За что ругают и хвалят Меркель? Буш, Медведев, Олланд в фильме DW

Подводить итоги политической деятельности Ангелы Меркель (Angela Merkel), которая 16 лет занимала пост канцлера ФРГ, довольно сложно. Поэтому в 87-минутном документальном фильме под названием "Ангела Меркель - канцлер в эпоху кризисов" DW поговорила с теми, кто в течение этих лет взаимодействовал с канцлером ФРГ на международной арене. Бывшие главы государств и правительств со всего мира, международные эксперты, историки, журналисты в эксклюзивных интервью DW поделились своими впечатлениями об "эре Меркель" и о ней самой. Вот самые яркие из них.

Меркель удалось сохранить Евросоюз, несмотря на кризисы

"Госпожа Меркель останется в памяти как крупный европейский государственный деятель, - говорит об Ангеле Меркель бывший президент Франции Франсуа Олланд. - Ей удалось сохранить Евросоюз несмотря на многочисленные кризисы, которые мы пережили". А бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр несмотря на то, что Великобритания вышла из ЕС, чего очень хотела избежать канцлер, так отзывается о ней в фильме DW: "Достойно внимания то, что удалось сделать Меркель - сохранить единство ЕС в один из самых сложных периодов, которые переживала Европа".

Экс-премьер министр Великобритании Тони Блэр в фильме DW

Кризис-менеджер или государственный деятель без стратегического видения?

За последние 16 лет Меркель, как и политические лидеры других стран, столкнулась с целым рядом международных кризисов: глобальный финансовый кризис 2007 года, последовавший за ним кризис евро и кризис в Греции, серьезные политические перемены в ряде арабских стран, кровопролитные конфликты в Ливии и Сирии, конфликт вокруг Украины, миграционный кризис в ЕС, вызвавший рост популистских настроений, конфликт с американскими властями при Дональде Трампе, пандемия коронавируса и вывод войск НАТО из Афганистана, приведший к трагическим последствиям.

Никто не мог предвидеть ничего подобного. И Ангела Меркель, как и многие другие главы государств и правительств, была вынуждена, в первую очередь, оперативно реагировать на события. Многие считают, что ей это удалось. "Она одна из тех, кто решает проблему, кто выступает менеджером в сложной ситуации. Благодаря этой способности она так долго продержалась на своем посту", - говорит о Меркель экс-премьер Великобритании Тони Блэр. В свою очередь британский историк Нил Фергюсон, считает, что "никто не может отрицать того, что Меркель обладает политической компетентностью и другими способностями, а также потрясающей тактичностью". Но, по его мнению, "единственное, чего ей не хватало - стратегическое видение".

За отсутствие стратегии в том, что касается будущего Евросоюза, критикует Меркель и бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис. Во время разразившегося в Греции кризиса Меркель не торопилась оказывать финансовую помощь стране с огромными долгами, а затем потребовала от греков соблюдения мер жесткой экономии. За это Меркель подверглась резкой критике. Но, в конечном итоге, Греции были выделены необходимые миллиарды евро, большая часть которых поступила от Германии. Варуфакис хотел бы, чтобы канцлер ФРГ была "европейкой, которая более страстно болеет за ЕС" и делает все для того, чтобы ЕС все больше превращался в политический союз.

Экс-президент и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в фильме DW

Сотрудничество с РФ вместо конфронтации

Когда в 2013-2014 годах вследствие войны в Сирии и военного конфликта на востоке Украины резко ухудшились отношения между ЕС и Россией, Меркель была одной из тех, кто не хотел прерывать диалог с Владимиром Путиным. Тем не менее в отношении РФ были введены санкции Евросоюза.

Отчасти благодаря позиции Меркель в 2015 году между Украиной и Россией были достигнуты минские договоренности, которые, правда, не были выполнены - и конфликт на востоке Украины по-прежнему продолжается. Тем не менее бывший президент РФ и экс-премьер министр Дмитрий Медведев так отозвался о Меркель в фильме DW: "Она умеет слушать и держать себя в руках. Это очень важная для политика черта характера".

Спорное решение Меркель

Бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, подчеркнул, что "за последние 16 лет Меркель многое сделала правильно и ничего действительно существенного она не сделала неправильно". Впрочем, в Германии есть те, кто с этим не согласится. Летом 2015 года Ангела Меркель решила не закрывать границы ФРГ для беженцев из Сирии и других стран. В страну хлынул поток беженцев. Это решение поляризовало немецкое общество. Противники были даже в рядах однопартийцев Меркель.

Бывший президент США Джордж Буш в фильме DW

Но на международной арене этот шаг вызвал одобрение. "Я знаю, что это решение не было легким для канцлера Меркель", - говорит королева Иордании Рания. "Необходимо много мужества, чтобы пойти на такой шаг. Моей первой реакцией было - это женщина с отзывчивым сердцем", - комментирует в фильме DW решение Меркель бывший президент США Джордж Буш.

Но в одной сфере Меркель определенно не сумела добиться того, чего хотела. Как она сама признается, обладая достаточными экономическими знаниями, она поняла, что нынешними темпами Германии не добиться успехов в вопросах защиты климата.

Документальный фильм DW "Ангела Меркель - канцлер в эпоху кризисов" можно посмотреть на YouTube-канале DW Documentary (на английском языке)

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