Немецкие экологи подали иск против завершения проекта "Северного потока - 2"

Немецкие экологи подали иск против завершения спорного проекта строительства газопровода "Северный поток - 2" из России в Германию. Во вторник, 13 апреля, природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) сообщила, что оспорила в административном суде Гамбурга разрешение на строительные работы, выданное Федеральным ведомством по морскому судоходству и гидрографии (BSH).

Экологи отметили, что власти Германии не проверили, имеется ли у страны потребность в увеличении поставок газа, а также вероятное воздействие нового газопровода на климат. Поэтому организация приняла решение внести иск.

Экологи намерены использовать все юридические возможности

"Германия не нуждается в гигантском газопроводе, который будет производить 100 миллионов тонн CO₂ в год. Этот трубопровод является крупнейшим в Европе проектом для использования ископаемых источников энергии, что находится в явном противоречии с целями в области защиты климата", - заявил глава DUH Саша Мюллер-Креннер (Sascha Müller-Kraenner). Он предупредил, что его организация намерена использовать все юридические возможности для того, чтобы остановить строительство СП-2 в немецких территориальных водах.

Пресс-секретарь гамбургского суда подтвердил получение жалобы. Когда можно ожидать судебное решение, пока неизвестно.

Немецкое ведомство разрешило дальнейшее строительство

В начале апреля Федеральное ведомство по морскому судоходству и гидрографии отклонило возражения Немецкого союза охраны природы и биоразнообразия (NABU) и организации Deutsche Umwelthilfe "после тщательного их изучения", оставив в силе разрешение на дальнейшую прокладку газопровода. Экологи опротестовали выданное в январе BSH разрешение на дальнейшую прокладку газопровода в период с конца сентября до конца мая. Оно касается прокладки труб на участке протяженностью 16,5 километра в экономической зоне ФРГ в Балтийском море.

Трубоукладочные работы будут иметь негативные последствия для морской экосистемы и заповедной зоны для птиц в этом районе, уверены экологи. BHS считает, что значительных негативных последствий для морской экосистемы и заповедной для птиц зоны в Померанской бухте можно не опасаться.

Газопровод почти построен

Проектная компания Nord Stream 2 AG впервые после возобновления стройки обнародовала точные данные о ходе трубоукладки: "На 31 марта уложено 2339 км (из 2460 км), или 95% газопровода "Северный поток - 2". Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяжённости газопровода".

Против строительства газопровода активно выступают США, а также Украина и Балтийские страны, которые опасаются усиления влияния России на европейском энергетическом рынке. В то же время правительство ФРГ поддерживает этот проект.

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