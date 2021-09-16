Франция обвинила США в срыве контракта с Австралией по субмаринам

Франция обрушилась с критикой на США и Австралию из-за неожиданного разрыва контракта французской фирмы Naval Group с правительством в Канберре о поставке Австралии 12 подводных лодок на сумму почти в 56 млрд евро. "Говоря без обиняков, это просто удар в спину. Это разрушение доверия, и я очень разгневан", - заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью радиостанции France Info в четверг, 16 сентября.

Ранее США, Великобритания и Австралия объявили о создании нового блока против Китая под названием AUKUS. США и Британия в рамках этого пакта пообещали помочь Австралии создать собственный атомный подводный флот. В результате Австралия разорвала уже подписанный контракт с Францией о поставке ей французских субмарин с обычным двигателем.

"Поступок в стиле Трампа"

"Мы установили с Австралией отношения доверия. Это доверие теперь предано", - констатировал Ле Дриан. Он также обвинил президента США Джо Байдена в том, что тот действует в стиле своего предшественника Дональда Трампа.

"Это одностороннее, брутальное и непредсказуемое решение очень напоминает то, что делал господин Трамп. Из слов президента Байдена мы неожиданно узнали, что контракт, заключенный между Францией и Австралией, прекращен, а США предложат австралийцам ядерную сделку, о содержании которой нам ничего не известно. Так не поступают с союзниками. Мы совсем недавно говорили обо всем этом с США и вот теперь - этот разрыв. Это не лезет ни в какие ворота", - подчеркнул глава МИД Франции.

Со своей стороны министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли назвала случившееся "очень плохой новостью для приверженности данным обещаниям" и ужасным решением в сфере международной политики. "Теперь мы видим, как США относятся к своим союзникам и партнерам", - отметила она. Парли также пообещала сделать все, чтобы минимизировать потери для Naval Group. "Потребуются объяснения. У нас есть контракты. Нужно, чтобы австралийцы объяснили, как они намерены выпутываться из этого", - сказала она.

"Отсутствие стратегических разногласий"

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес со своей стороны заявил, что новый пакт с США и Австралией не свидетельствует о стратегических разногласиях с Францией. В то же время он отметил, что понимает разочарование Парижа по поводу потери контракта. Министры обороны и иностранных дел Австралии еще две недели назад вновь подтвердили, что сделка с Францией по субмаринам остается в силе.

Президент США Джо Байден заверил, что Франция остается для его страны ключевым партнером в Индо-Тихоокеанском регионе, с которым он намерен тесно сотрудничать и впредь.

Между тем Китай резко осудил договоренность в рамках блока AUKUS о создании Австралией атомного подводного флота. "Это исключительно безответственная угроза для региональной стабильности. Это соглашение серьезно подрывает региональный мир и стабильность и приведет к дальнейшей гонке вооружений", - заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

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