 Комментарий: Отказ ФРГ поставлять оружие Украине продиктован страхом | Немецкие СМИ о России, Германии, мире | DW | 03.06.2021

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Пресса

Комментарий: Отказ ФРГ поставлять оружие Украине продиктован страхом

Нежелание Германии поставлять Украине оружие, необходимое ей для самозащиты, - это проявление слабости немецкой дипломатии и насмешка над Киевом, считает обозреватель FAZ Бертольд Колер.

Глава МИД ФРГ Хайко Мас и его украинский коллега Вадим Пристайко в Киеве, 2019 год

Глава МИД ФРГ Хайко Мас и его украинский коллега Вадим Пристайко в Киеве, 2019 год

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) высказался против поставок вооружений в Украину. По его словам, оружие не поможет добиться безопасности и мира для жителей Донбасса: у конфликта на востоке Украины может быть только политическое решение, и такой подход Берлина остается неизменным. Такая позиция продиктована страхом перед действиями Кремля, считает обозреватель немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung  Бертольд Колер (Berthold Kohler).

"Нет, Берлин по-прежнему не будет поставлять оружие Украине. Ответ министра иностранных дел Германии на просьбу украинского президента, высказанную в интервью FAZ, был предсказуем, как гром после молнии. Уже навязшее в зубах обоснование этого - "конфликт" между Украиной и Россией может быть разрешен не военным путем, а только политическим, - звучит для Москвы как беспомощное заклинание. Ведь там хорошо знают, что это - не более чем завуалированное чувство страха. За этой фразой скрывается опасение, что Кремль еще больше укоренится в своем убеждении: поставленных целей можно достичь с помощью оружия. 

Бертольд Колер

Бертольд Колер

Поэтому-то Запад и не хочет давать Москве "предлог" для дальнейшей агрессии, например, поставляя Киеву вооружение (необходимое ему для самообороны). Это почти что граничит с оскорблением Путина. Как будто ему нужен предлог для военных авантюр! До сих пор Западу не удалось удержать Путина от его крестовых походов, а тем более - вынудить его вернуть свой трофей: о Крыме никто уже не говорит. Хотя Мас и заверяет Киев в "немецкой поддержке сохранения территориальной целостности и неприкосновенности Украины".

Поставлять оружие в зону боевых действий  - тут и в самом деле следует все тщательно взвесить. Но отправлять вместо него пустые и ни к чему не обязывающие слова в адрес страны, которая уже много лет находится в состоянии войны, - это не просто свидетельство несостоятельности внешней политики. Это насмешка, о которой говорил еще Хабек (сопредседатель партии "Союз-90"/"зеленые" Роберт Хабек (Robert Habeck), который после визита в Киев одобрительно высказался о возможных поставках вооружений в Украину. - Ред.)".

Автор: Бертольд Колер, обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung

Без права переиздания. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майне.

Сайт газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Ян Вальтер, Кевин Мертенс


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