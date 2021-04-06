 Комментарий: Бросит ли Путин вызов Зеленскому и Байдену? | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 06.04.2021

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Мнения

Комментарий: Бросит ли Путин вызов Зеленскому и Байдену?

Бряцание оружием на границах Украины может быть лишь проверкой нервов Киева, Вашингтона и европейцев. Но домашние обстоятельства подталкивают Путина действовать, считает Константин Эггерт.

Владимир Путин, президент Российской Федерации (фото из архива)

Владимир Путин (фото из архива)

Зачем Владимиру Путину нагнетание напряженности на границах с Украиной? Ответ на вопрос казался ясным еще неделю назад: Кремль готовит новое вторжение в соседнюю страну.

Путин раздражен

Последнюю неделю официальные российские представители то рассказывали про некие "учения", то привычно грубили европейцам и американцам: "не ваше дело, куда и зачем перемещаются наши войска". Однако демонстративность и хаотичность этих перемещений заставляют думать, что речь пока идет о попытке не только запугать Киев и проверить реакцию как украинского правительства и вооруженных сил Украины, так и Запада.

Путин раздражен: и интервью Байдена, которое он счел оскорбительным, и введенными Белым домом в начале марта болезненными санкциями против аэрокосмической отрасли России, и, что не менее важно, последними шагами украинского президента Владимира Зеленского и его администрации. Тут и закрытие прокремлевских СМИ, и санкции против российских правительственных организаций, включая Россотрудничество, и давление на главного пророссийского политика Украины Виктора Медведчука, которому Путин приходится кумом.

Константин Эггерт, российский журнаолист, обозреватель Deutsche Welle

Константин Эггерт

Кроме того, Украина инициировала создание "Крымской платформы" - проекта максимального международного политико-дипломатического давления на Москву с целью возвращения полуострова. Как заметил в беседе со мной один знакомый западный дипломат, "украинская дипломатия поднаторела в использовании возможностей различных международных организаций. "Крымская платформа" может доставить Москве много неприятностей".

Возмущение Путина должно вызывать и то, как изменилось поведение самого Зеленского. Тот, кого он еще год назад считал неопытным, наивным и слабым, сегодня чуть ли не каждый день бросает какой-то вызов Кремлю, как будто предлагая померяться силами. Последний - категорический отказ от любых переговоров о судьбе Минских соглашений в самом Минске. Беларусь фактически несамостоятельное государство под контролем Кремля, говорят в Киеве.

Зеленский просится в НАТО

Если это действительно проверка реакции Киева и Запада, то выводы однозначны: в отличие от 2014 года, никакой растерянности ни в Вашингтоне, ни в Лондоне, ни в штаб-квартире НАТО, ни в ЕС не наблюдается. Заявления о полной и безоговорочной поддержке Украины льются таким потоком, что устанешь перечислять. Байден звонил Зеленскому и сказал, что Америка - "непоколебимо" на стороне украинцев.

Украинский президент, который в начале срока говорил о Североатлантическом альянсе с прохладцей и призывал провести референдум, если речь о вступлении зайдет на практике, сегодня утверждает, что присоединение к НАТО - "единственный путь к окончанию войны в Донбассе". А самое неприятное для Москвы то, что ни Ангела Меркель, ни Эмманюэль Макрон до сих пор не позвонили Путину и не стали уговаривать его начать деэскалацию в обмен на срочные переговоры, как это было в 2014-2015 годах. Если в Кремле планировали поторговаться с европейцами, то пока не с кем, а значит, не о чем. Конец кризиса?

Выбор Кремля

Вовсе нет. Государственные СМИ России продолжают нагнетать милитаристскую истерию, МИД России грубит Вашингтону, признаков снижения напряженности на российско-украинской границе нет. Более того, обстоятельства скорее подталкивают Кремль к конфликту.

Как заметил британский политолог Джеймс Шерр, замороженный конфликт с Украиной вокруг Донбасса вовсе не обязательно устраивает Кремль, особенно после того, как Киев фактически отказался выполнять Минские соглашения. Вдобавок война Зеленского с Медведчуком лишает Путина главного канала влияния на Украину.

К этому добавляются другие обстоятельства: хроническая нехватка воды в Крыму из-за украинской блокады; предстоящие в сентябре выборы в Государственную думу, которые воспринимаются как плебисцит на тему ставшего, в сущности, пожизненным путинского правления; последствия январских протестов, организованных Навальным и драматическая судьба самого Навального, ставшего международным символом противостояния политике Кремля. Путин мечтал бы, чтобы Запад о нем забыл хотя бы на время.

Есть три версии действий Кремля. Первый - прорыв с контролируемой Россией территории Донбасса в направлении Херсона и Мариуполя для захвата каналов водоснабжения Крыма и его соединения с территорией России. Учитывая накопленный ВСУ боевой опыт и новое вооружение, это будет означать серьезные потери среди российских военнослужащих, что неприемлемо с точки зрения внутренней политики, плюс, скорее всего, очень масштабные и болезненные санкции.

Второй вариант - признание так называемых ЛНР и ДНР во имя "защиты соотечественников". Украинская армия едва ли попытается отбить эти территории штурмом. Содержать их будет не очень дорого - население, обзаведшееся российскими паспортами, часто уже кормит себя и семьи заработками в России. Однако, с точки зрения международного права, это будет фактически аннексией. И это опять же означает санкции плюс потерю влияния на Киев, с которым не о чем будет разговаривать. Вдобавок Путин едва ли хочет выглядеть человеком, первым нарушившим Минские соглашения - после того как он шесть лет требовал от украинцев их исполнения.

Новые "миротворцы" Кремля?

Третий вариант - ввод российских "миротворцев" на территорию марионеточных "республик" под тем же предлогом защиты гражданского населения, но без формального отказа от договоренностей 2015 года. Так считает тот же Джеймс Шерр, и, если считать, что Путин настроен на конфликт, то это выглядит логично. Вот тогда-то на сцене точно появятся Меркель с Макроном и начнется традиционное уламывание Путина и выкручивание рук Зеленскому.

Я считаю, что этот расчет не оправдается. Более того, в такой ситуации канцлер Германии может оказаться вынужденной отказаться от поддержки проекта "Северный поток-2". Соединенные Штаты, конечно, не будут воевать с Россией из-за Украины. Однако, помимо неизбежных новых санкций, они вполне могут пойти на массированное перевооружение ВСУ. Киев, в свою очередь, способен предложить США и НАТО свою территорию, как минимум - для создания объектов инфраструктуры электронной разведки, как максимум - для дислокации войск и военно-морского базирования. Это особенно важно для альянса, который принял стратегию расширения присутствия в черноморском регионе.

Путин все равно может рискнуть, но долгосрочные последствия могут оказаться для его режима вовсе не такими. Однако его опыт до сих пор подтверждает: ЕС и США рано или поздно возвращаются к диалогу с Москвой. Стереотипы умирают долго.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, автор еженедельной колонки на DW и интервью-проекта DW "вТРЕНДde". Константин Эггерт в Facebook: Константин Эггерт, в Telegram: Oberleutnant_Eggert

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Александра Елкина


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Зачем Кремль стягивает войска к украинским границам (05.04.2021)

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