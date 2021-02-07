 Министр экономики Германии призвал не связывать ″Северный поток - 2″ и Навального | Новости из Германии о Европе | DW | 25.04.2021

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Европа

Министр экономики Германии призвал не связывать "Северный поток - 2" и Навального

Будущее газопровода не должно зависеть от отдельных вопросов прав человека в России, считает министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер.

Трубы для Северного потока - 2 в германском Лубмине

Завершение строительства газопровода "Северный поток - 2" не следует увязывать с делом российского оппозиционера Алексея Навального. Такую точку зрения министра экономики и энергетики Германии Петера Альтмайера (Peter Altmaier) издания медиагруппы Funke приводят в воскресенье, 25 апреля. Принимать решения по проекту следует независимо от отдельных случаев, связанных с правами человека, считает министр.

При этом Альтмайер призвал Россию соблюдать международные стандарты прав человека и в случае с политиком, помещенным в исправительную колонию во Владимирской области. Немедленное освобождение Навального стало бы лучшим решением ситуации, считает немецкий министр.

Против строительства газопровода активно выступают США, Украина и балтийские страны, которые опасаются усиления влияния России на европейском энергетическом рынке. В то же время правительство ФРГ поддерживает "Северный поток - 2", хотя в стране есть и немало его критиков.

Преследование оппозиционера в России

Алексей Навальный был задержан в середине января сразу после возвращения из Германии, где проходил лечение и реабилитацию после отравления его в России боевым веществом семейства "Новичок". Суд в Москве 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев. Он находится в исправительной колонии во Владимирской области.

Политик с 31 марта более 3 недель держал голодовку в знак протеста против недопуска к нему врачей. По всей России 21 апреля прошли массовые акции с требованием освободить Навального, а также предоставить ему надлежащее медицинское обслуживание. На следующий день лечащие врачи оппозиционера сообщили, что их пациента на фоне поддержки мирового сообщества и общественного мнения еще 20 апреля, перевели в гражданскую больницу города Владимира.

ЕС, США, Великобритания и страны Балтии призывали российские власти обеспечить политика надлежащим медицинским обслуживанием и позволить ему общаться с адвокатами. Запад настаивает на немедленном и безоговорочном освобождении Навального и полном расследовании его отравления.

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  • Во Владивостоке акция солидарности началась ровно в полдень по Москве, то есть совпала по времени с началом оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. В пиковый момент число участников акции протеста составило 400–500 человек. В ходе шествия полицейские через громкоговорители предупреждали оппозиционеров о незаконности их действий, но никого задерживать не стали.

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  • В Хабаровске центр города был заполнены грузовиками с ОМОНом. Даже обычные полицейские вышли в шлемах и бронежилетах. Основным местом митинга стала площадь Ленина. В назначенное время люди рассредоточились по площади и гуляли небольшими группами. Люди скандировали Врача к Навальному!, Свободу Фургалу!. Полиция задержала трех митингующих.

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    Автор: Вадим Шаталин


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