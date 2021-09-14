 Отношение к России разделило малые парламентские партии Германии | Новости из Германии о Германии | DW | 14.09.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Отношение к России разделило малые парламентские партии Германии

На теледебатах перед выборами в германский бундестаг правые популисты и левые выступили за сближение с РФ, а либералы и христианские социалисты - против.

Жанин Висслер, Кристиан Линднер, Александер Добриндт и Алис Вайдель на теледебатах

Жанин Висслер, Кристиан Линднер, Александер Добриндт и Алис Вайдель на теледебатах-"четырехборье"

В Берлине на предвыборных теледебатах между лидерами малых парламентских партий ФРГ в понедельник, 13 сентября, проявилось резкое расхождение в вопросе о том, какую политику Германии следует проводить в отношении России.

Основные кандидатки на выборах в бундестаг от Левой партии и правопопулистской "Альтернативы для Германии" Жанин Висслер (Janine Wissler) и Алис Вайдель (Alice Weidel) заявили о необходимости сближения с Москвой, в то время как председатель Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер (Christian Lindner) и лидер списка Христианско-социального союза (ХСС) - партии, действующей исключительно в федеральной земле Баварии, - Александер Добриндт (Alexander Dobrindt) высказались за продолжение политики санкций.

Левые хотят распустить НАТО

"Мы хотим распустить НАТО и создать вместо него коллективный союз безопасности", в который должна войти и Россия, заявила Жанин Висслер. По ее словам, хотя Левая партия и критикует российскую аннексию Крыма и подавление оппозиции в РФ, в то же время она считает крайне важным избежать "военной конфронтации с Россией".

АдГ - за дипломатические каналы с Москвой

В свою очередь, Алис Вайдель призвала к "гораздо более дипломатичным и спокойным отношениям с Россией". По ее мнению, "совершенно ясно", что существующие сейчас санкции в отношении Москвы должны быть отменены. Россия - это "важный геостратегический актер", с которым необходимо держать открытыми "каналы для диалога".

СвДП винит в ухудшении отношений Путина

По словам лидера немецких либералов Линднера, он "глубоко убежден, что у России есть место в европейском доме", однако режим Путина "сделал своей политикой репрессии против собственного населения и оппозиции, а также угрозы в адрес соседей".

ХСС критикует радикализм оппонентов

Наконец, представитель христианских социалистов Добриндт обрушился с критикой на "радикальные позиции" Висслер и Вайдель, которые, по его убеждению, "ставят под вопрос архитектуру нашей безопасности, партнерства и ценностей".

Олаф Шольц, Анналена Бербок и Армин Лашет на теледебатах кандидатов в канцлеры ФРГ

Теледебаты кандидатов в канцлеры ФРГ

Теледебаты представителей малых парламентских партий называют четырехборьем, так как в них участвуют четыре политика. В то же время прошедшие перед этим дебаты кандидатов в канцлеры ФРГ от социал-демократов, христианских демократов и "зеленых" называют "триэлью" - дуэлью с тремя участниками. Победителем в них пока выходит кандидат от СДПГ Олаф Шольц (Olaf Scholz).

Смотрите также:

  • Карикатура Дениса Лопатина. Путин в образе краба.

    Демократия в картинках

    Все под контролем

    Для демократии в России уже слишком поздно, считает Денис Лопатин. "Все, что можно сделать для ее спасения - переселить оставшихся здравомыслящих россиян в демократические страны, как это было после прихода большевиков в 1917 году", - иронизирует художник с Камчатки, чьи работы неоднократно становились жертвами цензуры. Оригинал этой картины в 2012 году бесследно исчез из музея.

  • Карикатура Рогера Шмидта. На четырех плакатах, перед которыми стоит растерянный избиратель, изображены одинаковые клоуны.

    Демократия в картинках

    Кого выбрать?

    Мир перевернулся с ног на голову, считает немецкий карикатурист Рогер Шмидт (Roger Schmidt): левые сокращают социальные выплаты, а консерваторы выступают за переход на альтернативные источники энергии. "Кого или что выбрать? Ни острых углов, ни преодоления табу. Партиям не хватает изюминки", - считает Шмидт. Вообще-то, он инженер, но в свободное время ему нравится рисовать.

  • Карикатура Андила. Урна для голосований на приеме у психотерапевта жалуется на комплекс вины.

    Демократия в картинках

    Урны тоже плачут

    "Если бы демократию олицетворяли не США, то, возможно, людей на Ближнем Востоке и можно было бы убедить в преимуществах этой формы правления", - полагает египтянин Андил, с 19-летнего возраста отображающий в своих карикатурах ситуацию на родине. У него даже урна для голосования жалуется на манипуляции на выборах. С 2011 года он рисует карикатуры и для популярного ежедневника Egypt Independent.

  • Карикатура Майка Лестера. Мужчина едет в красном кабриолете. С разных сторон ему говорят, куда ехать.

    Демократия в картинках

    Америка, куда катишься?

