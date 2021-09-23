Выборы в Германии, или Когда наступит Mexit?

Ангела Меркель не баллотируется на выборах в бундестаг 26 сентября. Но пост канцлера ФРГ она покинет только после формирования нового правительства. Mexit наступит, но не сразу, констатирует Сергей Елкин.
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После выборов в бундестаг 26 сентября Ангела Меркель уйдет с поста канцлера ФРГ. Бывший президент и экс-премьер РФ Дмитрий Медведев поделился с DW своими впечатлениями об общении с ней.