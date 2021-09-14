Отношение к России разделило малые парламентские партии Германии

В Берлине на предвыборных теледебатах между лидерами малых парламентских партий ФРГ в понедельник, 13 сентября, проявилось резкое расхождение в вопросе о том, какую политику Германии следует проводить в отношении России.

Основные кандидатки на выборах в бундестаг от Левой партии и правопопулистской "Альтернативы для Германии" Жанин Висслер (Janine Wissler) и Алис Вайдель (Alice Weidel) заявили о необходимости сближения с Москвой, в то время как председатель Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер (Christian Lindner) и лидер списка Христианско-социального союза (ХСС) - партии, действующей исключительно в федеральной земле Баварии, - Александер Добриндт (Alexander Dobrindt) высказались за продолжение политики санкций.

Левые хотят распустить НАТО

"Мы хотим распустить НАТО и создать вместо него коллективный союз безопасности", в который должна войти и Россия, заявила Жанин Висслер. По ее словам, хотя Левая партия и критикует российскую аннексию Крыма и подавление оппозиции в РФ, в то же время она считает крайне важным избежать "военной конфронтации с Россией".

АдГ - за дипломатические каналы с Москвой

В свою очередь, Алис Вайдель призвала к "гораздо более дипломатичным и спокойным отношениям с Россией". По ее мнению, "совершенно ясно", что существующие сейчас санкции в отношении Москвы должны быть отменены. Россия - это "важный геостратегический актер", с которым необходимо держать открытыми "каналы для диалога".

СвДП винит в ухудшении отношений Путина

По словам лидера немецких либералов Линднера, он "глубоко убежден, что у России есть место в европейском доме", однако режим Путина "сделал своей политикой репрессии против собственного населения и оппозиции, а также угрозы в адрес соседей".

ХСС критикует радикализм оппонентов

Наконец, представитель христианских социалистов Добриндт обрушился с критикой на "радикальные позиции" Висслер и Вайдель, которые, по его убеждению, "ставят под вопрос архитектуру нашей безопасности, партнерства и ценностей".

Теледебаты кандидатов в канцлеры ФРГ

Теледебаты представителей малых парламентских партий называют четырехборьем, так как в них участвуют четыре политика. В то же время прошедшие перед этим дебаты кандидатов в канцлеры ФРГ от социал-демократов, христианских демократов и "зеленых" называют "триэлью" - дуэлью с тремя участниками. Победителем в них пока выходит кандидат от СДПГ Олаф Шольц (Olaf Scholz).

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