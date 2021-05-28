Немецкая сторона "Петербургского диалога" приостановила все совместные заседания

Немецкий оргкомитет форума гражданских обществ Германии и России "Петербургский диалог" заявил о приостановке на неопределенное время всех двусторонних мероприятий и заседаний германо-российских рабочих групп. Во вторник, 27 июля, сопредседатель форума с немецкой стороны Рональд Пофалла (Ronald Pofalla) сообщил, что данное решение связано с объявлением в России "нежелательными" организациями трех немецких НКО.

"Мы не можем смириться с тем, что некоторые наши организации-участники не имеют возможности выполнять свою работу в России, поскольку официально считаются "нежелательными" и вынуждены в случае нарушения ожидать серьезных штрафов. Российские партнеры "нежелательных зарубежных организаций" из-за сотрудничества с ними также могут подвергаться уголовному преследованию", - приводятся слова Пофаллы в заявлении немецкого оргкомитета "Петербургского диалога".

"Тяжелый удар для диалога гражданских обществ"

Ограничения, связанные с признанием организаций "нежелательными", стали "тяжелым ударом для диалога наших стран в области гражданского общества и уже только поэтому являются для нас неприемлемыми", указал немецкий политик. Одновременно Пофалла предложил российской стороне обменяться мнениями по данной проблеме в рамках совместного заседания правления "Петербургского диалога" в начале сентября.

С точки зрения немецкой стороны, двусторонние заседания и главное мероприятие "Петербургского диалога" в этом году могут состояться только в том случае, если в них смогут участвовать все организаций без всяких ограничений.

РФ признала "нежелательными" три немецких НКО

26 мая генпрокуратура РФ признала "нежелательными" в России три некоммерческие организации из Германии, заявив, что они "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации". Под запрет попало, в частности, объединение Deutsch-Russischer Austausch e.V. ("Немецко-русский обмен"), являющееся "общественной платформой для организации международных волонтерских, молодежных, экспертных, образовательных, активистских обменов самых разных форматов".

Вторая признанная "нежелательной" НКО - Zentrum Liberale Moderne GmbH ("Центр либеральной современности") - "независимый аналитический центр, дискуссионный форум и группа по организации проектов" в области изменения климата, борьбы с проявлениями расизма, проблем ближневосточного урегулирования. Кроме того, запрещена деятельность Форума русскоязычных европейцев (Forum Russischsprachiger Europäer e.V.), который считает своей целью "объединение живущих в Германии носителей русского языка и культуры, сторонников европейских либерально-демократических ценностей и противников путинской диктатуры, агрессии и пропаганды".

"Петербургский диалог" существует с 2001 года

Конференция форума гражданских обществ России и Германии "Петербургский диалог", инициированная президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним канцлером ФРГ Герхардом Шрёдером (Gerhard Schröder), проводится ежегодно с 2001 года. Исключение составлял 2014 год, когда форум был отменен из-за аннексии украинского полуострова Крым.

В последний раз мероприятие состоялось в 2019 году. В 2020 году "Петербургский диалог" отменили из-за пандемии коронавируса, следующий форум должен был состояться 14-15 октября 2021 года в Калининграде. Основной целью форума является углубление взаимопонимания между двумя странами, дальнейшее развитие сотрудничества и связей Германии и России.

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