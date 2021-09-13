Последние дебаты перед выборами в ФРГ: много о Китае, почти ничего о России

В нынешней избирательной кампании в Германии на удивление мало внимания уделялось внешней политике, а в особенности отношениям ФРГ с Россией, Украиной и Беларусью. Эта тематика не затрагивалась во время трех теледебатов ведущих кандидатов на пост канцлера от консерваторов, социал-демократов и "зеленых" и играла скорее второстепенную роль на дискуссии ключевых фигур малых парламентских партий.

Внешняя политика ФРГ: важнейшая задача – укрепление Евросоюза

Поэтому модераторы последних предвыборных дебатов, показанных в прямом эфире вечером 23 сентября общественно-правовыми телеканалами ARD и ZDF, решили сделать внешнюю политику и роль Германии на мировой арене одной из основных тем. Тем более, что на сей раз в студии собрались лидеры всех семи немецких партий, имеющих реальные шансы преодолеть пятипроцентный барьер и получить места в бундестаге следующего созыва. Внешнеполитическим вопросам была посвящена примерно треть полуторачасовой передачи.

Первый вопрос в этом блоке касался Франции, которая лишилась многомиллиардного заказа на атомные подводные лодки после того, как Австралия переориентировалась на оборонное сотрудничество с США и Великобританией. Оба самых перспективных кандидата на пост канцлера, социал-демократ Олаф Шольц (Olaf Scholz) и консерватор Армин Лашет (Armin Laschet), заявили, что полностью стоят на стороне крупнейшего партнера Германии по ЕС, выступили за дальнейшее укрепление Европейского союза и повышение его международной роли.

Предвыборные плакаты двух основных кандидатов на пост канцлера - Армина Лашета и Олафа Шольца

В этом их поддержали как кандидат в канцлеры ФРГ от партии "Союз 90/"зеленые" Анналена Бербок (Annalena Baerbock), особо подчеркнувшая необходимость "открыть новую главу во внешней и правозащитной политике ЕС" , так и председатель Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер (Christian Lindner). Лидер либералов сделал упор на развитии внутреннего рынка ЕС как "мотора экономического роста".

Отношения с Россией свелись к "Северному потоку-2"

В какой-то момент модераторы предложили участникам передачи отвечать на короткие вопросы только да или нет. Кристиана Линднера спросили: "Украину принимать в НАТО или нет?". Его ответ: "Нет".

Армину Лашету достался вопрос: "Северный поток-2" сдавать в эксплуатацию?". "Да", - ответил он, но потом не удержался и дал развернутое объяснение своей позиции.

Лидеры консервативного блока ХДС/ХСС Маркус Зёдер (слева) и Армин Лашет

Сначала лидер ХДС, партии Ангелы Меркель (Angela Merkel), в значительной мере повторил ее неоднократно звучавшую аргументацию: "Нам нужен этот экономический проект, ведь если мы отказываемся от других источников энергии, нам, естественно, в ближайшие годы понадобится газ. Для меня важно, чтобы то, о чем договорилось правительство Германии, теперь претворялось в жизнь, а именно: была дана геополитическая гарантия того, что это не пойдет в ущерб Украине". Однако затем добавил: "Если Россия поставит это под вопрос, проект будет сразу же остановлен".

Это все, что было сказано во время последних предвыборных теледебатов на тему взаимоотношений с Россией, Украиной и другими постсоветскими государствами. Отличительной особенностью передачи стало то, что значительная часть времени во внешнеполитическом блоке была посвящена будущему курсу по отношению к Китаю.

Отношения с Китаем: поиск баланса между ценностями и интересами

Наиболее жесткую позицию заняла Анналена Бербок. Она считает, что чрезмерная сдержанность нынешнего правительства Германии и отсутствие единой линии Евросоюза способствовали возникновению внешнеполитического вакуума, который заполнили "авторитарные силы – не только Китай, но и Россия". Лидер немецких "зеленых" раскритиковала намерение заключить инвестиционное соглашение с Китаем и потребовала: "Нам нужна единая европейская политика в отношении Китая". Свои выводы она подкрепила ссылкой на позицию Федерального объединения немецких промышленников и предпринимателей (BDI), которое еще два с лишним года назад призвало ЕС бороться с экспансией Китая.

Анналена Бербок, Олаф Шольц и Жанин Висслер (слева направо)

Кристиан Линднер отметил, что тоже критически относится к инвестиционному соглашению с Китаем: "Нам следует в равной мере отстаивать свои интересы и свои ценности". Его возмущает китайский демпинг и то, что компании из КНР могут покупать предприятия в Германии, а европейские фирмы таких прав и возможностей лишены.

Аналогичной позиции придерживается и Маркус Зёдер (Markus Söder), премьер-министр Баварии и председатель ХСС, выступающей на федеральной уровне единым блоком с ХДС. На вопрос, что он скажет рабочим в Мюнхене, если на них отразится более жесткий подход Берлина к сотрудничеству с Китаем, он ответил: "Нам нужна внешняя политика, обеспечивающая правильный баланс между ценностями, которые мы отстаиваем в условиях конкуренции систем, и одновременно нашими интересами".

Зёдер - за конструктивный диалог "без объятий, но и без поучений". Китай – это, по его словам, важнейший рынок для Германии, не только для немецких автомобилестроителей, а потому нужна "стратегическая взвешенность" во взаимоотношениях, чтобы не подвергать угрозе миллионы рабочих мест в ФРГ.

Позиции правых и левых популистов

Лидер правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ) Алис Вайдель (Alice Weidel) напомнила, что США и Китайская народная республика (она несколько раз повторила в ходе передачи это официальное название государства) являются "нашими крупнейшими экспортными рынками сбыта", а потому "нужны хорошие отношения с обеими странами". Она предупредила, что КНР стала слишком важной для Германии и станет еще более важной, а потому не следует "размахивать дубиной".

Лидер Левой партии Жанин Висслер (Janine Wissler) заявила, отвечая на вопрос модератора почему ее однопартийцы редко критикуют китайские власти, что "нам, естественно, важны права трудящихся и профсоюзов – как в Китае, так и на тех немецких предприятиях, у которых в Китае хорошо идет бизнес".

Таким образом, продолжительная и местами весьма эмоциональная предвыборная теледискуссия наглядно показала, что лидеры немецких парламентских партий, как и политическая элита США, все больше сосредотачиваются на выстраивании взаимоотношений с Китаем, тогда как традиционное для ФРГ сотрудничество с Россией отступает на задний план и теряет былое значение.

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