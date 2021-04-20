Армин Лашет официально стал кандидатом в канцлеры ФРГ от блока ХДС/ХСС

Кандидатом на пост канцлера ФРГ от блока немецких консерваторов официально стал Армин Лашет (Armin Laschet) - премьер-министр земли Северный Рейн - Вестфалия и председатель Христианско-демократического союза (ХДС). Решение принято по итогам заседания парламентской фракции ХДС/ХСС во вторник, 20 апреля. Лашет возглавит предвыборную кампанию блока на выборах в бундестаг, заявило ранее руководство партии. Сам Армин Лашет подчеркнул, что такое решение стало возможным благодаря второй партии блока - Христианско-социальному союзу (ХСС), в особенности его председателю Маркусу Зёдеру (Markus Söder), который соперничал с ним за право выдвижения.
Меркель поздравила Лашета
Канцлер ФРГ, член ХДС Ангела Меркель поздравила Лашета с выдвижением. "Я рада предстоящему сотрудничеству в ближайшие месяцы", - заявила Меркель через официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта (Steffen Seibert). Лашета также поздравили кандидаты в канцлеры ФРГ от партий социал-демократов и "зеленых" Олаф Шольц (Olaf Scholz) и Анналена Бербок (Annalena Baerbock).
Ранее в тот же день председатель ХСС, премьер Баварии Маркус Зёдер заявил, что уважает решение правления ХДС выдвинуть на эту позицию председателя партии христианских демократов. "Я держу данное мною ранее слово", - сказал он и сообщил, что уже поздравил Лашета по телефону.
Армина Лашета поддержало правление ХДС
Накануне поздним вечером на экстренном заседании федерального правления ХДС большинство имеющих право голоса членов поддержали кандидатуру Лашета, за него высказался 31 участник тайного онлайн-голосования (77,5 процента). Девять голосов (22,5 процента) было отдано за Зёдера, шесть человек воздержались. После нескольких недель борьбы внутри консервативного блока Зёдер предоставил ХДС право окончательного решения о едином кандидате от ХДС/ХСС на пост главы правительства. Такое решение может принять только ХДС как более крупный из двух членов блока, заявил он по окончании заседания президиума своей партии в Мюнхене.
В октябре 2018 года Ангела Меркель заявила, что не будет участвовать в избирательной кампании на следующих парламентских выборах. Выборы в бундестаг состоятся 26 сентября. Рейтинг ХДС/ХСС в последние недели падает, в том числе на фоне скандала вокруг закупок медицинских масок.
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Автор: Александра Елкина