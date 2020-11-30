Немецкие экологи продолжают борьбу против достройки "Северного потока - 2"

Немецкий союз охраны природы и биоразнообразия (NABU) подал иск в административный суд Гамбурга против строительства спорного газопровода "Северный поток – 2" в исключительной экономической зоне Германии. Об этом сообщила пресс-служба экологической организации в понедельник, 3 апреля.

В NABU напомнили, что в начале апреля Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии (BSH) отклонило возражения экологов по поводу разрешения на строительство последнего участка газопровода. В частности, в ведомстве утверждали, что участок протяженностью около 16,5 км проходит по краю птичьего заповедника и, следовательно, не имеет большого значения для некоторых видов птиц, останавливающихся там для отдыха. "Следовательно, единственный способ ограничить ущерб Балтийскому морю - это подать в суд", - заявили экологи. Они также отметили, что "Северный поток - 2" непосредственно разрушает места обитания на морском дне на площади более 16 футбольных полей.

Иск против строительства газопровода в апреле в административный суд Гамбурга подала также экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH). Пресс-секретарь BSH сообщила агентству dpa, что на время рассмотрения исков двух природоохранных организаций приостанавливается действие выданного ведомством разрешения на строительствопоследнего участка газопровода.

Газопровод почти достроен

Проектная компания Nord Stream 2 AG впервые после возобновления стройки обнародовала точные данные о ходе трубоукладки: "На 31 марта уложено 2339 км (из 2460 км), или 95% газопровода "Северный поток - 2". Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяжённости газопровода".

Против строительства газопровода активно выступают США, Украина и Балтийские страны, которые опасаются усиления влияния России на европейском энергетическом рынке. В то же время правительство ФРГ поддерживает проект.

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