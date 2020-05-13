 В бундесвере отвергли критику боевых дронов из-за войны в Карабахе | Новости из Германии о Германии | DW | 03.01.2021

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Германия

В бундесвере отвергли критику боевых дронов из-за войны в Карабахе

Генеральный инспектор бундесвера считает, что не надо отказываться от беспилотников из-за того, как их применяли в Нагорном Карабахе. Ранее социал-демократы заблокировали закупку.

Беспилотник Heron TP израильского производства

Беспилотник Heron TP израильского производства

Генеральный инспектор вооруженных сил ФРГ Эберхард Цорн (Eberhard Zorn) не разделяет обеспокоенности Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в вопросе о снабжении бундесвера боевыми беспилотными летательными аппаратами. Об этом Цорн заявил в интервью газете Welt am Sonntag, которое газета публикует в воскресенье, 3 января.

"Военная потребность в вооруженных беспилотниках, на мой взгляд, остается неизменной. И не когда-либо (в перспективе. - Ред.), а именно в ходе зарубежных миссий, которые мы осуществляем сегодня", - отметил Цорн. Подобные аппараты необходимы для улучшения защиты солдат с воздуха и их оперативного потенциала на местах, подчеркнул он.

В декабре 2020 года СДПГ - партнер консерваторов по правящей коалиции в Германии - отказалась одобрить закупку новых вооруженных дронов. Событием, которое заставило социал-демократов принять такое решение, стал конфликт в Нагорном Карабахе и "война дронов", которую вели Армения и Азербайджан, заявила заместитель председателя парламентской фракции СДПГ Габриэла Хайнрих (Gabriela Heinrich). "Впервые в истории исход вооруженного конфликта решило исключительно использование беспилотников", - говорила она.

Цорн: бундесвер не использует дроны так, как это делалось в Карабахе

Эберхард Цорн же уверен, что конфликт в Карабахе не должен ставить под сомнение закупку беспилотников для бундесвера. "В Нагорном Карабахе вооруженные дроны использовались в качестве наступательного оружия. А применение вооруженных беспилотников бундесвером регулировалось бы четкими правилами, которые наш парламент ранее утвердил и прописал в соответствующем мандате", - подчеркнул генинспектор. Он добавил, что в немецкой армии не будут использовать дроны так, как это делалось в карабахском конфликте.

В последнее время Минобороны ФРГ по просьбе социал-демократов неоднократно выступало инициатором дискуссий по вопросу вооружения дронов. К участию в них приглашались военнослужащие, правозащитники, политики и эксперты в области обороны. В этой связи на декабрьский демарш СДПГ с явным раздражением отреагировала министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kamp-Karrenbauer). Так, 9 декабря 2020 года во время дебатов в бундестаге по оборонному бюджету она заявила: "Аргумент "мы не обсуждали этот вопрос" не учитывается - мы уже восемь лет обсуждаем этот вопрос".

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    Автор: Наталья Позднякова, Михаил Бушуев


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