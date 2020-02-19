Почему провалился эксперимент с замораживанием квартплат в Берлине

Конституционный суд ФРГ отменил закон левых партий о запрете повышать арендную плату за жилье в Берлине в течении пяти лет. Теперь госрегулирование станет предвыборной темой.
Как остановить рост цен на арендуемое жилье? В Германии это одна из самых острых социальных проблем - ведь почти половина населения страны проживает в съемных квартирах и домах, а они за минувшее десятилетие сильно подорожали. Особенно быстро квартплата росла в последние годы в Берлине, где уровень доходов значительной части населения заметно ниже, чем в западногерманских городах-миллионниках с более развитой экономической структурой: Мюнхене, Гамбурге и Кельне.
Поэтому берлинский сенат - правительство города, имеющего статус федеральной земли, - решил прибегнуть к мерам административного регулирования местного рынка жилья. У власти в Берлине находится левоцентристская коалиция, сформированная из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Левой партии и партии "Союз-90"/"зеленые". По решению этой коалиции в столице ФРГ 23 февраля 2020 года на рынке арендуемого жилья, а это порядка 1,5 млн квартир, на пять лет была заморожена квартплата по состоянию на июнь 2019 года.
Спустя три месяца, в мае прошлого года, в Конституционный суд ФРГ в Карлсруэ поступил иск против этого решения. Его подали 284 депутата бундестага от правоцентристских партий - консервативного блока ХДС/ХСС и либеральной Свободной демократической партии (СвДП). Эти депутаты не отрицают проблемы дефицита доступного жилья, но выступают за ее решение не административными, а рыночными методами. Однако в данном случае они сосредоточились исключительно на юридической стороне дела, утверждая, что власти федеральной земли Берлин не имели права принимать такое решение, поскольку жилищное законодательство находится в компетенции федеральных органов.
15 апреля 2021 года Конституционный суд ФРГ подтвердил, что власти Берлина превысили свои закрепленные в Основном законе Германии полномочия, и объявил замораживание квартплат в городе "недействительным полностью".
Для многих берлинских квартиросъемщиков этот вердикт означает, что им, возможно, придется доплатить арендодателям определенные суммы, на которые те теперь вправе претендовать в соответствии с действующими договорами о найме жилья.
Правда, компания Vonovia уже заявила, что не будет требовать компенсировать ей задним числом разницу между изначально оговоренной и замороженной квартплатой. В то же время другой крупный жилищный концерн, Deutsche Wohnen, намерен взыскать со своих жильцов в среднем по 430 евро, но при этом заверил, что в результате решения суда никто арендованной жилплощади не лишится.
Берлин, 15 апреля 2021 года. Спонтанная демонстрация за закон о замораживании квартплаты на федеральном уровне
Для всех граждан Германии принятое в Карлсруэ решение означает, что государственное регулирование рынка жилья станет теперь одной из важнейших тем избирательной кампании перед назначенными на 26 сентября выборами в бундестаг. Ведь конституционный суд дал только юридическую, но не политико-экономическую оценку берлинской модели замораживания арендной платы, и теперь ее инициаторы и сторонники будут требовать принятия аналогичного или схожего закона на федеральном уровне.
В этом они не оставили ни малейшего сомнения. Так, правящий бургомистр Берлина социал-демократ Михаэль Мюллер (Michael Müller) заявил, что "федеральные власти должны, наконец, начать энергично бороться против распространенного уже по всей стране бедственного положения с жильем".
А берлинский сенатор (министр) городского развития от Левой партии Себастьян Шеель (Sebastian Scheel) потребовал от федеральных властей "либо создать действенные правовые нормы установления арендной платы, чтобы гарантировать сочетание различных социальных слоев в городах, либо передать это в компетенцию федеральных земель".
В свою очередь, отвечающий за жилищное строительство в стране министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) заверил, что замораживание арендной платы теперь в прошлом. "И это хорошо, потому что с точки зрения жилищного строительства это был совершенно ошибочный путь. Эта мера породила чувство неуверенности на рынке жилья, затормозила инвестиции и не создала ни одной новой квартиры", - подчеркнул политик от консервативной партии ХСС.
По его словам, он следует девизу "Строить, строить, строить!", поскольку увеличение предложения на рынке жилья "было и остается лучшей формой защиты интересов квартиросъемщиков". Так что представители двух вариантов решения проблемы с дефицитом доступного жилья, фактически, уже начали борьбу за голоса немецких избирателей.
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