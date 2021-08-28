Как экс-беженец из Ирана борется за место в немецком парламенте

Кадры с людьми, в панике пытающимися спастись от талибов, при этом рискующими жизнью, повсюду - на телеэкранах, в интернете и на страницах газет. Афганская трагедия и ее последствия для живущих в там людей волнует многих. Ситуация в Афганистане не оставила равнодушным и Шоан Ваизи. Эти события напоминают ему о собственной истории. "Я пережил нечто подобное. Я знаю, что это такое - пытаться убежать от смерти. Когда ты настолько отчаялся, что хочешь бежать любой ценой", - рассказывает Ваизи в интервью DW. Шоан Ваизи из собственного опыта знает, что значит не чувствовать себя в безопасности в родной стране.

В 2011 году он был вынужден спасаться из Ирана. Ваизи выступал за свободу слова, организовывал чтение запрещенных книг, высказывался за равноправие мужчин и женщин и права курдского национального меньшинства. Сам курд по национальности, он оказался в фокусе внимания режима мулл, пришедшего к власти в Иране в 1979 году. За его взгляды и деятельность Ваизи в лучшем случае грозила тюрьма и пытки. Ему пришлось бежать из родного города Сенендедж, что недалеко от ирано-иракской границы. Пять месяцев длились мытарства. Через Турцию и Грецию он, в итоге, попал в Германию.

"В Германии я чувствую себя дома"

Здесь иранский беженец почувствовал себя в безопасности. Но вначале страна была для него чужой, немецкого языка он не знал, его образование здесь было признано лишь частично, работы не было. Ваизи пришлось начинать все сначала.

Шоан Ваизи чувствует себя в Эссене дома

Курд учил язык, получал образование и искал работу. Как профессиональный борец, долгое время занимавшийся спортом и выступавший в Иране за национальную сборную, он благодаря дисциплине, терпению и выдержке сумел преодолеть все трудности интеграции.

Сегодня, спустя 10 лет, Ваизи считает Германию своим домом. В городе Эссене, в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия, уроженец Ирана чувствует себя хорошо. "Я ощущаю себя настоящим эссенцем", - говорит, улыбаясь, Ваизи. Сейчас он получает высшее образование, является социальным работником и переводчиком с курдского и персидского языков.

В 2017 году Ваизи получил немецкое гражданство. У него есть жена, с которой он познакомился в Германии, и дочь. Курд продолжает заниматься борьбой, выступая за местный спортивный клуб. История Шоана Ваизи - это случай успешной интеграции политического беженца в Германии.

Экс-беженец хочет стать депутатом

Сейчас перед Ваизи стоит важная цель - он хочет стать депутатом бундестага от Левой партии. Если на парламентских выборах 26 сентября левые получат такое же число голосов, как 4 года назад - 9,2 процента (по партийным спискам), у Ваизи будут хорошие шансы на депутатский мандат. В этом случае он станет первым бывшим политбеженцем, избравшимся в бундестаг. "В 2021 году для мультикультурного общества важно как никогда, чтобы в парламенте были представлены люди из непривилегированных групп", - уверен Ваизи.

Он хочет бороться с бедностью, выступает за равноправие мужчин и женщин, мечтает, чтобы у молодежи с миграционными корнями были лучшие шансы на будущее в Германии - стране, которая со стороны выглядит очень богатой. "Мы в Германии на правильном пути. Но мы далеки от общества, в котором нет бедных, в котором нет дискриминации", - констатирует бывший беженец.

26 сентября в Германии пройдут выборы в бундестаг

Прежде всего, пандемия коронавируса, по его мнению, усилила социальное неравенство в ФРГ: "В Германии есть люди, которые во время кризиса стали еще богаче. Число миллионеров и миллиардеров выросло. И это в то время, когда многие люди боролись за свои рабочие места, а кто -то остался без работы". Как и другие члены Левой партии, Ваизи выступает за того, чтобы за счет доходов богатых людей уменьшить бремя кризиса для менее обеспеченных.

Другая важная вещь, которая волнует курда, - гуманная миграционная политика. Он признается, что всегда был человеком, интересующемся политикой. Раньше занимался исключительно ирано-иракскими проблемами: "Но во время моего бегства в Германию я увидел много вещей: несправедливость по всему миру, которая является причиной того, что люди покидают свою родину, то как с ними обходятся, их прибытие в Германию, дискуссия об интеграции - все это стало причинами, которые заставили меня и в Германии заниматься политикой".

В политике как в спорте

Одним из главных стимулов в стремлении получить депутатский мандат стало для экс-беженца то, что кандидат от "зеленых" - сирийский беженец Тарек Алаос, юрист по образованию, шесть лет живущий в Германии, - снял свою кандидатуру с выборов из-за расистских высказываний и угроз в его адрес. "Меня это шокировало. Выдвижение моей кандидатуры - ответ на этот шаг, - делится Ваизи. - Я думал, что случай Алаоса вызовет общественный резонанс. Ведь такого не может быть, чтобы в 2021 году политического беженца преследовали, заставив отказаться от участия в политической жизни. Я надеялся, что его поддержат, что люди начнут возмущаться. Но ничего, кроме пары твитов со словами сожаления, не последовало".

Сам Ваизи заверяет, что не поддастся на провокации, и комментарии, наполненные ненавистью по отношению к иностранцам, не заставят его отказаться от политической борьбы. Хотя подобные вещи ему уже приходилось переживать. В Тwitter курд написал: "Угрозы в адрес Алаоса показали, насколько чудовищны для расистов Германии представления о том, что в парламенте будет сидеть беженец".

Шоана Ваизи поддерживают многие немцы. Среди них и избиратели ХСС и СвДП, которые ему пишут и желают удачи: "Кроме того, мне пишут люди, которые, как и я, прибыли в Германию в качестве беженцев. Они говорят, что тоже хотят пойти в политику. Мое выдвижение кандидатом сыграло для них какую-то роль".

А если все же не удастся победить на выборах, что тогда? "Тогда надо продолжать жить, не сдаваться, делать свою работу", - отвечает Ваизи. Он научился в спорте всегда надеяться на победу: "В политике это мне особенно помогает, когда я думаю о нашем обществе и борюсь за то, чтобы идеалы воплотились в жизнь".

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