    "Америка - многоголосая демократия. И каждый кричит о чем-то другом. Поверни налево, дядя Сэм, поверни направо. Но в пустыне нет поворотов..." Так американский карикатурист Майк Лестер комментирует отсутствие реформ на своей родине. Благодаря своим злободневным карикатурам он завоевал много призов, в том числе и награду Национального объединения карикатуристов.

  • Карикатура Гомаа Фарахата. Бюллетени за оппозицию падают мимо урны для голосований в мусорную корзину.

    Демократия в картинках

    Технические неполадки

    Гомаа Фарахат из Каира - опытный карикатурист. Его язвительные зарисовки любят не только в Египте. Он регулярно работает для американских, европейских и азиатских журналов. В то время как с так называемой "демократией" дела в Египте обстоят плохо, да и к подсчету голосов на выборах там подходят не совсем честно, ситуация в Сирии просто катастрофическая, считает он.

  • Карикатура Петера Темеши. Мужчина в костюме и с галстуком вырезал себе из буквы закона нимб.

    Демократия в картинках

    Вездесущий закон

    Раньше он разрабатывал графический дизайн для компьютерных игр и рекламных агентств, теперь же Петер Темеши, он же Hopsy, решил взяться за политические темы. Венгрия, по его мнению, по-прежнему остается демократической, но обмен мнениями там ограничен. "Законы сегодня пишет наш премьер-министр Виктор Орбан, и их можно применить как угодно", - говорит он. Даже для того, чтобы смастерить нимб.

  • Карикатура Баса Митропулоса. Несколько мужчин пытаются поднять с земли греческий флаг. На фоне - Акрополис.

    Демократия в картинках

    Помериться силой

    "Греция была, есть и будет синонимом демократии. В настоящий момент население вынуждено терпеть меры жесткой экономии, это может навредить общественному согласию. Надеюсь, флаг демократии будет оставаться наверху", - говорит известный во всем мире греческий карикатурист Василис Митропулос (Бас). За свои 76 лет он был свидетелем уже не одного кризиса...

  • Карикатура Антонио Месамадеро. Медбрат с тележкой рецептов от доктора Меркель спешит в аптеку.

    Демократия в картинках

    Скорая помощь Испании

    Антонио Месамадеро начинал мальчиком на побегушках в издании Diario de Granada, а сейчас он известный журналист и карикатурист. "Большинство испанских политиков хотят отхватить кусок пирога побольше. Вместо умеренности процветает коррупция", - говорит он. Художник сомневается, что премьер-министру Рахою помогут рецепты канцлера Меркель. Он убежден, что состояние испанской демократии критическое.

  • Карикатура Гомаа Фарахата. Грозный политик выступает с трибуны перед зрителями, у которых заклеены рты.

    Демократия в картинках

    Не место для дискуссий

    Демократия в арабских странах - это, по мнению египтянина Гомаа Фарахата, лишь экстравагантные декорации. В реальности же там установлены диктатуры, которыми управляют родственные кланы или сильный госаппарат. Религиозный фанатизм, по его мнению, является одной из главных причин того, что у демократии нет шансов. Но, как показало вторжение США в Ирак, насильно установить демократию невозможно.

  • Карикатура Олега Смаля. Президент Янукович держит руки над прической Юлии Тимошенко.

    Демократия в картинках

    Жестокие игры

    Кто окажется на Украине на вершине власти, а кто в тюрьме, решается путем тайных махинаций. В Европе Юлию Тимошенко считают жертвой политических репрессий. В России убеждены, что ее посадили за подписание невыгодных контрактов на поставку газа. Во время таких споров демократия остается не у дел, считает киевский карикатурист Олег Смаль: "Правительство уже даже не произносит слова демократия".

    Автор: Сюзанна Кордс, Ольга Капустина


Смотреть видео 02:33

Как изменится политика Берлина по отношению к Кремлю в случае избрания канцлером ФРГ Олафа Шольца

Контекст

Комментарий: Евросоюзу не нужна вторая Ангела Меркель

Ангела Меркель вскоре покинет европейскую политику. И это хорошо, поскольку нужен новый политический стиль для решения многочисленных проблем, считает Кристина Бурак.  

Олаф Шольц - наследник Меркель или Шрёдера в отношении России?

Выведя свою партию в лидеры перед выборами, социал-демократ Олаф Шольц может стать новым канцлером ФРГ. Что его связывает с Россией, какой будет его политика и отменит ли он санкции?  

Чем займется Меркель после выборов и сколько будет получать на пенсии

26 сентября в Германии пройдут выборы нового парламента. Ангела Меркель в них не участвует - она собирается выйти на пенсию. Что будет делать Меркель после ухода с поста канцлера?  

Аудио- и видеофайлы по теме

Германия призывает Россию прекратить кибератаки в преддверии выборов (07.09.2021)  

Прощальная речь Меркель в бундестаге: что сказала канцлер? (07.09.2021)  

Реклама

Самые читаемые

Меркель считает вступление балканских стран в ЕС абсолютно необходимым  

Договорились договориться. Что не так с программами интеграции Беларуси и РФ  

Страны-доноры выделят Афганистану более 1 млрд долларов  