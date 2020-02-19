Почему провалился эксперимент с замораживанием квартплат в Берлине

Как остановить рост цен на арендуемое жилье? В Германии это одна из самых острых социальных проблем - ведь почти половина населения страны проживает в съемных квартирах и домах, а они за минувшее десятилетие сильно подорожали. Особенно быстро квартплата росла в последние годы в Берлине, где уровень доходов значительной части населения заметно ниже, чем в западногерманских городах-миллионниках с более развитой экономической структурой: Мюнхене, Гамбурге и Кельне.

Берлинские городские власти превысили свои конституционные полномочия

Поэтому берлинский сенат - правительство города, имеющего статус федеральной земли, - решил прибегнуть к мерам административного регулирования местного рынка жилья. У власти в Берлине находится левоцентристская коалиция, сформированная из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), Левой партии и партии "Союз-90"/"зеленые". По решению этой коалиции в столице ФРГ 23 февраля 2020 года на рынке арендуемого жилья, а это порядка 1,5 млн квартир, на пять лет была заморожена квартплата по состоянию на июнь 2019 года.

Берлинский сенат принимал решение на фоне самых разных протестов против "спекуляции жильем"

Спустя три месяца, в мае прошлого года, в Конституционный суд ФРГ в Карлсруэ поступил иск против этого решения. Его подали 284 депутата бундестага от правоцентристских партий - консервативного блока ХДС/ХСС и либеральной Свободной демократической партии (СвДП). Эти депутаты не отрицают проблемы дефицита доступного жилья, но выступают за ее решение не административными, а рыночными методами. Однако в данном случае они сосредоточились исключительно на юридической стороне дела, утверждая, что власти федеральной земли Берлин не имели права принимать такое решение, поскольку жилищное законодательство находится в компетенции федеральных органов.

15 апреля 2021 года Конституционный суд ФРГ подтвердил, что власти Берлина превысили свои закрепленные в Основном законе Германии полномочия, и объявил замораживание квартплат в городе "недействительным полностью".

От многих берлинских квартиросъемщиков потребуют доплаты

Для многих берлинских квартиросъемщиков этот вердикт означает, что им, возможно, придется доплатить арендодателям определенные суммы, на которые те теперь вправе претендовать в соответствии с действующими договорами о найме жилья.

Правда, компания Vonovia уже заявила, что не будет требовать компенсировать ей задним числом разницу между изначально оговоренной и замороженной квартплатой. В то же время другой крупный жилищный концерн, Deutsche Wohnen, намерен взыскать со своих жильцов в среднем по 430 евро, но при этом заверил, что в результате решения суда никто арендованной жилплощади не лишится.

Берлин, 15 апреля 2021 года. Спонтанная демонстрация за закон о замораживании квартплаты на федеральном уровне

Для всех граждан Германии принятое в Карлсруэ решение означает, что государственное регулирование рынка жилья станет теперь одной из важнейших тем избирательной кампании перед назначенными на 26 сентября выборами в бундестаг. Ведь конституционный суд дал только юридическую, но не политико-экономическую оценку берлинской модели замораживания арендной платы, и теперь ее инициаторы и сторонники будут требовать принятия аналогичного или схожего закона на федеральном уровне.

Государственное регулирование рынка жилья становится предвыборной темой

В этом они не оставили ни малейшего сомнения. Так, правящий бургомистр Берлина социал-демократ Михаэль Мюллер (Michael Müller) заявил, что "федеральные власти должны, наконец, начать энергично бороться против распространенного уже по всей стране бедственного положения с жильем".

А берлинский сенатор (министр) городского развития от Левой партии Себастьян Шеель (Sebastian Scheel) потребовал от федеральных властей "либо создать действенные правовые нормы установления арендной платы, чтобы гарантировать сочетание различных социальных слоев в городах, либо передать это в компетенцию федеральных земель".

Германия вот уже несколько лет переживает бум жилищного строительства

В свою очередь, отвечающий за жилищное строительство в стране министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) заверил, что замораживание арендной платы теперь в прошлом. "И это хорошо, потому что с точки зрения жилищного строительства это был совершенно ошибочный путь. Эта мера породила чувство неуверенности на рынке жилья, затормозила инвестиции и не создала ни одной новой квартиры", - подчеркнул политик от консервативной партии ХСС.

По его словам, он следует девизу "Строить, строить, строить!", поскольку увеличение предложения на рынке жилья "было и остается лучшей формой защиты интересов квартиросъемщиков". Так что представители двух вариантов решения проблемы с дефицитом доступного жилья, фактически, уже начали борьбу за голоса немецких избирателей.

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