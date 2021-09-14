За кого голосуют граждане Германии с миграционными корнями
Многие выходцы из России или Украины, постоянно живущие в Германии, не смогут принять участие в выборах в бундестаг 26 сентября. А за кого голосуют те, кто получил немецкое гражданство?
Жители ФРГ без немецкого гражданства не могут участвовать ни в парламентских, ни в муниципальных выборах
26 сентября в Германии пройдут выборы в бундестаг. Однако отдать свой голос за ту или иную политическую силу смогут отнюдь не все жители ФРГ, а лишь обладатели немецких паспортов. Для граждан других стран или лиц без гражданства, проживающих в Германии, путь к урнам для голосования остается закрытым - вне зависимости от того, приехали они в ФРГ недавно или живут здесь уже много лет.
У четверти жителей Берлина нет избирательного права
По данным Федерального статистического ведомства Германии, на сегодняшний день в стране насчитывается 21 млн жителей с миграционными корнями: это около четверти населения страны. В эту группу входят люди, которые при рождении не имели немецкого гражданства, и те, у кого немецкого гражданства при рождении не имел как минимум один из родителей.
На данный момент лишь около половины из них являются гражданами Германии. Другая же половина не сможет принять участие в выборах в бундестаг. К примеру, из-за отсутствия немецкого гражданства к голосованию 26 сентября не будет допущена без малого четверть жителей Берлина.
Предвыборная агитация в Берлине
Стоит отметить, что в Германии люди без немецкого гражданства не могут голосовать ни на парламентских, ни на муниципальных выборах. Единственное исключение составляют граждане других стран ЕС, которые, согласно европейскому законодательству, имеют избирательные права в ФРГ на местном уровне.
Столь жесткие правила, однако, существуют далеко не в каждой стране. В то время как избирать парламент обычно разрешено лишь гражданам конкретного государства, около половины стран ЕС позволяют иностранным гражданам голосовать на местных выборах. К примеру, в Швеции граждане России или Украины могут участвовать в выборах в местные самоуправления: для этого им достаточно прожить в Швеции три года.
Выходцы из бывшего СССР раньше голосовали за ХДС/ХСС
По данным берлинского ресурса Mediendienst Integration, в целом голосовать на выборах в бундестаг имеют право около 7,4 млн совершеннолетних граждан Германии иностранного происхождения. Это около 12 процентов всех избирателей.
За кого же голосуют люди с миграционными корнями? Ответ на этот вопрос попытались дать эксперты Фонда имени Конрада Аденауэра. В своем исследовании они, помимо прочего, проанализировали электоральное поведение граждан Германии с турецкими корнями и выходцев из стран бывшего СССР.
На протяжении длительного периода политические предпочтения этих групп особо не менялись. Русскоязычные граждане Германии чаще всего голосовали за блок ХДС/ХСС, а жители турецкого происхождения - за Социально-демократическую партию Германии (СДПГ), говорится в исследовании.
В последнее время, однако, ситуация изменилась. В то время как в 2015 году блок ХДС/ХСС поддерживали около 55 процентов выходцев из стран бывшего СССР, в 2019 году его популярность значительно снизилась.
Плакат АдГ "Ислам - не часть Германии!"
Многие русскоязычные граждане ФРГ предпочли консерваторам правопопулистскую партию "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая целенаправленно старалась привлечь эту группу избирателей и распространяла листовки на русском языке.
Похожая тенденция наблюдается и среди избирателей турецкого происхождения. Если в 2015 году половина представителей этой группы голосовала за СДПГ, то уже в 2019 году их фаворитом стал блок ХДС/ХСС. В 2019 году СДПГ поддерживало лишь 13 процентов граждан с турецкими корнями.
Непостоянство избирателей - хороший знак
Авторы доклада, впрочем, отмечают, что подобное непостоянство является общей тенденцией среди всех групп избирателей - вне зависимости от наличия миграционных корней.
Этот факт подтверждают и другие исследования. Вместо того чтобы просто отдать свой голос за партию, за которую они привыкли голосовать, избиратели теперь гораздо чаще смотрят на то, какая из политических сил затрагивает вопросы, актуальные для них лично. Это говорит о политической зрелости и, следовательно, является хорошим знаком, отмечает эксперт Немецкого центра исследований в области интеграции и миграции Сабрина Майер (Sabrina Mayer).
Почему падает явка избирателей?
В то же время есть и вторая, менее позитивная, тенденция, а именно - снижение явки избирателей. Одна из причин такого явления - отсутствие целенаправленного и адресного подхода со стороны политических партий к конкретной группе избирателей, говорит Майер.
В данный момент она проводит исследование в Дуйсбурге - мультикультурном городе в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. Майер рассказывает, что много передвигается по городу и удивлена тем, что на предвыборных плакатах редко можно увидеть прямые обращения к людям с миграционными корнями.
Несмотря на это, группа избирателей иностранного происхождения в Германии будет увеличиваться и, следовательно, становиться все более влиятельной, отмечает представитель берлинской гражданской инициативы Citizens for Europe Даниэль Гьямера (Daniel Gyamerah).
Он уверен, что для политических партий люди с миграционными корнями представляют существенный электоральный потенциал. На данный момент, однако, в ходе избирательных кампаний актуальным для мигрантов вопросам по-прежнему не уделяется должного внимания, сетует Гьямера.
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