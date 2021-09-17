Франция отзывает послов из США и Австралии после срыва сделки по субмаринам

Франция немедленно отзывает для консультаций своих послов из США и Австралии на фоне расторжения Канберрой многомиллиардного контракта с Парижем на поставку французских подводных лодок. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в пятницу, 17 сентября.

"Это исключительное решение оправдано особой серьезностью заявлений, сделанных 15 сентября Австралией и США", – говорится в коммюнике главы французского внешнеполитического ведомства.

Ле Дриан: Неприемлемое поведение

Ле Дриан отметил, что отказ от проекта подводных лодок, который Австралия с Францией вели с 2016 года, и вступление вместо этого в новое партнерство с США по строительству подлодок с ядерными силовыми установками - неприемлемое поведение в отношениях между союзниками и партнерами.

Ранее США, Великобритания и Австралия объявили о создании нового блока против Китая под названием AUKUS. США и Британия в рамках этого пакта пообещали помочь Австралии создать собственный атомный подводный флот. В результате Австралия разорвала уже подписанный контракт с Францией о поставке ей 12 подводных лодок на сумму почти в 56 млрд евро. Париж назвал решение союзников "ударом в спину".

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