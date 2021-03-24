Правые популисты в ФРГ представили программу на выборы в бундестаг

Партия правых популистов "Альтернатива для Германии" ("АдГ") в воскресенье, 11 апреля, на федеральном съезде в Дрездене представила программу, с которой она собирается бороться за места в бундестаге в сентябре текущего года.

Одним из основных требований в этом документе значится вывод ФРГ из состава Евросоюза. "Мы считаем необходимым выход Германии из состава ЕС и основание нового европейского сообщества на основе единых интересов и единой экономики", - говорится в предвыборной программе партии "Альтернатива для Германии" в этой связи.

Далее в документе оговаривается, что партия будет выступать за запрет переселения в Германию любых родственников принятых в стране беженцев. Этот пункт особенно поддержал представитель крайнего правого крыла партии Бьёрн Хёке (Bjorn Höke). Кроме того, "АдГ" считает необходимым восстановление ограждений на границах страны и возобновление контроля документов при их пересечении.

Критика политики правительства во время пандемии

Другим важным пунктом предвыборной программы правых популистов стала резкая критика политики нынешнего правительства по борьбе с пандемией коронавируса. Так, в резолюции, посвященной этой теме, партия требует прекращения режима локдауна, действующего в Германии с середины декабря 2020 года. Руководство страны члены "АдГ" обвинили в проведении "политики страха". Партия отвергает косвенное принуждение к прививкам и прохождению тестов на коронавирус, а также общего принципа необходимости ношения защитных масок.

Кроме того, предвыборная программа содержит известные из предыдущих кампаний "АдГ" требования проводить референдумы по важным политическим вопросам, отказаться от валюты евро и запретить в Германии строительство минаретов.

Сообщается, что эта программа была одобрена единогласно. Тем не менее до сих пор не ясно, какие кандидаты возглавят партийный список в предвыборной гонке. Ожидается, что ответ на этот вопрос будет получен после проведения опроса всех членов партии. Девизом "АдГ" во время избирательной кампании станет фраза: "Германия. Только нормально".

Перспективы "АдГ" на выборах бундестага в 2021 году

Согласно последним опросам, партия "Альтернатива для Германии" может рассчитывать на выборах бундестага, запланированных на 26 сентября, на 10-12 процентов голосов избирателей. Для сравнения: партия канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel), уже заявившей о том, что она больше не будет выставлять свою кандидатуру на пост главы правительства, может набрать около 27 процентов голосов.

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