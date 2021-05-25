В Германии призвали ЕС и США вместе указать Путину на границы дозволенного

После состоявшейся 16 июня в Женеве личной встречи президентов России и США - Владимира Путина и Джо Байдена - глава фракции консервативной Европейской народной партии (EVP) в Европарламенте Манфред Вебер (Manfred Weber) призвал Европу и США следовать единому курсу в отношении России. "Вместе США и ЕС могут показать Путину, где находятся границы дозволенного", - заявил Вебер в интервью изданию Bild, опубликованном в четверг, 17 июня.

Манфред Вебер

По мнению евродепутата, "тот, кто ставит под вопрос границы (государств. - Ред.) или смещает их, а также подавляет демократическое движение, должен быть готов к тому, что мы вместе окажем ему сопротивление". "Хорошие отношения, в том числе экономические, важны, но наши демократические ценности и свободы - важнее", - добавил Вебер.

РФ предостерегают от вмешательства в выборы

Торстен Фрай

В свою очередь, зампредседателя фракции блока Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) в бундестаге Торстен Фрай (Thorsten Frei) предупредил Россию о последствиях возможного вмешательства в парламентские выборы в Германии, которые пройдут в конце сентября.

"Выборы - это основа нашей демократии. Предотвращение влияния на них из-за рубежа нам нужно воспринимать как часть нашей национальной безопасности, и вести себя соответствующим образом. Если у нас появятся доказательства попыток России повлиять на исход выборов в Германии, это будет чревато последствиями для наших двусторонних отношений", - указал депутат в беседе с Bild.

"Баланс между диалогом и давлением"

Со своей стороны, координатор правительства Германии по вопросам трансатлантических отношений Петер Байер (Peter Beyer) похвалил курс президента США Джо Байдена. "В

Петер Байер

отношениях с Россией Западу необходимо соблюдать баланс между диалогом и давлением. Здесь Байден на верном пути", - указал Байер в беседе с изданиями медиагруппы Funke.

Необходимость диалога с Кремлем подчеркнул и председатель комитета по иностранным делам бундестага - представитель правящего в ФРГ Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Рёттген (Norbert Röttgen). "Это начало возвращения к нормальным дипломатическим отношениям, большего от этой встречи не стоило и ожидать", - сказал он в интервью изданию Augsburger Allgemeine.

Норберт Рёттген

По мнению Рёттгена, возвращение российского и американского послов в страны, где они проходят свою дипломатическую службу, говорит о взаимной готовности России и США работать над улучшением отношений. При этом эксперт по внешней политике отметил, что ждать решения многочисленных конфликтов после встречи Байдена и Путина не стоит. "Все они останутся", - считает политик.

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