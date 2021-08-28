Как экс-беженец из Ирана борется за место в немецком парламенте

Беженец из Ирана, 10 лет назад оказавшийся в Германии, на нынешних выборах в бундестаг выставляет свою кандидатуру от Левой партии. Как ему это удалось и зачем он идет в депутаты?
Кадры с людьми, в панике пытающимися спастись от талибов, при этом рискующими жизнью, повсюду - на телеэкранах, в интернете и на страницах газет. Афганская трагедия и ее последствия для живущих в там людей волнует многих. Ситуация в Афганистане не оставила равнодушным и Шоан Ваизи. Эти события напоминают ему о собственной истории. "Я пережил нечто подобное. Я знаю, что это такое - пытаться убежать от смерти. Когда ты настолько отчаялся, что хочешь бежать любой ценой", - рассказывает Ваизи в интервью DW. Шоан Ваизи из собственного опыта знает, что значит не чувствовать себя в безопасности в родной стране.
В 2011 году он был вынужден спасаться из Ирана. Ваизи выступал за свободу слова, организовывал чтение запрещенных книг, высказывался за равноправие мужчин и женщин и права курдского национального меньшинства. Сам курд по национальности, он оказался в фокусе внимания режима мулл, пришедшего к власти в Иране в 1979 году. За его взгляды и деятельность Ваизи в лучшем случае грозила тюрьма и пытки. Ему пришлось бежать из родного города Сенендедж, что недалеко от ирано-иракской границы. Пять месяцев длились мытарства. Через Турцию и Грецию он, в итоге, попал в Германию.
Здесь иранский беженец почувствовал себя в безопасности. Но вначале страна была для него чужой, немецкого языка он не знал, его образование здесь было признано лишь частично, работы не было. Ваизи пришлось начинать все сначала.
Курд учил язык, получал образование и искал работу. Как профессиональный борец, долгое время занимавшийся спортом и выступавший в Иране за национальную сборную, он благодаря дисциплине, терпению и выдержке сумел преодолеть все трудности интеграции.
Сегодня, спустя 10 лет, Ваизи считает Германию своим домом. В городе Эссене, в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия, уроженец Ирана чувствует себя хорошо. "Я ощущаю себя настоящим эссенцем", - говорит, улыбаясь, Ваизи. Сейчас он получает высшее образование, является социальным работником и переводчиком с курдского и персидского языков.
В 2017 году Ваизи получил немецкое гражданство. У него есть жена, с которой он познакомился в Германии, и дочь. Курд продолжает заниматься борьбой, выступая за местный спортивный клуб. История Шоана Ваизи - это случай успешной интеграции политического беженца в Германии.
Сейчас перед Ваизи стоит важная цель - он хочет стать депутатом бундестага от Левой партии. Если на парламентских выборах 26 сентября левые получат такое же число голосов, как 4 года назад - 9,2 процента (по партийным спискам), у Ваизи будут хорошие шансы на депутатский мандат. В этом случае он станет первым бывшим политбеженцем, избравшимся в бундестаг. "В 2021 году для мультикультурного общества важно как никогда, чтобы в парламенте были представлены люди из непривилегированных групп", - уверен Ваизи.
Он хочет бороться с бедностью, выступает за равноправие мужчин и женщин, мечтает, чтобы у молодежи с миграционными корнями были лучшие шансы на будущее в Германии - стране, которая со стороны выглядит очень богатой. "Мы в Германии на правильном пути. Но мы далеки от общества, в котором нет бедных, в котором нет дискриминации", - констатирует бывший беженец.
Прежде всего, пандемия коронавируса, по его мнению, усилила социальное неравенство в ФРГ: "В Германии есть люди, которые во время кризиса стали еще богаче. Число миллионеров и миллиардеров выросло. И это в то время, когда многие люди боролись за свои рабочие места, а кто -то остался без работы". Как и другие члены Левой партии, Ваизи выступает за того, чтобы за счет доходов богатых людей уменьшить бремя кризиса для менее обеспеченных.
Другая важная вещь, которая волнует курда, - гуманная миграционная политика. Он признается, что всегда был человеком, интересующемся политикой. Раньше занимался исключительно ирано-иракскими проблемами: "Но во время моего бегства в Германию я увидел много вещей: несправедливость по всему миру, которая является причиной того, что люди покидают свою родину, то как с ними обходятся, их прибытие в Германию, дискуссия об интеграции - все это стало причинами, которые заставили меня и в Германии заниматься политикой".
Одним из главных стимулов в стремлении получить депутатский мандат стало для экс-беженца то, что кандидат от "зеленых" - сирийский беженец Тарек Алаос, юрист по образованию, шесть лет живущий в Германии, - снял свою кандидатуру с выборов из-за расистских высказываний и угроз в его адрес. "Меня это шокировало. Выдвижение моей кандидатуры - ответ на этот шаг, - делится Ваизи. - Я думал, что случай Алаоса вызовет общественный резонанс. Ведь такого не может быть, чтобы в 2021 году политического беженца преследовали, заставив отказаться от участия в политической жизни. Я надеялся, что его поддержат, что люди начнут возмущаться. Но ничего, кроме пары твитов со словами сожаления, не последовало".
Сам Ваизи заверяет, что не поддастся на провокации, и комментарии, наполненные ненавистью по отношению к иностранцам, не заставят его отказаться от политической борьбы. Хотя подобные вещи ему уже приходилось переживать. В Тwitter курд написал: "Угрозы в адрес Алаоса показали, насколько чудовищны для расистов Германии представления о том, что в парламенте будет сидеть беженец".
Шоана Ваизи поддерживают многие немцы. Среди них и избиратели ХСС и СвДП, которые ему пишут и желают удачи: "Кроме того, мне пишут люди, которые, как и я, прибыли в Германию в качестве беженцев. Они говорят, что тоже хотят пойти в политику. Мое выдвижение кандидатом сыграло для них какую-то роль".
А если все же не удастся победить на выборах, что тогда? "Тогда надо продолжать жить, не сдаваться, делать свою работу", - отвечает Ваизи. Он научился в спорте всегда надеяться на победу: "В политике это мне особенно помогает, когда я думаю о нашем обществе и борюсь за то, чтобы идеалы воплотились в жизнь".
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