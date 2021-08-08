Кандидат в канцлеры предостерег от "полевения" Германии

За пять недель до выборов в бундестаг и на фоне ухудшившихся для немецких консервативных партий результатов социологических опросов партийный блок в составе Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) начал избирательную кампанию. Выступившие на предвыборном мероприятии в берлинском концертно-спортивном зале "Темподром" в субботу, 21 августа, лидеры обеих партий предостерегли избирателей от сдвига Германии влево.
"Очень важно, как пройдут эти выборы, - заявил кандидат на пост канцлера ФРГ от блока ХДС/ХСС Армин Лашет (Armin Laschet). - Мы будем бороться, я буду бороться как только могу, чтобы эта страна не досталась идеологам". По его словам, консерваторы хотят управлять страной не потому, что им так хочется, "а потому что мы должны управлять страной, чтобы Германия пошла по хорошему пути".
В своем выступлении Лашет сосредоточился на внешней политике и политике безопасности, начиная с драматической ситуации в Афганистане. Он призвал к увеличению роли Европы и Германии в этой области и заявил о необходимости довести расходы на оборону до уровня 2 процентов ВВП, обвинив СДПГ и "зеленых", в частности, в намерении отказаться от этой цели.
Против "левого хаоса"
Маркус Зёдер
Лидер ХСС и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder) призвал ХДС/ХСС "наконец-то провести разумную избирательную кампанию". В связи с ухудшением позиций консерваторов он отметил, что пока "ничего не потеряно и нет причин жаловаться", но подчеркнул, что 26 сентября борьба будет нелегкой. Зёдер заявил, что не хочет, чтобы в Германии правил альянс партий левого спектра или "зеленых", социал-демократов и либералов. Александр Добриндт, глава парламентской группы ХСС, подчеркнул, что стоит бороться за каждый голос и за то, чтобы в итоге победили партии ХДС/ХСС, "а не левый хаос".
Напомнив, что впервые с 1949 года на нынешних выборах действующий глава правительства не будет добиваться переизбрания, канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) отметила, что в стране из-за этого не должен измениться расклад политических сил. По ее словам, за 72 года существования Федеративной Республики Германия более 50 лет канцлером были представители консерваторов. "Это повод и стимул бороться за то, чтобы по истечении нынешнего законодательного периода за этими более чем 50 годами последовали еще столько же". Меркель поддержала Армина Лашета как претендента на пост главы правительства.
Меркель остается канцлером ФРГ до выборов в бундестаг
Предвыборные плакаты на улицах Берлина
Выборы в бундестаг пройдут в Германии 26 сентября, после них правительство возглавит новый канцлер. Ангела Меркель, занимающая этот пост в течение 16 лет, в октябре 2018 году отказалась от поста председателя Христианско-демократического союза и не будет вновь претендовать на должность главы правительства. В нынешнем составе высшего законодательного органа страны христианские демократы располагают 200 местами из 709, а их партнеры по фракции в бундестаге из ХСС - 45 мест.
В ходе последнего опроса большинство респондентов отдали предпочтение кандидату в канцлеры от социал-демократов Олафу Шольцу (Olaf Scholz), Армин Лашет от ХДС/ХСС опустился по некоторым показателям на третье место вслед за Анналеной Бербок (Annalena Baerbock) от "зеленых".
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Большое видится на расстоянии
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Ангела Меркель. Неожиданные снимки
Ромб Меркель
Завершим нашу подборку этой фотографией утки-канцлера с хорошо узнаваемым жестом - так называемым Ромбом Меркель. Она была создана для выставки "Duckomenta" в Ганновере в 2020 году.
Автор: Максим Нелюбин