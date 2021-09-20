Скандал с подлодками: Еврокомиссия назвала действия союзников по отношению к Франции неприемлемыми

Разрыв Австралией контракта с Францией на поставку подводных лодок в пользу совместного с США и Великобританией проекта является "неприемлемым", заявила в понедельник, 20 сентября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

"Есть много открытых вопросов, на которые необходимо дать ответ, - указала она в интервью телеканалу CNN, фрагменты которого были опубликованы в Twitter. - С одной из наших стран-членов поступили неприемлемо. Мы хотим понять, что случилось и почему". Глава Еврокомиссии отметила, что Брюссель хотел бы прояснить этот вопрос, "прежде чем возвращаться к нормальной работе".

Встреча министров обороны Франции и Британии отменена

Ранее в тот же день стало известно, что министр обороны Франции Флоранс Парли отменила встречу со своим британским коллегой Беном Уоллесом на фоне конфликта между странами, вызванного решением Австралии отказаться от закупки французских подлодок. Переговоры, которые должны была состояться на этой неделе, перенесены "на более поздний срок", сообщили телерадиокомпания BBC и газета The Guardian со ссылкой на сопредседателя Франко-британского совета Питера Рикеттса.

Парли должна была отправиться в Лондон в рамках заседания Франко-британского совета, также в переговорах должны были принять участие высокопоставленные военные чиновники обеих стран.

Флоранс Парли

Конфликт с Францией

США, Великобритания и Австралия 15 сентября объявили о создании нового блока против Китая под названием AUKUS. В рамках этого пакта Вашингтон и Лондон пообещали помочь Канберре создать собственный атомный подводный флот. В результате Австралия разорвала уже подписанный контракт с Францией о поставке ей 12 субмарин с обычными двигателями стоимостью в 56 млрд евро.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал произошедшее "ударом в спину" и "неприемлемым поведением между союзниками и партнерами". В знак протеста Париж отозвал из США и Австралии своих послов для консультаций.

Британский премьер: Любовь к Франции нерушима

В попытке умерить гнев Франции союзники приняли примирительный тон. Президент США Джо Байден предложил своему французскому коллеге Эмманюэлю Макрону провести телефонные переговоры. Как сообщил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь, обсуждение состоится в ближайшие дни.

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил на борту самолета по пути в Нью-Йорк, где он примет участие в сессии Генассамблеи ООН, что "нашим французским друзьям" не нужно беспокоиться и двусторонние отношения чрезвычайно важны. "Наша любовь к Франции нерушима", - подчеркнул он.

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