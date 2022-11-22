"Петербургский диалог" объявил о роспуске форума

Почти наверняка это было самое краткое сообщение для прессы от "Петербургского диалога" за всю его историю - известие о том, что в первом квартале 2023 года некогда самая важная площадка для развития германо-российских отношений будет расформирована. Решение о роспуске было принято 22 ноября на внеочередном заседании по запросу правления "Петербургского диалога". "Ввиду преступной агрессивной войны и враждебной позиции по отношении к западным демократиям диалог в этом формате более невозможен", - говорится в заявлении. Россия в тексте пресс-релиза не упомянута.

Сюрпризом роспуск "Петербургского диалога" не стал: контакты по линии данного форума по обмену мнениями между немецким и российским гражданскими обществами ослабли в последние годы и были полностью заморожены еще с июля 2021 года. Немецкая сторона ответила таким образом на решение Генеральной прокуратуры РФ, которая объявила "нежелательными" в России три немецкие неправительственные организации, а именно Deutsch-Russischer Austausch e.V. ("Немецко-русский обмен"), Zentrum Liberale Moderne GmbH ("Центр либеральной современности"), а также Forum Russischsprachiger Europäer e.V. ("Форум русскоязычных европейцев"). На минувших выходных еженедельник Der Spiegel уже сообщил, что все готово к роспуску и требуется только утвердить его.

"Петербургский диалог" - детище Шрёдера и Путина

С 2002 по 2009 год российский Координационный комитет возглавлял Михаил Горбачев Фото: Armin Weigel/dpa/picture alliance

Решение от 22 ноября ставит крест на личном проекте президента РФ Владимира Путина и тогдашнего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder), который они инициировали в 2001 году. "Петербургский диалог" был задуман под их патронатом как площадка для налаживания двусторонних отношений в политике, бизнесе и прежде всего для расширения контактов между представителями гражданского общества.

С обеих сторон работал Координационный комитет, с российской стороны с 2009 года сопредседателем "Петербургского диалога" был бывший премьер-министр РФ Виктор Зубков, с немецкой с 2015 года – экс-глава ведомства федерального канцлера Роланд Пофалла (Roland Pofalla). Финансировался "Петербургский диалог" на паритетных началах - правительствами и бизнес-сообществом двух стран.

Главным событием "Петербургского диалога" являлся так называемый форум представителей двух стран, который проводился ежегодно, начиная с апреля 2001 года и за исключением 2014 года, когда форум был отменен из-за аннексии Москвой полуострова Крым. Форум 2015 года в Потсдаме показал глубокие расхождения между двумя странами, в частности по вопросу ограничения прав и свобод в России и действий РФ в Украине. С российской стороны состав участников постепенно изменился, в него вошли сторонники ревизионистской политики Кремля, такие как депутат Госдумы Вячеслав Никонов.

В последующие годы между сторонами наметилось некоторое сближение, и на последнем форуме даже были надежды, что Россия и Германия сумеют вернуться к традиционному формату "Петербургского диалога", когда параллельно с форумом проходили межправительственные консультации. Но этого не произошло. В 2020 году форуму "Петербургского диалога" помешала пандемия коронавируса, следующий форум должен был пройти в октябре 2021 года в Калининграде, но так и не состоялся.

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