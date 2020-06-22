Как Германию - в том числе от России - хотят защищать немецкие "зеленые"

Если бы выборы в Германии состоялись в ближайшее воскресенье, то большинство голосов в бундестаге набрала бы партия "Союз-90"/"зеленые", а кандидат партии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) могла бы стать следующим канцлером ФРГ. После выдвижения Бербок кандидатом в канцлеры "зеленые" лидируют в соцопросах. Партия когда-то участвовала в правительственной коалиции - при канцлере Герхарде Шрёдере (Gerhard Schröder), но была лишь "младшим" партнером социал-демократов. Победа "зеленых" в сентябре 2021 года означала бы не только политическую сенсацию, но и привела бы к значительным переменам во внешней политике ФРГ.
Главное предвыборное обещание Анналены Бербок - обеспечить "изменения" политического курса Берлина. Что это означает во внешней политике и политике безопасности Германии? Этому вопросу была посвящена часовая дискуссия между Бербок и Эккерхардом Брозе (Ekkehard Brose), немецким дипломатом и президентом Федеральной академии политики безопасности (Bundesakademie für Sicherheitspolitik, BAKS). Встреча состоялась в понедельник, 3 мая, и стала центральным событием форума по теме политики безопасности DFS2021, организованного BAKS.
"Внешняя политика ФРГ может быть только общеевропейской"
Мир изменился, и кибератаки сегодня - угроза для безопасности не меньшая и куда более реальная, чем страх перед бомбардировками. А ухудшение климатических условий грозит безопасности Европы не меньше войн, конфликты между либеральными и авторитарными обществами обострились - так формулирует основные угрозы для безопасности Анналена Бербок. На этом фоне Германия, уверена лидер "зеленых", обязана стратегически пересмотреть всю свою политику безопасности и внешнюю политику, которая должна стать "активной" и "только общеевропейской".
Президент немецкой Федеральной академии политики безопасности Эккехард Брозе
Что она имеет в виду, кандидат в канцлеры объяснила на примере отношений Евросоюза с Россией, раскритиковав европейскую политику за пассивность. "Мы видим, что происходит, когда немецкая, она же европейская, политика скорее реагирует вместо того, чтобы активно действовать - мы видели это во время событий в Крыму (в 2014 году - Ред.) и в Нагорном Карабахе", - заявила Бербок. Когда ЕС бездействует, то "вакуум заполняют другие, в Карабахе это были Турция и Россия". По ее словам, в подобных конфликтах находит выражение соперничество между "либеральными демократиями" и "авторитарными" государствами.
Кибератаки сегодня это вчерашние бомбардировки?
Германии необходимо перехватить внешнеполитическую инициативу, уверена Бербок. Но каким образом? По ее убеждению, это возможно благодаря определению общеевропейских стратегических целей - в том числе в сфере безопасности. Бербок, в частности, коснулась темы предвыборной кампании, по которой высказываются все трое кандидатов в канцлеры ФРГ - обязательств стран-членов НАТО к 2024 году повысить расходы на оборону до двух процентов ВВП. За поставленную планку Бербок предлагает не держаться. Также неразумно, по ее убеждению, просто повышать расходы: "От того, что мы вольем деньги в бочку, в дне которой есть дыры, у нас не станет больше безопасности", - заметила Бербок.
Здание Федеральной академии политики безопасности в Берлине
Именно так, по ее мнению, поступало действующее правительство ФРГ. За последние десять лет расходы на оборону выросли, но тем не менее треть вертолетов и танков бундесвера все равно не пригодны к эксплуатации, выступила с критикой лидер "зеленых". К тому же, слишком мало учитывается фактор современных угроз, к которым Бербок отнесла агрессию России против Украины, возникновение террористического квази-государства ИГ и кибератаки. Инфраструктура немецкой земли Бранденбург в последние недели испытывает перегрузки из-за усилившихся кибератак, которые она сравнила с бомбардировками. Поэтому Берлин, по ее мнению, должен определить стратегические цели политики безопасности, к которым она как сторонник защиты экологии относит и климатические вызовы.
Вывезти ядерное оружие из ФРГ? В обмен на отвод сил в Калининграде
"Зеленые" в своей предвыборной повестке предлагают поставить вопрос о выводе ядерного оружия США с территории Германии - в рамках международных усилий по ядерному разоружению. США и Россия в 2021 году продлили действие договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) и собираются в течение ближайших лет начать переговоры о ядерном разоружении.
Европейские члены НАТО могли бы внести свой вклад в успех этих переговоров, уверена Бербок. "Если мы заговорим о ядерном оружии в Германии, то российской стороне можно было бы сказать: а что с вашим арсеналом в Калининграде? Это же тот вопрос, который очень волнует балтийских и польских партнеров", - заявила кандидат от партии "зеленых". Также Бербок призвала европейских членов трансатлантического альянса задуматься о стратегическом повороте в обращении с ядерным оружием и взять на себя обязательство, что "мы не будем первыми наносить ядерный удар". До сих пор НАТО оставляет за собой такое право.
"Северный поток - 2" при Бербок останется просто трубой
Дискуссия в BAKS коснулась и безусловно самой острой темы германо-российского сотрудничества последних лет: газопровода "Северный поток - 2". Немецкие "зеленые", напомнила их лидер, с самого начала выступали против проекта не только по экологическим соображениям, но и потому, что "этот газопровод используется для изоляции Украины", - заявила Анналена Бербок. Она напомнила, что в результате российской агрессии против Украины Евросоюз принял "осознанное общее решение" сократить зависимость от российских энергоресурсов и начал вводить санкции в отношении российского руководства за действия на востоке Украины.
На этом фоне правительство ФРГ совершило, по ее словам, "к сожалению, фатальную" ошибку тем, что "вопреки общеевропейской позиции продолжало утверждать, что "Северный поток - 2" - чисто экономический проект". Она уверена, что позиция ФРГ саботирует и ослабляет общеевропейскую позицию по отношению к России и делает невозможным для Украины "полагаться на то, что Европа - на ее стороне".
Вместе с тем Бербок дала понять, что "зеленые" настроены прагматично и готовы к компромиссу по "Северному потоку - 2", который в настоящее время активно обсуждается как в Берлине, так и в Вашингтоне - завершение и замораживание проекта. Так, на вопрос президента BAKS Эккехарда Брозе, не было бы "разумно достроить" уже практически готовый газопровод, но не использовать его, Анналена Бербок ответила, что это "было бы даже очень разумно". Одновременно с этим Бербок предложила подумать об укреплении украинских позиций на энергорынке ЕС тем, чтобы в отдаленном будущем использовать имеющуюся общую газовую инфраструктуру для транспортировки по ней "зеленого" водорода - топлива, которое рассматривается как экологически чистая альтернатива традиционным полезным ископаемым нефти и газу.
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