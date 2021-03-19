 Комментарий: Осенью Берлин изменит свое отношение к ″Северному потоку - 2″ | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 31.03.2021

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Экономика

Комментарий: Осенью Берлин изменит свое отношение к "Северному потоку - 2"

Москва опять перенесла срок завершения строительства газопровода, но она не учитывает, что через полгода в новое правительство ФРГ войдут ярые противники проекта, считает Андрей Гурков.

Участник демонстрации экологистов с призывом отказа от газа

Завершение строительства "Северного потока - 2" вновь отложено, но на сей раз срыв официально озвучиваемых Москвой сроков может иметь для судьбы проекта весьма серьезные последствия - и даже оказаться роковым.

Вспомним: изначально газопровод планировали сдать в эксплуатацию еще в декабре 2019 года, но помешали американские санкции против судов-трубоукладчиков, парализовавшие и без того выбившиеся из графика работы. В январе 2020 года российский президент Владимир Путин объявил о новом временном ориентире: "Надеюсь, что до конца текущего года либо в первом квартале следующего года работа будет завершена, и газопровод заработает".

"Академик Черский" пока так и не приступил к работе

И вот первый квартал 2021 года подошел к концу, но укладка труб на дно Балтики в водах Дании и Германии хотя и возобновилась, но все еще довольно далека от завершения. Прежде всего потому, что "Академику Черскому" потребовалась модернизация, растянувшаяся больше чем на год, так что российский трубоукладчик, призванный достроить газопровод, до последних чисел марта так не смог приступить к работе. Похоже, его техническое переоснащение, да еще в условиях санкций, оказалось куда более сложной задачей, чем первоначально полагали в Москве. 

Экономический обозреватель DW Андрей Гурков

Экономический обозреватель DW Андрей Гурков

Теперь глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков, беседуя в Берлине с журналистами о "Северном потоке - 2", с уверенностью объявляет об очередном крайнем сроке сооружения газопровода: "Конечно, в этом году он будет однозначно закончен".

Таким образом, речь, по всей видимости, идет о четвертом квартале, о конце 2021 года. Казалось бы, лишние полгода для проекта такого масштаба большой роли уже не играют. Крупные инфраструктурные объекты периодически достраивают с опозданием, анекдотически бесконечная история сооружения нового берлинского аэропорта - яркое тому подтверждение.

Выборы в бундестаг 26 сентября: уход Меркель и приход "зеленых"

Однако именно в эти предстоящие полгода в Германии произойдет смена власти: 26 сентября состоятся выборы в бундестаг, после которых Ангела Меркель (Angela Merkel) покинет пост канцлера и будет сформировано новое правительство ФРГ. И каким бы ни оказался его состав - в следующую правящую коалицию, об этом теперь можно говорить с почти стопроцентной уверенностью, войдут самые крупные и самые ярые немецкие противники как "Северного потока - 2", так и в целом политики Владимира Путина: "зеленые".

До последнего времени партия "Союз-90"/"зеленые" имела, судя по стабильным результатам опросов общественного мнения, все шансы стать младшим партнером в коалиции с консервативным блоком ХДС/ХСС. Однако к концу марта рейтинг и ХДС, партии Ангелы Меркель, и баварской ХСС из-за ряда коррупционных скандалов и, главное, из-за недовольства избирателей ходом борьбы с пандемией просел столь сильно, что теперь реальным стал вариант коалиции социал-демократов и либералов под руководством "зеленых". Иными словами, уже не исключено правительство во главе с "зеленым" канцлером (мужского или женского пола).

Немецкие "зеленые" требуют остановить "Северный поток - 2"

Конечно, до голосования 26 сентября симпатии немалой части немецких избирателей еще могут качнуться в ту или иную сторону, но формирование правящего большинства без участия "зеленых", повторим, представляется уже нереалистичным. А эта левая или теперь уже скорее левоцентристская партия идет на выборы, в частности, под лозунгами ускорения отказа от ископаемых энергоносителей, отстаивания прав человека и ценностей либеральной демократии, дальнейшего укрепления ЕС, а целый ряд его членов выступает против завершения "Северного потока - 2"

Весьма показательно, что на официальном партийном сайте "Союза-90"/"зеленых" есть специальная страница, на которой размещен призыв остановить "Северный поток - 2" и идет сбор подписей под ним. Эта партия отвергает газопровод для поставок в Германию и ЕС углеводородного сырья из России как с экологической, климатической, так и с внешнеполитической точек зрения.

Санкции США и смена власти в Германии 

И вот теперь представим себе, что сразу после выборов, в октябре, пока "Газпром" все еще будет укладывать трубы на Балтике (или пусть даже готовиться к пуску уже достроенного газопровода), в Берлине "зеленые" садятся за стол переговоров с потенциальными партнерами по правящей коалиции для обсуждения программы будущего правительства.

Насколько вероятно, что они тут же нарушат свое предвыборное обещание и с готовностью согласятся на сдачу в эксплуатацию "Северного потока - 2"? Или хотя бы не потребуют, в качестве компромиссного решения, каких-то очень серьезных ограничений его работы?

В Москве, похоже, слишком сфокусировались на американских санкциях против "Северного потока - 2" и слишком уверовали в то, что уж кто-кто, а Берлин всегда даст добро на окончательную реализацию газпромовско-путинского проекта. На самом деле "окно возможностей" для его осуществления уже через полгода может захлопнуться в самой Германии.

Автор: Андрей Гурков, экономический обозреватель Deutsche Welle

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Андрей Гурков


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