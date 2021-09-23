 Выборы в Германии, или Когда наступит Mexit? | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 24.09.2021

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Германия

Выборы в Германии, или Когда наступит Mexit?

Ангела Меркель не баллотируется на выборах в бундестаг 26 сентября. Но пост канцлера ФРГ она покинет только после формирования нового правительства. Mexit наступит, но не сразу, констатирует Сергей Елкин.

Карикатура Сергея Елкина к выборам в бундестаг: Ангела Меркель открывает дверь с надписью Mexit и говорит: Да-да, я уже почти ушла.

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