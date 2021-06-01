Комментарий: Отказ ФРГ поставлять оружие Украине продиктован страхом

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) высказался против поставок вооружений в Украину. По его словам, оружие не поможет добиться безопасности и мира для жителей Донбасса: у конфликта на востоке Украины может быть только политическое решение, и такой подход Берлина остается неизменным. Такая позиция продиктована страхом перед действиями Кремля, считает обозреватель немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Бертольд Колер (Berthold Kohler).

"Нет, Берлин по-прежнему не будет поставлять оружие Украине. Ответ министра иностранных дел Германии на просьбу украинского президента, высказанную в интервью FAZ, был предсказуем, как гром после молнии. Уже навязшее в зубах обоснование этого - "конфликт" между Украиной и Россией может быть разрешен не военным путем, а только политическим, - звучит для Москвы как беспомощное заклинание. Ведь там хорошо знают, что это - не более чем завуалированное чувство страха. За этой фразой скрывается опасение, что Кремль еще больше укоренится в своем убеждении: поставленных целей можно достичь с помощью оружия.

Бертольд Колер

Поэтому-то Запад и не хочет давать Москве "предлог" для дальнейшей агрессии, например, поставляя Киеву вооружение (необходимое ему для самообороны). Это почти что граничит с оскорблением Путина. Как будто ему нужен предлог для военных авантюр! До сих пор Западу не удалось удержать Путина от его крестовых походов, а тем более - вынудить его вернуть свой трофей: о Крыме никто уже не говорит. Хотя Мас и заверяет Киев в "немецкой поддержке сохранения территориальной целостности и неприкосновенности Украины".

Поставлять оружие в зону боевых действий - тут и в самом деле следует все тщательно взвесить. Но отправлять вместо него пустые и ни к чему не обязывающие слова в адрес страны, которая уже много лет находится в состоянии войны, - это не просто свидетельство несостоятельности внешней политики. Это насмешка, о которой говорил еще Хабек (сопредседатель партии "Союз-90"/"зеленые" Роберт Хабек (Robert Habeck), который после визита в Киев одобрительно высказался о возможных поставках вооружений в Украину. - Ред.)".

Автор: Бертольд Колер, обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung

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