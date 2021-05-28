 Немецкая сторона ″Петербургского диалога″ приостановила все совместные заседания | Новости из Германии о Германии | DW | 27.07.2021

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Германия

Немецкая сторона "Петербургского диалога" приостановила все совместные заседания

Немецкое правление "Петербургского диалога" назвало неприемлемым признание в РФ "нежелательными" трех немецких НКО. Решение стало "тяжелым ударом", заявил сопредседатель форума Пофалла.

Сопредседатель Петербургского диалога Рональд Пофалла

Сопредседатель "Петербургского диалога" Рональд Пофалла

Немецкий оргкомитет форума гражданских обществ Германии и России   "Петербургский диалог" заявил о приостановке на неопределенное время всех двусторонних мероприятий и заседаний германо-российских рабочих групп. Во вторник, 27 июля, сопредседатель форума с немецкой стороны Рональд Пофалла (Ronald Pofalla) сообщил, что данное решение связано с объявлением в России "нежелательными" организациями трех немецких НКО.

"Мы не можем смириться с тем, что некоторые наши организации-участники не имеют возможности выполнять свою работу в России, поскольку официально считаются "нежелательными" и вынуждены в случае нарушения ожидать серьезных штрафов. Российские партнеры "нежелательных зарубежных организаций" из-за сотрудничества с ними также могут подвергаться уголовному преследованию", - приводятся слова Пофаллы в заявлении немецкого оргкомитета "Петербургского диалога".

"Тяжелый удар для диалога гражданских обществ"

Ограничения, связанные с признанием организаций "нежелательными", стали "тяжелым ударом для диалога наших стран в области гражданского общества и уже только поэтому являются для нас неприемлемыми", указал немецкий политик. Одновременно Пофалла предложил российской стороне обменяться мнениями по данной проблеме в рамках совместного заседания правления "Петербургского диалога" в начале сентября.

С точки зрения немецкой стороны, двусторонние заседания и главное мероприятие "Петербургского диалога" в этом году могут состояться только в том случае, если в них смогут участвовать все организаций без всяких ограничений.

РФ признала "нежелательными" три немецких НКО

26 мая генпрокуратура РФ признала "нежелательными" в России три некоммерческие организации из Германии, заявив, что они "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации". Под запрет попало, в частности, объединение Deutsch-Russischer Austausch e.V.  ("Немецко-русский обмен"), являющееся "общественной платформой для организации международных волонтерских, молодежных, экспертных, образовательных, активистских обменов самых разных форматов".

Вторая признанная "нежелательной" НКО - Zentrum Liberale Moderne GmbH ("Центр либеральной современности") - "независимый аналитический центр, дискуссионный форум и группа по организации проектов" в области изменения климата, борьбы с проявлениями расизма, проблем ближневосточного урегулирования. Кроме того, запрещена деятельность Форума русскоязычных европейцев (Forum Russischsprachiger Europäer e.V.), который считает своей целью "объединение живущих в Германии носителей русского языка и культуры, сторонников европейских либерально-демократических ценностей и противников путинской диктатуры, агрессии и пропаганды".

"Петербургский диалог" существует с 2001 года

Конференция форума гражданских обществ России и Германии "Петербургский диалог", инициированная президентом РФ Владимиром Путиным и тогдашним канцлером ФРГ Герхардом Шрёдером (Gerhard Schröder), проводится ежегодно с 2001 года. Исключение составлял 2014 год, когда форум был отменен из-за аннексии украинского полуострова Крым.

В последний раз мероприятие состоялось в 2019 году. В 2020 году "Петербургский диалог" отменили из-за пандемии коронавируса, следующий форум должен был состояться 14-15 октября 2021 года в Калининграде. Основной целью форума является углубление взаимопонимания между двумя странами, дальнейшее развитие сотрудничества и связей Германии и России.

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  • Герхард Шрёдер вместе с Владимиром Путиным и Алексеем Миллером на компрессорной станции Портовая 6 сентября 2011 года

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    Вовсе не свадебный генерал

    На новой работе у Герхарда Шрёдера не только представительские функции - как, например, 6 сентября 2011 года во время посещения вместе с Владимиром Путиным и Алексеем Миллером компрессорной станции "Портовая" под Выборгом, где начинается "Северный поток". Считается, что экс-канцлер очень помог при получении необходимых разрешений на газопровод в странах ЕС, в частности, в Скандинавии.

  • Владимир Путин при подписании соглашения о Южном потоке 16 сентября 2011 года

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Агитация за "Южный поток"

    На этом снимке Шрёдера нет, но подписанию 16 сентября 2011 года соглашения о трубопроводе "Южный поток" он тоже поспособствовал. Годом раньше BASF заявил, что не намерен участвовать в этом проекте, но Владимир Путин поручил Алексею Миллеру переубедить немецкий концерн. В этой работе публично и, надо полагать, за кулисами участвовал и бывший канцлер ФРГ. Представитель BASF на фото второй слева.

