 Что изменится в отношениях с Россией после выборов в ФРГ | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 15.09.2021

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Германия

Что изменится в отношениях с Россией после выборов в ФРГ

По итогам выборов в бундестаг 26 сентября в Германии будет сформирована новая правящая коалиция, скорее всего, с участием ныне оппозиционных партий. Каким станет будущий курс Берлина в отношении Москвы?

Предвыборные плакаты разных партий в Берлине

Предвыборная агитация в Берлине

До парламентских выборов в Германии остались считанные дни. Вечером 26 сентября (избирательные участки закрываются в 18 часов) станет ясно, какие партии преодолели пятипроцентный барьер и будут представлены в бундестаге следующего, 20-го созыва. От расстановки парламентских сил зависит, кого депутаты изберут новым федеральным канцлером вместо Ангелы Меркель (Angela Merkel), которая после 16 лет у власти больше не баллотируется в главы правительства.

Какие партии представлены в бундестаге

При всей изменчивости предвыборных опросов один факт представляется однозначно ясным уже сейчас. В новом бундестаге будут заседать те же партии, что и в уходящем:

консервативный блок, состоящий из Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС);

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ);

"Союз-90"/"зеленые";

Свободная демократическая партия (СвДП, либералы);

Левая партия;

"Альтернатива для Германии" (АдГ).

Первые две партии традиционно называют в Германии общенародными, в настоящее время они формируют правительственную коалицию с консерваторами в роли старшего партнера и социал-демократами - младшего. 

Зал пленарных заседаний бундестага

В бундестаге заседают шесть фракций

Возобновление "большой коалиции" вряд ли возможно, но не исключено

Коалицию консерваторов и социал-демократов принято называть в Германии "большой" - с тех пор, когда в сумме эти две партии получали на выборах 80-90 процентов голосов.

С начавшейся в 80-х годах прошлого века фрагментацией немецкого партийно-политического ландшафта и появлением новых партий доля ХДС/ХСС и СДПГ на электоральном рынке стала уменьшаться. На прошлых парламентских выборах в 2017 году они даже в сумме едва набрали больше половины голосов, что служит предпосылкой для избрания в бундестаге канцлера и формирования дееспособного правительства.

По последним опросам общественного мнения, на выборах 26 сентября эти две партии даже сообща не наберут больше половины: ХДС/ХСС - 22%, СДПГ - 25% по прогнозу второго канала телевидения ФРГ (ZDF) от 10 сентября. Правда, из-за специфики немецкого избирательного права и участия в выборах десятков партий, не имеющих шансов пройти в бундестаг, вполне может сложиться так, что парламентское большинство - пусть минимальное - у консерваторов и социал-демократов все-таки окажется.

Однако реалистичность возобновления "большой коалиции" да к тому же со сменой ролей крайне мала. Во-первых, потому, что правительство в таком составе жителям Германии изрядно надоело, такая коалиция в опросах наименее желанна, ее рейтинг ниже 10 процентов. А, во-вторых, трудно себе представить, что консерваторы, избалованные непрерывными 16 годами во главе правительства, теперь согласятся на вторые роли и что кандидат ХДС в канцлеры Армин Лашет (Armin Laschet) пойдет в замы к социал-демократу. Да и кандидат СДПГ на пост главы кабинета министров Олаф Шольц (Olaf Scholz) вполне однозначно заявил, что консерваторам пошла бы на пользу пауза в оппозиции.

Воздушные шары с надписями ХДС и СДПГ

Правительственный союз консерваторов (CDU) и социал-демократов (SPD) называют в Германии "большой коалицией"

У ХДС только один вариант остаться у власти - "Ямайка"?

Так что, скорее всего, следующее правительство Германии будет уже трехпартийным. При этом реалистичный вариант, при котором канцлером мог бы остаться консерватор, только один.

Армин Лашет в категоричной форме исключает какое бы то ни было сотрудничество как с правопопулистской "Альтернативой для Германии", так и с посткоммунистической Левой партией. То есть, его партнерами могут быть только "зеленые" и либеральная СвДП. По политическим цветам этих трех партий - черный ХДС, зеленый и желтые либералы - такой союз соответствует цветам государственного флага Ямайки.

