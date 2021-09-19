На фоне резкой критики со стороны Франции и Китая Великобритания выступила в защиту нового пакта с США и Австралией AUKUS. "Свободы необходимо защищать, поэтому мы выстраиваем крепкие отношения в сфере безопасности во всем мире", - написала новый министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс в статье, опубликованной в еженедельнике The Sunday Telegraph в воскресенье, 19 сентября.
По словам консервативного политика, в целях укрепления обороны в рамках AUKUS, помимо создания атомного подводного флота Австралии, планируется также активно внедрять технологии искусственного интеллекта. "Это демонстрирует стремление Великобритании содействовать безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе", - указала Трасс.
Конфликт с Францией
Между тем Австралия в конфликте с Францией из-за разрыва контракта на покупку подлодок отвергла обвинения Парижа во лжи. Правительство Австралии "открыто и честно" высказывало Парижу свои сомнения по поводу запланированной сделки, заявил министр обороны Австралии Питер Даттон, добавив, что сроки исполнения контракта затягивались, а запланированный бюджет был превышен. Одновременно Даттон заверил, что Австралия намерена и впредь очень тесно сотрудничать с Францией.
Франция гневно отреагировала на срыв контракта с Австралией на закупку 12 субмарин с обычными двигателями стоимостью в 56 млрд евро. В знак протеста она отозвала для консультаций своих послов в США и Австралии.
Министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил в субботу, 18 сентября, в эфире французского телеканала France 2, что данное решение осложнило взаимодействие Парижа с Североатлантическим альянсом. "Следует также поставить под сомнение прочность союза с Соединенными Штатами", - подчеркнул глава МИД, добавив, что если речь идет о "настоящем альянсе", то его участники "разговаривают друг с другом и демонстрируют взаимное уважение, чего в данном случае не было". По словам Ле Дриана, Париж узнал о сделке США и Австралии за час до официального объявления о ней.
В Париже напомнили, что еще за две недели до создания блока AUKUS Австралия подтверждала свою приверженность контракту. В рамках соглашения о создании AUKUS США и Великобритания обещали помочь Австралии создать собственный атомный подводный флот.
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Автор: Михаил Бушуев