  • Символический пуск Северного потока 8 ноября 2011 года

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    "Северный поток": дело сделано

    8 ноября 2011 года Герхард Шрёдер (слева) с удовлетворением наблюдает за тем, как канцлер ФРГ Ангела Мекель, российский президент Дмитрий Медведев и другие официальные лица в Любмине под Грайфсвальдом символически запускают в Германию первый российский газ по "Северному потоку".

  • Герхард Шрёдер 1 октября 2014 года на форуме День России в Ростоке

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Новая задача: борьба с санкциями

    С 2014 года Шрёдер, оставаясь главой комитета акционеров Nord Stream, активно осуждает санкции против России, введенные Евросоюзом из-за аннексии Крыма и развязывания войны на востоке Украины. Так, большую речь с критикой политики Германии и ЕС экс-канцлер ФРГ произносит 1 октября 2014 года на экономическом форуме "День России" в восточногерманском Ростоке.

  • Карикатура на Путина и Шрёдера

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Непоколебимая дружба

    Дружба, которую не могут пошатнуть даже украинские события, вдохновляет немецкого графика Клауса Штуттмана на рисунок в газете Tagesspiegel. Ему вручают премию немецкой прессы за лучшую политическую карикатуру по итогам 2014 года. "Обама ее получил, ЕС ее получил - я считаю, теперь пора и тебе дать Нобелевскую премию мира!", - произносит шаржированный Шрёдер, обнимая Путина.

  • Герхард Шрёдер и Владимир Путин нра ВЭФ 4 сентября 2015 года

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Тайное назначение в Nord Stream 2

    4 сентября 2015 года на Восточном экономическом форуме во Владивостоке подписывается соглашение о строительстве газопровода "Северный поток-2". Герхарда Шрёдера как главу совета директоров его оператора Nord Stream 2 регистрируют в Швейцарии 29 июля 2016 года, но "Газпром" два месяца держит это назначение в секрете. Российские СМИ сообщают о нем лишь 5 октября со ссылкой на немецкую прессу.

  • Герхард Шрёдер позирует вместе с Алексеем Миллером и Изабель Кошер

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Командировка в Париж

    В Nord Stream 2 у экс-канцлера больше полномочий, чем в Nord Stream. Но главная задача - прежняя: обеспечивать в ЕС политическую поддержку проекту и развивать отношения с его зарубежными участниками. 24 апреля 2017 года в Париже Герхард Шрёдер позирует вместе с Алексеем Миллером и Изабель Кошер, гендиректором французской компании Engie, присоединившейся к "Северному потоку-2".

  • Герхард Шрёдер на фоне логотипа Роснефти

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Карьера в "Роснефти"

    В 2017 году Герхард Шрёдер совершает новый рывок в своей карьере менеджера. 29 сентября, оставаясь на двух должностях в структурах "Газпрома", он одновременно становится председателем совета директоров "Роснефти", хотя это и ведет к конфликту интересов. Ведь обе компании конкурируют друг с другом в нефтяном и газовом бизнесе. В то же время обе контролируются государством и тем самым Кремлем.

  • Акция протеста в Берлине против назначения Герхарда Шрёдера в Роснефти

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Акция протеста в Берлине

    За новую должность в "Роснефти" бывшего канцлера немало критикуют в Германии, а одна из неправительственных организаций проводит в Берлине у Бранденбургских ворот акцию протеста: активист в маске Путина засыпает в трубопровод символические золотые монеты, которые "Шрёдер" собирает в большой мешок, сидя на подставке с надписью "Крым".

  • Карикатура Сергея Ёлкина: Шрёдер прыгает в бассейн с нефтью

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Прыжок в большую нефть

    А вот как реагирует на назначение Герхарда Шрёдера председателем совета директоров "Роснефти" карикатурист DW Сергей Ёлкин. В январе 2018 года появляются сообщения, что бывший канцлер отказывается от положенной ему в российском нефтяном концерне ежегодной зарплаты в 500 000 долларов (до уплаты налогов).

  • Герхард Шрёденр обнимает Владимира Путина

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Украина требует санкций против Шрёдера

    18 марта 2018 года, в день президентских выборов в России и на территории аннексированного Крыма, министр иностранных дел Украины Павел Климкин со страниц немецкой газеты Bild призывает ввести санкции в отношении экс-канцлера ФРГ: "Герхард Шрёдер - важнейший лоббист Путина во всем мире. Поэтому следует проверить, каким образом в этой ситуации может действовать Евросоюз". Автор: Андрей Гурков

    Автор: Андрей Гурков


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Запрет немецких НКО в России: как на это отреагировали в Германии (27.05.2021)

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