"Ямайка" в Германии чуть было не состоялась уже по итогам прежних выборов 2017 года. Создание такой коалиции сорвалось из-за неуступчивых позиций на переговорах о ее формировании "зеленых" с одной, и либералов, - с другой стороны. Четыре года в оппозиции могли и тех, и других сделать более сговорчивыми. А была бы на то воля руководящего состава немецкой экономики и ответственных за принятие решений высокопоставленных чиновников, то, как показал опрос среди таких избирателей, именно "Ямайка" и была бы оптимальным для Германии вариантом правящей коалиции.

Какими стали бы последствия для политики Германии в отношении России? Из всех парламентских партий "зеленые" занимают, пожалуй, самую критичную и непримиримую позицию в этом вопросе - будь то аннексия Крыма, поставки немецких вооружений Украине, отказ от "Северного потока - 2", отравление и осуждение Алексея Навального, санкции.

Партийные названия и цвета ХДС/ХСС, СвДП и зеленых

Союз ХДС/ХСС с СвДП и "зелеными" - единственная возможность консерваторов остаться у власти

Отношение либералов к российской политике тоже весьма критичное, но не столь радикальное. Крымскую проблему они предлагают отложить на неопределенное время как с Турецкой Республикой Северного Кипра, от "Северного потока - 2" не отказываться, но достичь по этому вопросу компромисса с партнерами по ЕС и с Украиной, а санкции в отношении России вводить точечные против соратников Владимира Путина, а не экономические. Это логично, учитывая тот факт, что СвДП считается партией, отстаивающей интересы крупного бизнеса.

На фоне резко критического отношения и консерваторов к нарушению Россией международного права и прав человека внутри страны можно ожидать, что берлинская "Ямайка" стала бы проводить в отношении России еще более жесткую политику, чем правительство Ангелы Меркель.

"Светофор" или красно-зелено-красная коалиция

У Олафа Шольца выбор шире. Если СДПГ и в самом деле займет первое место 26 сентября, то формирование правительства будет поручено именно ему. Реалистичными считаются два варианта: тройственный союз с либералами и "зелеными" (так называемый "светофор" - красный, желтый, зеленый) или две красные партии - СДПГ и Левая - с "зелеными".

На земельном уровне в Германии существует и та, и другая коалиция. В Рейнланд-Пфальце, например, правит "светофор", а в Берлине, имеющем статус одной из 16 федеральных земель, социал-демократический бургомистр делит власть с представителями "зеленых" и посткоммунистами из Левой партии.

В случае со "светофором" можно ожидать, что политика Берлина в отношении России будет примерно такой же, как и в случае с "Ямайкой" - с минимальной поправкой на то обстоятельство, что при всем критическом подходе и социал-демократов к внешней и внутренней политике Кремля, они все же больше, чем консерваторы, склонны к диалогу и учету интересов России в соответствие с заветами "новой восточной политики" социал-демократического канцлера Вилли Брандта (Willy Brandt).

Но еще больше понимания и терпимого отношения Москва могла бы получить в случае участия в будущем правительстве Германии Левой партии. Посткоммунисты обеими руками за "Северный поток - 2", скорейший ввод уже построенного газопровода в эксплуатацию и отмену антироссийских санкций.

В числе программных установок Левой партии - роспуск НАТО или по меньшей мере выход Германии из военной структуры блока, прекращение зарубежных миссий бундесвера, отказ от военного сотрудничества в рамках ЕС, запрет на экспорт вооружений странами-членами Евросоюза, ограничение полномочий Еврокомиссии и создание общеевропейской системы безопасности с участием России.

Прагматики в руководстве Левой партии дают понять, что их программные установки - не догма, некоторыми их них, например, требованием выхода из НАТО, можно и поступиться в обмен на согласие партнеров по коалиционным переговорам пойти им навстречу в социальной тематике.

Чисто математически из шести представленных в бундестаге партий можно сложить еще много разных вариантов правительственной коалиции. Но политически реалистичны только перечисленные.

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    Автор: Максим Нелюбин


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