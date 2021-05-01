 Выборы в бундестаг: ″зеленые″ по опросам опережают партию Меркель | Новости из Германии о Германии | DW | 02.05.2021

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Германия

Выборы в бундестаг: "зеленые" по опросам опережают партию Меркель

27 процентов избирателей ФРГ готовы поддержать на выборах бундестага "зеленых", а блок ХДС/ХСС - 24 процента, говорят результаты соцопроса института Kantar для Bild am Sonntag.

Кандидат в канцлеры от зеленых на выборах в бундестаг в сентябре 2021 года - Анналена Бербок

Кандидат в канцлеры от "зеленых" - Анналена Бербок

Партия "Союз-90"/"зеленые", которая в данный момент находится в германском бундестаге на скамье оппозиции, опережает входящий в правящую коалицию блок из партий Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС), к которому принадлежит и канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). Как следует из опубликованных в воскресенье, 2 мая, результатов опроса социологического института Kantar, проведенного по заказу издания Bild am Sonntag, "зеленым" свои симпатии на выборах готовы отдать 27% избирателей в Германии, а блоку ХДС/ХСС - 24%.

В то же время другой социологический институт - INSA - опубликовал данные опроса от 27 апреля, согласно которым "зеленых" и блок ХДС/ХСС готово поддержать равное число избирателей - по 23%. Далее следуют социал-демократы, также входящие сейчас в правящую коалицию. По данным Kantar, Социал-демократической партии Германии (СДПГ) отдают предпочтение 15% избирателей, а по данным INSA - 16%. 

Популисты из партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), записавшие в свою предвыборную программу требования об отказе ФРГ от валюты евро и выходе страны из Евросоюза, на данный момент набирают, по данным опросов, от 10 (Kantar) до 12% (INSA).

Кто претендует в Германии на пост канцлера

К сегодняшнему дню в Германии четыре партии определились с кандидатами на пост канцлера в случае своей победы на выборах в бундестаг. В блоке ХДС/ХСС - это глава правительства федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет (Armin Laschet), в партии СДПГ - действующий министр финансов ФРГ, вице-канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz), у "зеленых" - сопредседательница партии Анналена Бербок (Annalena Baerbock).

Согласно опросу INSA от 30 апреля, проведенному для Bild am Sonntag, на прямых выборах канцлера Анналена Бербок добилась бы большего успеха, чем ее конкуренты. 26% проголосовали бы за нее, 16% - за Шольца и 15% - за Лашета. 

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    Автор: Ксения Сафронова


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