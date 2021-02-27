В ФРГ Левая партия представила лидеров предвыборного списка

Левая партия будет бороться за мандаты в германском бундестаге во главе с сопредседателем партии Янине Висслер (Janine Wissler) и руководителем парламентской фракции Дитмаром Барчем (Dietmar Bartsch). Правление Левой партии одобрило их избрание в качестве лидеров партийного списка почти 87 процентами голосов, подтвердила второй сопредседатель Левой партии Зузанне Хенниг-Велсов (Susanne Hennig-Wellsow) в понедельник, 10 мая.

"Левые вступают в предвыборную борьбу. Речь идет о том, чтобы обеспечить социальную защищенность и поддержку", - сказала она. В настоящее время рейтинга Левой партии едва хватает для преодоления пятипроцентного барьера. Теоретически левые могут создать будущую правящую коалицию в партнерстве с "зелеными" и социал-демократами. "Такое большинство способно многого достичь", - отметила Хеннис-Велсов.

В Левой партии, однако, не утихают споры вокруг внешней и оборонной политики ФРГ, особенно по поводу роли Германии в НАТО. Это может затруднить сотрудничество левых с "зелеными" и, прежде всего, с социал-демократами, отмечает агентство Reuters.

Перераспределение богатства в пользу бедных

Со своей стороны, Дитмар Барч сообщил, что целью левых на выборах в сентябре является двузначное процентное число. Он указал на необходимость перераспределения богатства в пользу более бедных слоев населения. "Мы сражаемся за миллионы, которые вынуждены гнуть спину за минимальную зарплату. Нам необходимо добиться нового ощущения общности друг с другом", - подчеркнул он, добавив, что этого можно достичь путем проведения масштабной налоговой реформы.

Янине Висслер в этой связи отметила, что речь идет о необходимости запуска коренной перестройки экономики. "Сверхбогатые должны платить за кризис, вызванный пандемией. Необходима мужественная, радикальная и реалистичная политика. Речь идет не о мелких коррективах, а о смене курса. Рост арендной платы на жилье должен быть ограничен по всей Германии, а крупные концерны в сфере недвижимости - экспроприированы", - резюмировала она.

Левая партия - правопреемница Социалистической единой партии Германии (СЕПГ), правившей в Германской Демократической Республике.

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