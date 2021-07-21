 Меркель и Путин обсудили по телефону транзит газа через Украину и СП-2 | Новости из Германии о России | DW | 21.07.2021

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Россия

Меркель и Путин обсудили по телефону транзит газа через Украину и СП-2

Канцлер ФРГ проинформировала российского президента о результатах переговоров с США по конфликту вокруг строительства "Северного потока - 2".

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин

Ангела Меркель и Владимир Путин (фото из архива)

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент РФ Владимир Путин обсудили вопросы урегулирования конфликта вокруг Украины. В ходе телефонного разговора в среду, 21 июля, они затронули темы выполнения минских договоренностей и транзита газа через территорию Украины, а также завершение строительства газопровода "Северный поток - 2" (СП-2), сообщила пресс-служба федерального канцлера. Кроме того, по этой информации, обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия.

В свою очередь пресс-служба Кремля заявила, что Меркель проинформировала Путина о результатах переговоров Берлина и Вашингтона по ситуации с СП-2. "Президент России отметил последовательную приверженность германской стороны реализации данного проекта, носящего исключительно коммерческий характер и направленного на укрепление энергобезопасности Германии и Евросоюза", - цитирует "Интерфакс" заявление Кремля.

Телефонный разговор состоялся по инициативе Берлина, указывается далее. 

Германия урегулировала конфликт по СП-2 с США

Ранее в тот же день заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия и США урегулировали продолжавшийся несколько лет конфликту вокругстроительства "Северного потока - 2". Страны заключили соглашение, согласно которому Германия обязалась принимать меры в случае попыток Кремля использовать энергоносители в качестве оружия против Украины, либо агрессии РФ в отношении Украины, заявила она в комитете по иностранным делам Сената.

Ответные меры будут направлены на ограничение экспорта российских энергоносителей в Европу. Кроме того, США и Германия обязуются использовать рычаги для продления договора о транзите российского газа через Украину, истекающего в 2024 году, на 10 лет, указала далее Нуланд. Обе страны будут также стремиться сократить экономическую зависимость Украины от транзита и поставок российского газа.

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    Автор: Андрей Гурков


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