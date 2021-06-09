Подвеска-карта Украины без Крыма: украшение из Германии вызвало скандал

С тех пор, как Россия в 2014 году аннексировала украинский полуостров Крым, изображение Украины на географических картах стало острым политическим вопросом. В Украине Крым обозначают как свою территорию. На изданных в РФ картах полуостров подают как часть российской. На Западе обычно закрашивают Крым на картах в те же цвета, что и остальную Украину, хотя в некоторых случаях обозначают его как спорную территорию. Например, интернет-гигант Google на своих онлайн-картах для пользователей из Германии отделяет от Украины Крым пунктирной линией (государственная граница обозначена сплошной).

А вот немецкая фирма S.W.W. Schmuckwaren GmbH из города Леонберг, что недалеко от Штутгарта, производит и продает золотые и серебряные подвески в форме карты Украины - но вообще без Крыма. В зависимости от размера и материала стоимость кулона составляет от 22,95 до 295,95 евро. Фирма производит похожие ювелирные изделия с очертаниями многих других стран мира, однако они соответствуют международно признанным границам этих государств.

"Технически невозможный" Крым?

Почему кому-то в Германии пришло в голову производить подвески в виде карты Украины без Крыма? DW обратилась с этим вопросом к директору фирмы-производителя Свену Вильгельму (Sven Wilhelm). В ответ он заявил, что форма этого ювелирного изделия не имеет никакой политической подоплеки. По словам Вильгельма, сделать подвеску-карту так, чтобы полуостров был бы присоединен к материковой части Украины, просто "технически невозможно".

На Западе обычно закрашивают Крым на картах в те же цвета, что и остальную Украину

На замечание DW, что в таком виде карта-подвеска не соответствует международно признанным границам Украины, директор S.W.W. Schmuckwaren GmbH заметил, что те, кому это изделие не нравится, не обязаны его покупать. "Вы можете заказать у меня также отдельную подвеску с Крымом и носить их вместе", - предложил компромиссный, по его мнению, вариант Свен Вильгельм.

Быстрая реакция OTTO

Впрочем, подвески с Украиной без Крыма до недавнего времени можно было купить не только у фирмы-производителя, но и на сайтах таких гигантов интернет-торговли как OTTO и Amazon. DW связалась с обеими компаниями и попросила объяснить, почему на их торговых площадках продается ювелирное изделие, которое не отражает признанные мировым сообществом границы Украины.

Отреагировали компании на запрос по-разному. Немецкий концерн OTTO мгновенно удалил подвеску со своего сайта. По словам представителя концерна Франка Зурхольта (Frank Surholt), OTTO также выдвинул продавцу требование никогда больше не продавать через сайт otto.de этот или похожий товар.

А вот в немецком подразделении компании Amazon приняли к сведению запрос DW, но впоследствии отказались комментировать эту ситуацию. Через некоторое время, однако, подвески с картой Украины без Крыма исчезли из продажи и на немецком сайте Amazon.

Карты с ошибками

Несмотря на то, что международное сообщество признает Крым частью территории Украины, в разных уголках мира полуостров время от времени изображают отделенным границей от материка. Такие скандалы возникают даже в тех странах, которые являются надежными союзниками Украины. Например, в 2018 году эстонское издательство Studium выпустило учебник английского языка, в котором аннексированный Крым был обозначен как территория России. Министерство образования и науки Эстонии впоследствии прекратило использование этого учебника.

В западных СМИ тоже иногда появляются карты Украины без Крыма. Такие ошибки допускали британская телерадиокомпания BBC, французская газета Le Monde, франко-немецкий культурный телеканал ARTE, американское издание The New York Times и другие. Но обычно западные масс-медиа оперативно реагируют на обращения читателей или украинских дипломатов и вносят требуемые исправления.

Напомним, что в феврале 2014 года вооруженные лица в форме без опознавательных знаков установили контроль над органами власти Автономной республики Крым и стратегическими объектами. Впоследствии президент РФ Владимир Путин признал, что это были российские военные. А 16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя состоялся непризнанный мировым сообществом "референдум", по результатам которого Россия включила полуостров в свой состав. Ни Украина, ни Германия, ни ЕС не признали его результаты. Большинство членов международного сообщества не признают и аннексию Крыма, а страны Запада ввели против России за эти действия экономические санкции.

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