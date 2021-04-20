РФ как вызов? Главное об избирательной программе партии Меркель

За три месяца до намеченных на 26 сентября 2021 года выборов в бундестаг правящий консервативный блок ХДС/ХСС опубликовал свою избирательную программу - последним из крупных партий. На этот раз к ней приковано особое внимание, поскольку канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) после 16 лет у власти больше не выдвигает свою кандидатуру, а ее партию, Христианско-демократический союз (ХДС), ведет на выборы недавно избранный новый лидер - премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет(Armin Laschet). Программу Лашет представил в понедельник, 21 июня, совместно с главой сестринской партии Христианско-социальный союз (ХСС), премьером Баварии Маркусом Зёдером (Markus Söder).

Внешняя политика: усиление "союза демократий"

Первое, что бросается в глаза, - программа ХДС/ХСС по объему почти вдвое больше, чем на предыдущих выборах в 2017 году. Документ под названием "Программа за стабильность и обновление" занимает почти 140 страниц. Первый из десяти разделов посвящен внешней политике - и это тоже новшество, обычно он занимает менее видное место. Авторы программы видят мир в процессе "эпохальных перемен" - от коронавируса, глобального потепления, распространения новых технологий до нарушений международного права. Консерваторы обещают немцам "безопасность, мир и благосостояние", но отмечают, что "десятилетие модернизации" может быть успешным для Германии только с обретением "новой внешнеполитической силы".

Президенты Путин и Байден на встрече в Женеве, 16 июня 2021

Один из этапов на пути к этой цели - усиление "союза демократий". "Демократии и авторитарные государства" соперничают за глобальное признание в XXI-м веке, сказано в программе. При этом "авторитарные страны ставят под вопрос и пытаются дестабилизировать" свободно-демократическое устройство. Этот пассаж читается как продолжение недавних заявлений нового президента США Джо Байдена, который упоминал в этом контексте Китай и Россию. Ответом, по мнению блока ХДС/ХСС, должно стать усиление "международного порядка, основанного на правилах и ценностях". Среди прочих аспектов - консерваторы предлагают теснее сотрудничать со своим союзником США и партнерами в Европе, а также тратить два процента ВВП на оборону, о чем страны НАТО договорились в 2014 году - в том числе в ответ на аннексию Крыма Россией.

ХДС/ХСС - за возвращение Крыма Украине

В связи с теми событиями в избирательной программе ХДС/ХСС упоминается Россия. "Нашей целью остается восстановить европейский мирный порядок, который был нарушен противоречащей международному праву аннексией Крыма Россией", - сказано в документе. Консерваторы обещают продолжать прилагать усилия для "окончания конфликта в восточной Украине и возвращения к легитимному международно-правовому статусу Крыма". До тех пор, пока Россия "к этому не готова, санкции должны оставаться в силе".

Севастополь, март 2014

"Россия бросает вызов нашим ценностям", - написано в новой программе ХДС/ХСС. При этом блок не хочет, чтобы это "снова привело к серьезной военной угрозе" для страны и Европы. "Для продвижения собственных интересов, Россия прибегает к открытым угрозам против союзников по НАТО, кибератакам, дезинформации и пропаганде". Ответом на это, по мнению авторов, должно стать усиление политической решимости ЕС и НАТО, а также "убедительное устрашение и устойчивость". В то же время, в документе сказано, что ХДС/ХСС "продолжает искать диалог и сотрудничество" с РФ в сферах взаимных интересов, например, защите климата.

Призыв к "мирному переходу" власти в Минске

В целом в новой программе более жесткие формулировки по России по сравнению с 2017 годом. Тогда речь шла о том, что "российская агрессия ставит под вопрос территориальную целостность Украины", Москву призывали выполнять минские соглашения, а Крым не упоминался. Также не было слов о санкциях, хакерских атаках и необходимости им противостоять.

Если Украина надеялась увидеть в новой программе ХДС/ХСС упоминание о своем желании вступить в Евросоюз, то этого не произошло. В разделе о ЕС в документе указано, что блок за поддержку более тесных связей со странами Западных Балкан, но отмечается, что прием новых членов "не должен ослаблять внутреннее единство" ЕС. Иными словами - процесс вступления в Евросоюз балканских стран, таких, как Албания или Черногория, не будет быстрым - не говоря об Украине, у которой нет статуса кандидата.

Новым стало упоминание в программе поддержки гражданам Беларуси, которые выступают "за свободу и демократию" и призыва к "режиму" в Минске открыть путь к "мирному переходу" власти - или почувствовать на себе жесткие санкции.

Против повышения налогов, в защиту природы

Избирательная программа ХДС/ХСС не предвидит радикальных реформ. Так, правящий блок выступает против повышения налогов и собирается финансировать многомиллиардные расходы на борьбу с пандемией коронавируса за счет роста экономики.

Автобус на водородном топливе в Висбадене

Одной из главных тем нынешней избирательной кампании обещает стать борьба с глобальным потеплением. ХДС/ХСС предлагает к 2045 году сделать страну климатически нейтральной - то есть довести количество выбросов парниковых газов в атмосферу до того уровня, который природа может компенсировать. Достичь цели предлагается за счет "новых технологий и инноваций", а также увеличения доли возобновляемых источников энергии и расширения использования водородного топлива. Об отказе от нефти и газа, импортируемых в том числе из России, речь не идет, но сказано, что ХДС/ХСС будет строить мощности для приема сжиженного газа (LNG).

Пенсионный фонд для новорожденных

Новым стало предложение создать специальный пенсионный фонд. Предлагается, чтобы государство ежемесячно вносило в него определенную сумму на каждого ребенка, которая бы затем вкладывалась в ценные бумаги. Так ХДС/ХСС предполагает частично решить проблему нехватки денег на пенсионные выплаты в средне- и долгосрочной перспективе, связанную с ожидаемым ростом числа пенсионеров.

Не последнее место в избирательной программе ХДС/ХСС занимает цифровизация. Консерваторы хотят создать с этой целью специальное министерство, а также обеспечить покрытие мобильной сетью G5 к 2025 году.

Критики в прессе называют программу - продолжением политики Меркель. Политические конкуренты говорят, что она недостаточно амбициозна, особенно в плане защиты климата. В любом случае - она не будет реализована полностью. За три месяца до выборов ХДС/ХСС набирает в опросах чуть менее 30 процентных пунктов. Поэтому даже если он останется у власти, ему придется идти на компромиссы с партнерами по коалиции - одним или двумя.

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