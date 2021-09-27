 Крупные партии ФРГ после выборов борются за малые для создания коалиции | Новости из Германии о Германии | DW | 27.09.2021

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Германия

Крупные партии ФРГ после выборов борются за малые для создания коалиции

Две крупные политические силы Германии не намерены объединяться для создания правительственной коалиции. СДПГ и блок ХДС/ХСС намерены привлечь на свою сторону "зеленых" и либералов.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) - победитель выборов в бундестаг 2021 года

Социал-демократическая партия Германии - победитель выборов в бундестаг 2021 года

После выборов в бундестаг, прошедших 26 сентября, партии в ФРГ готовятся к предварительным консультациям по созданию правительственной коалиции и к последующим переговорам на эту тему. Крупные политические объединения - Социал-демократическая партия (СДПГ) и блок ХДС/ХСС, надеются привлечь на свою сторону малые партии: "зеленых" и Свободную демократическую партию (СвДП).

Кандидат в канцлеры от набравшей на выборах наибольшее число голосов СДПГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в понедельник, 27 сентября, расценил итоги голосования как однозначный мандат на коалиционное правительство в составе социал-демократов, либералов из СвДП и "Союза-90/Зеленых". Избиратели высказались очень ясно, заявил Шольц, уточнив, что именно эти три партии набрали голоса по сравнению с предыдущими парламентскими выборами и поэтому именно они должны войти в новое правительство.

ХДС/ХСС выступает за "Ямайку"

Руководство Христианско-демократического союза (ХДС) в свою очередь выступает за формирование так называемой коалиции "Ямайка" - по традиционным цветам партий консерваторов, "зеленых" и либералов. Так, зампредседателя консервативного ХДС Юлия Клёкнер (Julia Klöckner) высказалась за "серьезные предварительные консультации" также с "Союзом-90/Зеленые" и Свободной демократической партией. В таком варианте она видит возможность создать стабильное правительство.

Между тем сами "зеленые" и либералы пока не определились, с кем они готовы создать коалицию, переговоры между ними о возможных компромиссах и совпадающих интересах, по словам члена президиума СвДП Марко Бушмана (Marco Buschmann), еще не начались.

По результатам выборов в бундестаг СДПГ получит 206 места в парламенте, а блок ХДС/ХСС - 196. Поскольку ни те, ни другие не набрали абсолютного большинства в бундестаге, то должно быть создано коалиционное правительство. Однако о формировании "большой коалиции" с участием социал-демократов и консерваторов речь не идет.

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  • Портрет Ангелы Меркель в китайском журнале

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  • Портрет Ангелы Меркель в журнале New Statesman

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  • Портрет Ангелы Меркель в журнале Spiegel

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    Добрая Ангела

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  • Портрет Ангелы Меркель в журнале Point

    Многогранная Меркель

    Жаль, что не француженка

    Суровый имидж Ангелы Меркель времен кризиса еврокризиса остался в прошлом. Теперь международная пресса подчеркивает ее человечность. В 2015 году французский журнал Le Point вышел с заголовком: "Невероятная мадам Меркель. Если бы только она была француженкой..." и констатирует ее метаморфозу из "строгой" в "щедрую" мадам.

  • Портрет Ангелы Меркель в журнале Time

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  • Портреты Ангелы Меркель в немецких газетах и журналах

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  • Обложка книги Канцлер. Портрет эпохи

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    Автор: Беттина Бауман, Элла Володина


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