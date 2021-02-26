 Евросоюз продлил санкции против России за аннексию Крыма | Новости из Германии о Европе | DW | 21.06.2021

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Европа

Евросоюз продлил санкции против России за аннексию Крыма

Экономические санкции в отношении Крыма и Севастополя были приняты летом 2014 года. Евросоюз по-прежнему не признает и осуждает незаконную аннексию украинского полуострова.

Учения российских солдат в Крыму, апрель 2021 года

Учения российских солдат в Крыму, апрель 2021 года

Совет Европейского Союза продлил до 23 июня 2022 года действие санкций, введенных в отношении России в связи с аннексией украинского полуострова Крым.Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС в понедельник, 21 июня.

"Крымский" пакет санкций, в числе прочего, предусматривает ограничения на импорт и экспорт товаров, запрет европейским компаниям на заход круизных лайнеров в порты Крыма и оказание других туристических услуг на полуострове, а также на поставки оборудования, инвестиции и деятельность по добыче и производству нефти и газа.

Экономические санкции в отношении Крыма и Севастополя были приняты летом 2014 года. Евросоюз указывает, что по-прежнему не признает незаконную аннексию Крыма Россией и осуждает ее как нарушение норм международного права.

Другие санкции ЕС против России из-за Украины

Евросоюз ввел против России также экономические санкции за поддержку пророссийских сепаратистов на востоке Украины и в связи с катастрофой рейса MH17 в Донецкой области 17 июля 2014. В марте 2015 года санкции были привязаны к минским договоренностям, которые изначально планировалось реализовать до 31 декабря того же года. Так как этого не произошло, штрафные меры не были сняты. В последний раз срок действия  санкций был продлен до конца июля 2021 года.

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    Автор: Игорь Бурдыга


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