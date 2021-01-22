 Парламент РФ ратифицировал соглашение с США о продлении ДСНВ | Новости из Германии о России | DW | 27.01.2021

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Россия

Парламент РФ ратифицировал соглашение с США о продлении ДСНВ

После достижения накануне Путиным и Байденом договоренности о продлении на пять лет договора СНВ-3 за ратификацию проголосовали Госдума и Совет Федерации.

Государственная дума РФ

Государственная дума РФ

Государственная дума и Совет Федерации РФ ратифицировали соглашение о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3) с Соединенными Штатами на пять лет - до февраля 2026 года. В среду, 27 января, депутаты, а затем сенаторы одобрили состоявшийся накануне обмен нотами о достижении соответствующей договоренности. Закон о ратификации вступит в силу со дня официального опубликования.

Накануне вечером президент РФ Владимир Путин внес законопроект о продлении ДСНВ в парламент. Затем его рассмотрели и проголосовали за одобрение профильные комитеты обеих палат.

Москва заявила о продлении договора СНВ-3 на своих условиях

Между тем замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопросы журналистов 27 января, заявил, что Москва договорилась о продлении ДСНВ без предварительных условий, на чем и настаивала в переговорах с США. "На наших условиях<…> На пять лет без предварительных условий, без любых дополнений, без каких бы то ни было "довесков", - заявил он.

Одновременно Рябков сообщил, что накануне обменялся нотами, закрепляющими договоренность о продлении ДСНВ на пять лет с послом США в РФ Джоном Салливаном. По его словам, решение продлить договор является взаимовыгодным и единственно правильным. "У нас появляется значительный запас времени для того, чтобы запустить и провести углубленные двусторонние переговоры по всему комплексу вопросов, влияющих на стратегическую стабильность, обеспечить безопасность нашего государства на длительный период вперед", - указал он далее.

Дальнейшего продления не предусмотрено

При этом дальнейшего продления срока действия ДСНВ не предусмотрено, добавил Рябков. "То есть в любом случае мы должны найти что-то другое, выработать что-то на замену", - указал он. Вместе с тем у Россия и США имеют право досрочного выхода из СНВ-3 в случае угрозы безопасности, отметил он. "Но ещё раз подчеркиваю: мы этого не хотим, и мы будем работать в пользу укрепления режима контроля над вооружениями через новые переговоры с США", - заявил российский дипломат.

Между тем МИД РФ сообщил, что графика проведения консультаций с США по вопросу стратегической стабильности пока нет. "Рассчитываем, что, когда сформируется внешняя политическая команда в Вашингтоне, мы достаточно оперативно проконсультируемся и затем эти переговоры могут быть запущены", - указал Рябков.

О продлении ДСНВ договорились накануне Путин и Байден

Накануне состоялся первый телефонный разговор Путина и нового президента США Джо Байдена. Пресс-служба Кремля сообщила, что стороны отметили обмен дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению ДСНВ. В Белом доме отметили, что стороны намерены продлить основополагающий договор в сфере контроля за ядерными вооружениями на пять лет. Сообщается также, что российские и американские эксперты "будут работать в срочном порядке, чтобы завершить продление к 5 февраля".

Договор СНВ-3 между Россией и Соединенными Штатами, подписанный в 2010 году, вступил в силу 5 февраля 2011 года и истекает в феврале 2021-го. Он предусматривает сокращение развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков - до 700 единиц, а также развернутых и неразвернутых пусковых установок - до 800 единиц. Соглашение обязывает стороны обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей.

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    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


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О чем предстоит договариваться Путину и Байдену

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