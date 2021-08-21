Жанин Висслер: Я не симпатизирую Путину, но и Навальный - не альтернатива

Германии следует проводить политику деэскалации и разрядки в отношении России, считает Жанин Висслер (Janine Wissler), сопредседатель Левой партии и кандидат на выборах в бундестаг. В интервью DW в субботу, 21 августа, политик поделилась своим мнением об отношениях с Москвой и кризисе в Афганистане.

На вопрос о том, что бы она сказала при встрече Владимиру Путину, Жанин Висслер ответила, что поговорила бы с российским президентом о ситуации с оппозицией в РФ и правах человека. Она заявила, что оппозицию в России нельзя подавлять и ущемлять в правах. В то же время сопредседатель “левых” отметила, что "несмотря на всю критику действий правительства РФ, нельзя допустить военную эскалацию с Россией".

В свою очередь, политик выразила солидарность с Алексеем Навальным в связи с его преследованием со стороны властей, однако подчеркнула, что его политические взгляды ей не близки. “Поскольку он порой высказывался в крайне правом ключе, что я считаю весьма проблематичным, - отметила Висслер. - Например, цитаты о мусульманах”. Кандидат в канцлеры заявила, что Навальный, с ее точки зрения, не является политической альтернативой Путину.

В то же время Висслер отвергла утверждение о том, что Левая партия имеет репутацию “друзей Путина”. “Есть большая разница в том, чтобы симпатизировать кому-то или же выступать против военной эскалации в отношении какой-либо страны”, - подчеркнула политик.

Об Афганистане: Германия должна принять людей

На фоне кризиса в Афганистане Жанин Висслер подвергла критике действия правительства ФРГ. “После 20 лет войны в Афганистане, после 20 лет военного присутствия бундесвера, после десятков тысяч погибших эта страна, к сожалению, не стала более мирной и безопасной. Наоборот, мы переживаем катастрофу. Потому эта военная операция изначально была ошибкой”, - заявила сопредседатель Левой партии.

По словам Висслер, сейчас в первую очередь необходимо эвакуировать людей из Афганистана. “Конечно, Германия должна выполнить свои обязательства и принять людей”, - подчеркнула политик, не вдаваясь в подробности.

Смотрите также: