подвкл итоги внешней политики Меркель следующим образом: она понимала, "что Германия имеет глобальные интересы и что, с одной стороны, Германия слишком мала, чтобы добиться чего-то в одиночку; с другой стороны - она обречена на лидерство из-за своего размера и роли в Европе".

Смотрите также: