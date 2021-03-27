 Из-за ″Северного потока - 2″ Польша отзывает регистрацию двух судов | Новости из Германии о Европе | DW | 27.03.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Из-за "Северного потока - 2" Польша отзывает регистрацию двух судов

Ходящие под польским флагом суда Krebs Geo и Krebs Jet, по данным Варшавы, участвуют в строительстве находящегося под санкциями "Северного потока - 2" и таким образом представляют угрозу безопасности страны.

Трубоукладочное судно Фортуна занимается строительством газопровода Северный поток - 2 в территориальных водах Дании, январь 2021 года

Трубоукладочное судно "Фортуна" в территориальных водах Дании

Польша отзывает регистрацию двух судов, ходящих под флагом этой страны, в связи с тем, что оба они, по данным Варшавы, оказались задействованы в строительстве газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщает в пятницу, 26 марта, польский телеканал tvn24.

Отмечается, что суда Krebs Geo и Krebs Jet, о которых идет речь, принадлежат немецкому судовладельцу. Однако оба они зарегистрированы в Морской палате польского города Гданьска. По словам заместителя министра инфраструктуры Польши Гжегожа Витковского, документы о регистрации судов будут признаны недействительными в связи с угрозой национальной безопасности.

Витковский указал, что начиная с 26 марта суда больше не должны появляться в территориальных водах Польши, иначе страна оставляет за собой право задерживать их для проверки. "Ни одно из судов, которые ходят под польским флагом, не вправе нарушать экономические интересы польского государства", - добавил дипломат.

Когда завершится строительство "Северного потока - 2"

Газопровод "Северный поток - 2", мощность которого составляет 55 млрд кубометров газа в год, должен обеспечивать поставки газа напрямую из России в Германию по дну Балтийского моря.

Изначально планировалось завершить проект к середине 2020 года, однако этому помешали санкции США. В итоге работы по укладке труб "Северного потока - 2" возобновились после годичного перерыва в декабре 2020 года.

Вскоре строительство в водах ФРГ вновь было приостановлено - на этот раз из-за экологов, опротестовавших разрешение на проведение дальнейших работ. В водах Дании строительство возобновилось лишь в феврале 2021 года и, как ожидается, завершится к сентябрю.

Против строительства газопровода активно выступают США, а также Украина и Балтийские страны, которые опасаются усиления влияния России на европейском энергетическом рынке.

Смотрите также:

  • Российское судно-трубоукладчик Фортуна

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    "Северный поток - 2" привлек "Фортуну"

    Быть или не быть в Европе новому мощному российскому газопроводу "Северный поток - 2"? В 2021 году должна окончательно решиться судьба проекта "Газпрома" и пяти европейских фирм-финансистов. В обстановке резко обострившихся в ЕС политических дискуссий судно-трубоукладчик "Фортуна" в начале февраля возобновило прокладку труб в балтийских водах Дании, прерванную более чем на год из-за санкций США.

  • Nord Steam 2 Bauarbeiten

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Любмин ждет удвоения поставок из РФ

    Терминал для приема 55 млрд кубометров в год по двум ниткам "Северного потока - 2" (в центре снимка у побережья) в немецком Любмине под Грайфсвальдом был в целом готов уже к концу 2019 года. Слева на другом берегу акватории небольшого порта - приемный терминал действующего с 2011 года первого "Северного потока" такой же мощности. Позади демонтируют закрытую АЭС времен ГДР и хранят ядерные отходы.

  • Компрессорная станция на экспортном газопроводе в Украине

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Украинский транзит: качай или плати

    Независимо от возможной достройки "Северного потока - 2" "Газпром" обязался до конца 2024 года ежегодно экспортировать через Украину 40 млрд кубометров либо оплачивать этот забронированный объем. Но в 2021-м спрос в Европе может оказаться выше из-за холодной зимы и опустевших газохранилищ. Однако за прокачку дополнительных объемов "Газпрому" придется платить по особо высоким транзитным тарифам.

  • Газопровод Eugal прокладывают через Эльбу

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Eugal: газ в Германии не задержится

    Задача "Северного потока - 2" - обеспечивать газом не столько ФРГ, сколько те страны в центре и на юге Европы, включая Италию, которые прежде снабжались через Украину. Об этом свидетельствует его продолжение от Любмина до Чехии - Eugal. На снимке этот газопровод мощностью тоже 55 млрд кубометров в год прокладывают через Эльбу. Конец сооружения второй нитки перенесли с января на апрель 2021.

  • Компрессорная станция газопровода TAP вблизи греческой деревни Кипой.

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    TAP: Азербайджан снабжает юг Европы

    В трех важных для "Газпрома" странах на юге Европы - Греции, Болгарии и особенно Италии - с российским газом впредь будет конкурировать азербайджанский: в 2021 году заработал Трансадриатический газопровод TAP. Вместе с TANAP он образует Южный газовый коридор для поставок в ЕС в обход России 10 млрд кубометров с берегов Каспия. На снимке: компрессорная станция вблизи греческой деревни Кипой.

  • Прокладка газопровода Baltic Pipe в Дании

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    Baltic Pipe: Польша сменит поставщика

    До конца 2022 года на Балтике должен войти в строй еще один крупный газопровод: Baltic Pipe мощностью 10 млрд кубометров в год. Он сооружается при поддержке ЕС и будет поставлять норвежский газ через Данию в Польшу, которая намеревается к тому времени полностью прекратить закупки у "Газпрома". На снимке: прокладка труб между материковой частью Дании и островом Фюн.

  • Резервуары для СПГ на предприятии Ямал СПГ компании Новатэк

    Европейский рынок газа 2021: "Газпром" и его конкуренты

    "Ямал СПГ" явно предпочитает Европу

    Наряду с трубопроводным газом на европейский рынок из России все активнее экспортируется сжиженный природный газ (СПГ). В результате еще одним фактическим конкурентом "Газпрома" в Европе стала компания "Новатэк". Ее предприятие "Ямал СПГ", где стоят эти остроумно оформленные резервуары, в 2020 году предпочла отправить примерно 90% своей продукции на европейские терминалы, а не в Азию.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 19:34

США топят Северный поток-2, но труба не тонет: ждать ли Путину новых санкций от Байдена? DW Новости (24.03.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Берлин не откажется от "Северного потока-2" из-за миллиардных штрафов? Интервью с депутатом бундестага  

Как фирмы из ЕС оcнащали трубоукладчик "Академик Черский" в обход санкций США (19.03.2021)  

Реклама

Самые читаемые

Врагов Лукашенко сравнили на госТВ с крысами. Как они реагируют на травлю  

Суэцкий канал заблокирован. Мировая торговля буксует, цены на нефть растут  

Коронавирус: ситуация в Германии продолжает осложняться  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно