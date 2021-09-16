 США создали блок против Китая в Индо-Тихоокеанском регионе | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.09.2021

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Мир

США создали блок против Китая в Индо-Тихоокеанском регионе

Противостоять усилению влияния Китая в регионе будет тройственный союз AUKUS в составе США, Великобритании и Австралии. Австралия с помощью США и Британии создаст атомный подводный флот.

Джо Байден сообщает о создании нового блока AUKUS

О создании нового союза лидеры США, Великобритании и Австралии сообщили в ходе виртуальной пресс-конференции

США, Великобритания и Австралия на фоне усиления влияния Китая в стратегически важном Индо-Тихоокеанском регионе создали тройственный союз AUKUS. Президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его австралийский коллега Скотт Моррисон представили новый блок в ходе совместной виртуальной презентации из Вашингтона, Лондона и Канберры вечером в среду, 15 сентября.

Байден, не упоминая напрямую Китай, заявил, что целью создания нового союза является долгосрочное обеспечение мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. В рамках нового пакта США предоставят Австралии технологию, которая позволит этой стране создать атомный подводный флот.

При этом в Вашингтоне подчеркнули, что Австралии не будет предоставлено ядерное оружие, "Мы будем и впредь выполнять все взятые на себя обязательства в сфере нераспространения ядерных вооружений", - заверил со своей стороны австралийский премьер Моррисон.

Атомный подводный флот для Австралии

Атомные подводные лодки для Австралии будут производить в городе Аделаиде на юге страны. Скотт Моррисон сообщил, что страны AUKUS будут согласовывать оптимальные пути для реализации поставленной цели в течение ближайших полутора лет.

В связи с новыми планами Австралия разорвала многомиллиардный контракт с Францией о поставке Канберре подводных лодок. По условиям сделки французская Naval Group должна была поставить Австралии 12 субмарин на общую сумму почти в 56 млрд евро. Эти подлодки, однако, оснащены обычными, а не атомными двигателями.

Скотт Моррисон в связи с разрывом контракта сказал, что это вызвано "изменением вызовов", а Джо Байден со своей стороны заверил Францию в том, что она остается важным партнером, с которым Вашингтон будет тесно сотрудничать и впредь. Правительство Франции назвало решение Австралии вызывающим сожаление, а Naval Group заявила, что разочарована.

Китай критикует новый альянс

Премьер-министр Австралии Моррисон также сообщил, что его страна планирует закупить у США крылатые ракеты "Томагавк", которые "позволят расширить потенциал для нанесения ударов по целям на больших расстояниях".  Эксперты расценили происходящее как ясный сигнал Китаю на фоне усиления напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе и особенно в Южно-Китайском море.

Посольство Китая в США осудило создание блока AUKUS. "Государствам не следует создавать изолирующих пактов, направленных против интересов третьих стран или подрывающих их, а в первую очередь им следует отказаться от менталитета холодной войны и идеологических предрассудков", - заявил пресс-секретарь посольства Лю Пэнью в интервью агентству Reuters.

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    Автор: Михаил Бушуев


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