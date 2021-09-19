Самые масштабные кризисы эпохи Ангелы Меркель

Пандемия коронавируса, климат, беженцы и кризис еврозоны: в период нахождения Меркель на посту канцлера ФРГ эти проблемы вызывали самые жаркие споры в бундестаге. DW подводит итоги.
Ангела Меркель в бундестаге
Коронавирус. Это слово впервые прозвучало в бундестаге 12 февраля 2020 года - во время выступления министра здравоохранения ФРГ Йенса Шпана (Jens Spahn). С тех пор в Германии умерли более 90 тысяч человек, заразившихся COVID-19. На протяжении последних полутора лет в бундестаге велись жаркие споры о защитных масках и последовательности вакцинации населения, введении локдаунов и ослаблении ограничений. А без слова "коронавирус" теперь не обходится практически ни одна политическая дискуссия.
Такой вывод можно сделать, и изучив протоколы заседаний бундестага. DW проанализировала эти документы и подсчитала, сколько раз в них упоминались те или иные ключевые слова. Так, за период с начала пандемии до окончания последнего законодательного периода парламента в июне 2021 года немецкие депутаты упоминали коронавирус более 10 тыс. раз. При этом пандемия COVID-19 стала здесь не только одной из доминирующих политических проблем, но и последним кризисом эпохи канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel).
Кризис еврозоны - самое серьезное испытание для Меркель
А какие темы вызывали в ФРГ самые горячие дискуссии до пандемии? Из протоколов пленарных заседаний бундестага следует, что после вступления Меркель в должность канцлера в 2005 году Германия пережила три крупных кризиса: климатический, миграционный и финансовый.
"Пожалуй, именно кризис еврозоны доставил канцлеру наибольшее беспокойство за время ее нахождения на своем посту", - полагает журналист и биограф Ангелы Меркель Урсула Вайденфельд (Ursula Weidenfeld). Ведь в конечном счете на кону стоял вопрос о том, удастся ли сохранить целостность ЕС и какую роль в этом будет играть Германия, отмечает она.
"Рухнет евро - рухнет Европа"
Меркель снова и снова приходилось убеждать членов немецкого парламента в необходимости выделить многомиллиардные пакеты помощи таким странам, как Греция, Португалия и Ирландия, чтобы спасти их от банкротства. Различные формы финансовой помощи упоминаются в ходе заседаний бундестага более 2000 раз. "Рухнет евро - рухнет Европа", - заявила Меркель, выступая 19 мая 2010 года в бундестаге.
В тот период правительство и парламент ФРГ тесно взаимодействовали между собой, вспоминает Херман Отто Зольмс (Hermann Otto Solms), который без малого 40 лет представлял в бундестаге либеральную Свободную демократическую партию (СвДП). "Это позволило относительно быстро преодолеть финансовый кризис", - отмечает он.
Политика немецкого правительства, направленная на спасение единой европейской валюты, однако, привела к расколу в Христианско-демократическом союзе Германии (ХДС) - партии самой Меркель. Это не осталось без последствий. Противники евро в Германии объединились в новую партию под названием "Альтернатива для Германии" (АдГ). Они утверждали, что евро только вредит ЕС и слишком дорого обходится стране.
В 2015 году ФРГ приняла около миллиона беженцев
В 2015 году разразился следующий кризис - миграционный. В этот год Германия приняла более миллиона беженцев, львиная доля из которых прибыла из Сирии.
Именно Сирия стала страной, которая чаще всего упоминалась во время парламентских дебатов в период канцлерства Меркель. К примеру, во время сессии бундестага 4 декабря 2015 года депутаты произносили слово "Сирия" более 600 раз: в этот день парламентарии приняли решение об участии бундесвера в операции против террористической группировки "Исламское государство". Помимо Сирии, в пятерку самых упоминаемых в бундестаге иностранных государств вошли Россия, Афганистан, Турция и Китай.
В августе 2015 года Меркель произнесла свою знаменитую фразу "Мы справимся!", распорядившись впустить беженцев в ФРГ. Это вызвало недовольство правых популистов из АдГ, которые объявили проблему с беженцами ключевой темой своей программы. Антимиграционная позиция партии обеспечила рост ее популярности: уже в 2017 году АдГ впервые, легко преодолев пятипроцентный барьер, оказалась избранной в бундестаг с результатом в 12,6 процента голосов. Правые популисты сформировали третью по величине парламентскую фракцию.
Защита климата останется приоритетной темой
Еще одной темой, которая регулярно обсуждалась в парламенте ФРГ на протяжении многих лет, стал климатический кризис: словосочетание "защита климата" упоминается практически на каждой сессии бундестага.
В период нахождения Меркель на посту канцлера бундестаг принял ряд законов, направленных на продвижение возобновляемых источников энергии. Экологические активисты, однако, считают принятые меры запоздалыми и недостаточными. К примеру, парламентарии только в 2020 году проголосовали за полный отказ ФРГ от производства электроэнергии с помощью угля не позднее конца 2038 года.
Защита климата стала одной из ключевых тем и в ходе нынешней избирательной кампании - в том числе, и из-за недавнего разрушительного наводнения на западе Германии. Из-за глобального потепления аномальная жара, засуха и наводнения грозят стать обыденным явлением во многих регионах планеты. Поэтому ожидается, что слово "климат" будет часто использоваться в бундестаге и во время следующего законодательного периода.
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Больше не "девочка" Гельмута Коля
Будучи канцлером, Гельмут Коль (Helmut Kohl) покровительствовал Ангеле Меркель (Angela Merkel) и по-отечески называл ее "моя девочка". В 2001 году, когда была сделана эта фотография, Меркель уже вышла из его тени. В это время она возглавляла Христианско-демократический союз (ХДС), находившийся тогда в оппозиции. Однако звездный час Меркель пробил только в 2005 году.
Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии
Победа на выборах с минимальным перевесом
Выборы в бундестаг в 2005 году: блок ХДС/ХСС с минимальным перевесом победил социал-демократов во главе с канцлером Герхардом Шрёдером (Gerhard Schröder). При этом ХДС во главе с кандидатом в канцлеры Меркель получил наихудший результат с 1949 года - не самые лучшие предпосылки для нового главы правительства. Однако Меркель быстро пришла в себя.
Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии
Новый канцлер
Герхард Шрёдер 22 ноября 2005 года в бундестаге поздравляет Ангелу Меркель: христианские демократы и социал-демократы сформировали так назывваемую "большую коалицию". Ангела Меркель стала самым молодым канцлером ФРГ, а также первой женщиной, первой восточной немкой, и первым ученым-физиком во главе правительства Германии.
Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии
Гостеприимная хозяйка
Меркель быстро становится признанным политиком. В 2007 году на саммите G8 она принимает глав государств и правительств семи ведущих промышленных стран мира и России в немецком курортном городке Хайлигендамме на побережье Балтийского моря, шутит с президентом США Джорджем Бушем и президентом РФ Владимиром Путиным. Геополитическая ситуация в мире тогда была совсем другой, чем сейчас.
Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии
Номер один в Евросоюзе
Европа осенью 2008 года: Ангеле Меркель остается лишь улыбаться, глядя на двух главных мачо европейской политики: президента Франции Николя Саркози и премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Когда разразился мировой финансовый кризис, именно Меркель стала номером один среди политиков Евросоюза.
Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии
Помощник или приказчик?
Долги ряда стран ЕС стремительно растут, единая европейская валюта под угрозой. Меркель соглашается на оказание помощи пострадавшим от долгового кризиса странам ЕС, требует в ответ сокращения госрасходов и экономии средств. Греческие газеты пытаются провести параллель, сравнивая ситуацию 2008 года с временами оккупации страны гитлеровской Германией во время Второй мировой войны.
Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии
Не оратор
Меркель не отличается большим ораторским мастерством, чувствует себя неуютно в большой толпе людей. Часто она производит впечатление холодного человека, не всегда удачно объясняет свои политические решения. С другой стороны, многим немцам нравится ее скромная, трезвая и прагматичная манера поведения и руководства правительством. Иначе она не смогла бы возглавлять четыре правительства подряд.
Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии
"Мамочка"
Со временем немцы начинают называть Меркель "мамочкой". Не "матерью", а "мамочкой нации". Это звучит немного иронично, но в то же время с любовью и старомодно, ведь современные дети не называют "мамочкой" свою маму. Но мамочка заботится обо всех, благодаря ей никому не нужно чего-то бояться. Обратная сторона медали: под руководством "мамочки" дети навсегда остаются детьми. Не всем это нравится.
Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии
"Мы справимся"
Наверное, ни одно высказывание Меркель не вызвало в немецком обществе так много противоречивых реакций, как фраза: "Мы справимся". Когда в 2015 году канцлер приняла решение открыть границы ФРГ для беженцев, для одних она стала почти святой, другие обрушились на нее с резкой критикой. Полярными оценки миграционной политики Меркель остаются по сей день.
Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии
"Человек года"
Журнал Time в 2015 году назвал Меркель "человеком года". Среди заслуг Меркель издание выделяет борьбу с дефолтом Греции, действия в условиях миграционного кризиса и после терактов в Париже. По мнению редакции, "Меркель привлекла внимание к иной шкале ценностей - человечности, щедрости, терпимости - чтобы показать, как возможности Германии могут быть использованы в созидательных целях".
Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии
Женщины у руля
Меркель стала первой женщиной на посту канцлера ФРГ. Но и некоторым другим немецким женщинам благодаря ее поддержке удалось сделать стремительную политическую карьеру. Например, Аннегрет Крамп-Карренбауэр, ставшей министром обороны, Урсуле фон дер Ляйен, возглавившей Еврокомиссию, или Юлии Клёкнер, занявшей пост министра сельского хозяйства.
Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии
Интересы государства
Меркель не любит говорить о том, что она думает о политике или личных качествах "проблемных" глав государств и правительств других стран. В отношении с ними она всегда руководствуется интересами государства.
Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии
Не страдает тщеславием
Меркель знает, сколько стоит литр молока в супермаркете. За годы своего правления она не утратила связи с реальностью. На этом фото она в 2014 году посещает берлинский супермаркет вместе с главой китайского правительства Ли Кэцяном. Однако фотографы не раз заставали и ее одну в магазинах за обычными покупками.
Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии
Меркель на досуге
О личной жизни Меркель почти ничего не известно, она не любит об этом рассказывать. Например, известно, что она и ее муж Йоахим Зауэр, тоже физик по профессии, почти каждый год проводили пасхальные праздники на итальянском острове Искья. В нынешнем году из-за пандемии коронавируса от этого пришлось отказаться.
Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии
Пандемия коронавируса
Пандемия коронавируса многое изменила в Германии, не только привычки канцлера проводить отпуск. Ее манера безэмоционально и прагматично принимать решения в борьбе с пандемией не раз подвергалась критике, но в то же время положительно сказалась на рейтинге Меркель.
Ангела Меркель: 15 лет во главе правительства Германии
Последний год у власти
Два года назад Меркель объявила о том, что не собирается участвовать в следующих выборах в бундестаг в сентябре 2021 года. До этого срока она планирует возглавлять правительство ФРГ. Если ничего не произойдет, то Меркель пробудет у власти 16 лет, на два года меньше, чем Гельмут Коль.
Автор: Кристоф Хассельбах
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